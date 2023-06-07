Российского футболиста посадили за вопиющее мошенничество. Он «развёл» даже Запашного!

Известные спортсмены нередко становятся жертвами мошенников и воров. В одной только Англии, судя по сводкам новостей, ограбления звёздных футболистов происходят чуть ли не еженедельно. В прошлом году среди жертв преступников оказалась и российская футболистка «Челси». Правда, обокрал её вовсе не британский гангстер, а соотечественник и… коллега по ремеслу.

Бывшего игрока «Алании» поймали на вопиющем мошенничестве. Спортсмен развёл даже самого Эдгара Запашного! Отвертеться от тюрьмы у россиянина не вышло.

Закончил карьеру в 19 лет

Карьеру Таймураза Карацева трудно назвать успешной. Будущий спортсмен родился в Южной Осетии, а свой путь в профессиональный футбол начал в одном из крупнейших клубов региона - «Алании» из Владикавказа. После года выступлений за местный дубль нападающий получил приглашение в основную команду, носившую тогда название «Алания-Д»: она стала правопреемницей одноимённого клуба, расформированного из-за банкротства.

Если в молодёжной лиге Карацев выступал неплохо, то на взрослом уровне проявить себя уже не сумел. По итогам сезона в составе «Алании-Д», которая тогда числилась в ПФЛ, Таймураз забил всего один гол в 21 матче - статистика для форварда удручающая. Нового шанса в клубе футболист не получил: в 2014 году команду распустили, чтобы возродить основную «Аланию», куда игрока звать уже не стали.

Источник фото: ФК «Жемчужина»

Последним местом работы Карацева стала «Жемчужина», куда игрок перешёл в статусе свободного агента. На поле в составе ялтинского клуба нападающий провёл порядка 400 минут, но голевыми действиями так и не отметился. Уже зимой Таймураз расторг соглашение с командой, после чего в возрасте всего лишь 19 лет повесил бутсы на гвоздь.

Пять лет за пять звёзд

Найти себе достойное занятие за пределами футбольного поля, похоже, Карацев так и не сумел. После окончания карьеры Таймураз вновь заявил о себе спустя пять лет - но о такой славе нападающий вряд ли мечтал. По спортивным СМИ прокатилась удивительная новость: бывшего футболиста арестовали за… мошенничество с участием звёзд.

Спортсмена задержали осенью 2020 года в Москве. По данным столичной прокуратуры, Карацев действовал вместе с двумя сообщниками: Муратом Хинчаговым и Асланом Льяновым. Трое преступников обманули пятерых человек, вытянув из них в общей сложности 435 тысяч рублей. Среди жертв троицы - одни звёзды: экс-вратарь «Рубина» Илие Чебану, баскетболисты ЦСКА Семён Антонов и Кайл Хайнс, а также Эдгар Запашный и Алсу Габдулина из «Челси».

Источник фото: ФК «Челси»

Ещё весной того года знаменитый дрессировщик рассказал, что стал жертвой мошенников в WhatsApp. Неизвестные обманули его на 50 тысяч рублей, написав в мессенджер от лица бойца UFC Алексея Олейника: спортсмен якобы просил Запашного дать ему в долг, сославшись на финансовые проблемы. Уже отдав преступникам деньги, Эдгар связался с Олейником и понял, что допустил ошибку.

Источник фото: РИА Новости

Вскоре Эдгар обратился в МВД, где к тому моменту уже было зарегистрировано несколько похожих заявлений. Правоохранители быстро вышли на след «банды» Карацева: как выяснилось, мошенники писали звёздам от лица их близких знакомых, создавая фейковые аккаунты. В итоге всю троицу объявили виновными по статье о мошенничестве, а сам Таймураз получил приличный тюремный срок - пять лет.