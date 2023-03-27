Карпин впустую тратит время. Это не подготовка сборной на будущее, а продвижение игроков «Ростова»

НЕ СПЕШИТЕ НА НИКОЛЬСКУЮ

Сборной России удалось завершить мартовский сбор на мажорной ноте. Во втором тайме матча с Ираком она показала то, чего и ждали от нее болельщики и эксперты – скорость, страсть, желание, а главное, умение комбинировать и атаковать. Вроде и на душе стало как-то легче. Но если задуматься, все далеко не так благостно.

Во-первых, за четыре проведенных тайма хорошую оценку сборной можно поставить только за последний, тогда как матч в Тегеране был мучением для всех – участников и зрителей, – а в первой половине питерской игры Ирак был куда ближе к забитому мячу. Во-вторых, Ирак занимает в рейтинге ФИФА 68-е место, между ЮАР и Черногорией, то есть, что бы там ни говорили игроки и тренеры, на своем поле мы должны его обыгрывать в девяти случаях из десяти. И в-третьих, 23 марта у мусульман начался священный месяц Рамадан, сопровождающийся довольно непростым постом, так что неудивительно, что они сбавили после перерыва.

РОТАЦИЯ СОСТАВЛЯЕТ 73%

Отчего же наша сборная с прошлой осени демонстрирует по большей части столь удручающий уровень футбола? Одним из основных факторов считаю кадровую политику ее главного тренера Валерия Карпина. В основных составах матчей с Ираном и Ираком оказалось всего три пересечения: центральные защитники Максим Осипенко и Руслан Литвинов, а также опорник Данил Глебов. Причем в центре обороны в отсутствие травмированных Игоря Дивеева и Георгия Джикии и вариантов-то особых не было…

Аналогичная текучка прослеживалась и ранее. Сам Карпин и не скрывает, что изначально планировал выставить на две игры два разных состава, которые сам назвал сбалансированными, без приоритета тому или иному матчу. Поверим. Вопрос в другом: чего можно добиться с таким подходом? Мы уже задавались вопросом о смысле существования этой сборной.

А теперь хочется задаться вопросом о том, какие задачи она преследует в этих товарищеских матчах. РФС надо пожать руку за то, что в нынешней сложной ситуации находит спарринг-партнеров. Да, не всегда чисто футбольными методами, да, не самых сильных, но национальной команде есть с кем играть, и не только со сделавшими нам одолжение соседями по постсоветскому пространству.

В нынешней ситуации РФС, пожалуй, делает максимум. Вот только неясно, ставит ли Александр Дюков перед тренерским штабом конкретные задачи. В первом тайме камера выхватила президента РФС в вип-ложе, и было видно, что для него результат этих игр очень важен. После игры он рассказывал журналистам о том, что с ФИФА и УЕФА создана рабочая группа, формируется дорожная карта возвращения сборной на международную арену, есть некая договоренность с УЕФА. Рано или поздно российская сборная вернется в футбольную семью. Вот только с чем она выйдет на официальные матчи?

ВДУМЧИВЫЙ ВЫБОР ИЛИ ЛУТБОКСЫ С КАРТОЧКАМИ ИГРОКОВ?

Здесь мы и подошли к главной претензии в адрес тренерского штаба Карпина. Если сборная России сейчас на паузе, надо использовать ее по максимуму. Это значит, что надо сделать все возможное, чтобы к официальным играм в будущем она подошла максимально боеспособной. Какой вы ее представляете? Сыгранной, управляемой, цельной, понимающей, что и в какой ситуации делать. Но прошедшие игры показывают, что за последние полгода она не приблизилась к задаче ни на йоту. Почему? Потому что Карпин бесконечно тасует состав вместо того, чтобы наигрывать его.

Так ведь официально и формулируется: мы строим команду на будущее, поэтому не вызываем Артема Дзюбу и позволяем взять паузу Роману Зобнину. Но так команду не строят, потому что к официальным стартам у нас не будет ни одной отлаженной связки, ни одной сыгранной линии. Только стиль и расстановка, которые у Карпина не меняются ни в «Ростове», ни в сборной. Ныне вызванные знакомятся с идеями тренера? Замечательно, только к официальным стартам их заменят Дзюба, Зобнин, Алексей Миранчук, Александр Головин, и полузащиту придется собирать заново. То есть все придется делать с нуля.

Еще раз. Сборная играет очень редко, и каждый матч является возможностью наиграть состав на будущее, но вместо этого команда каждый раз собирается так, будто кто-то открывает лутбоксы с карточками игроков в FIFA 23. Выходят самые сильные? Спорно. Находящиеся в наилучшей форме? Тоже не похоже. Клубными блоками? Изредка, и это больше похоже на совпадение.

Мне возразят, что в межсезонье клубы на сборах тоже нередко используют два состава, но там совершенно иной случай. Во-первых, постепенно основа вычерчивается и к завершению сборов становится очевидна процентов на 80-90. Во-вторых, футболистам дозируют нагрузки на фоне тяжелой тренировочной работы, которой здесь нет. В-третьих, игроки работают ежедневно на протяжении длительного периода времени, и им не приходится с нуля восстанавливать взаимопонимание, встретившись на 10 дней раз в три-четыре месяца.

Тут еще можно вспомнить, как Станислав Черчесов готовился к ЧМ-2018. Да, на самом турнире ему в немалой степени повезло (главных героев Дзюбу и Дениса Черышева он поначалу не видел в старте), но он именно такой подход на протяжении всей своей работы в сборной и практиковал: сборная – это команда, изменения в которую надо вносить аккуратно и точечно, а не выбрасывать на поле, как игральные кости. К той команде были претензии, в том числе в закостенелости, но она была понятна.

ТРЕНЕР «РОСТОВА» + ИГРОКИ «РОСТОВА» = КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

А главное, Карпину нет никакой нужды применять такую ротацию. Какие аргументы в ее пользу? Тренер хочет посмотреть всех футболистов в деле или дать им представление о своей философии? Так в такой раздробленной игре он ничего не увидит и ничего не покажет. К тому же этот аргумент бьется тем фактом, что в марте за сборную сыграли ростовчане Сергей Песьяков, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Глебов и Николай Комличенко. Неужто и их тренеру «Ростова» надо просматривать? Или знакомить их со своей философией?

Или это просто ширма для максимального задействования своих футболистов? Почему, например, Глебов, вопреки логике самого же наставника, провел оба матча, хотя в запасе оставался Дмитрий Баринов? На вторую игру железнодорожник не попал даже в заявку. А игравший в опорной зоне в ЦСКА Ильзат Ахметов провел за две игры три минуты. Да, ему больше удается играть впереди, но раз уж мы смотрим всех… И это при том, что в первой игре Глебов был худшим (!) среди игроков основы по проценту точных передач (68,5%).

Комличенко в том матче был худшим по проценту выигранных единоборств (20%) и вообще никакой пользы не принес, Осипенко в Петербурге совершил детскую ошибку перед своей штрафной, позволив нападающему выскочить один на один с передачи вратаря (!), а Песьяков выдал два уморительно смешных паса в ноги соперникам, не забившим в пустые только благодаря подстраховке Литвинова и Далера Кузяева.

Этого слишком много, чтобы не обращать внимания. Футболисты «Ростова», мягко говоря, не делают сборную лучше, но тренер «Ростова» ставит и ставит их в основу. Неужто это простое стечение обстоятельств? И тот факт, что «Ростов» является частным клубом, выживающим за счет трансферов, а матчи сборной являются витриной для продажи, не играет никакой роли? Даже если эти мысли являются плодом больного воображения автора, разве в том, что Карпин тренирует и сборную, и «Ростов», нет конфликта интересов? И разве не должны мы от него избавляться, чтобы снимать вот такие подозрения? У Черчесова тоже были любимчики, но по крайней мере, в этом точно не было никакой финансовой выгоды.

И это я еще молчу о том, что «правило 30» (якобы в сборную не вызываются футболисты старше 30 лет, потому что это мы так смотрим в будущее) не распространяется на вратарей. Объяснение тренер вратарей Виталий Кафанов нашел благоразумное: вратари созревают позднее, и на Евро их средний возраст составлял 29 лет. Имеет право. Вот только почему-то бенефициаром этого решения стал 34-летний… ростовчанин Песьяков, для которого матч с Ираком стал дебютным. Вот так поздно созрел. Спасибо тренерскому штабу «Ростова», что разглядели.

Уверен, в РФС все это тоже видят, и по его действиям мы сможем понять, стоит ли в скором времени ждать возвращения нашей сборной на международную арену, как по низкому полету птиц мы прогнозируем скорый дождь. Если сборную возглавит независимый тренер (Карпин же говорил, что за кресло не держится), значит, настало время серьезной подготовки к официальным матчам. Ну, а если все останется, как есть, видимо, нам еще долго предстоит довольствоваться ничего не значащими товарищескими матчами и рассуждениями о дорожных картах.