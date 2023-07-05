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Не звезда, а жулик. Мбаппе надул «ПСЖ» на 280 млн евро?

Француз не оставил выбора руководству.
Не звезда, а жулик. Мбаппе надул «ПСЖ» на 280 млн евро?
05 июля 2023 14:00
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Похоже, что история с самым дорогим трансфером в истории подходит к неожиданному концу. Столь ожидаемый футбольными болельщиками переход французского форварда в «Реал» все-таки состоится, однако не так скоро и не на тех условиях, о которых все считают.

По крайней мере, именно так утверждает французская пресса. Обещанный СМИ дедлайн еще не наступил, однако уже сейчас во Франции живо обсуждают потенциальный обман Киллиана Мбаппе своего клуба.

Что же случилось?

Накануне стало известно, что переговоры Мбаппе и «ПСЖ» о продлении контракта до 2025 года зашли в тупик. И это на фоне распространяющихся слухов о покупке игрока «Реалом»! Казалось бы, в таких действиях нет совершенно никакой логики. Однако ситуация оказалась куда интереснее, чем предполагалось изначально. В «ПСЖ» не столько хотели оставить форварда себе, сколько желали заставить его выполнить свое собственное обещание.

Getty Images

Оказывается, в 2022 году игрок заверил руководство, что не покинет клуб на правах свободного агента, что позволило парижанам заключить с Мбаппе краткосрочное соглашение вместо обязательной трехлетней сделки. А сейчас Мбаппе все больше склоняется к тому, чтобы не только исполнить свою давнюю мечту и стать игроком «Королевского клуба», но и сэкономить своей новой команде целое состояние.

Речь идет о том, чтобы Мбаппе перебрался в Мадрид не сейчас, а в 2024 году. И не за 280 миллионов евро, а бесплатно. При этом, опять же по слухам, в Париже готовы выставить Мбаппе на трансфер уже сейчас.

«Реал» же боится оказаться в той же ситуации, что и в 2022 году, когда в последний момент переход Киллиана сорвался и он остался в Париже. Правда, стоит понимать, что речь идет о настолько крупной сумме, что перспектива подождать год и заполучить игрока бесплатно выглядит слишком заманчивой, чтобы в Мадриде от нее отказались.

Getty Images

Что делать «Реалу»?

У мадридцев есть план «Б» на случай, если сделку по Мбаппе придется отложить до 2024 года. И пусть Карло Анчелотти сколько угодно ходит недовольным от того, что после ухода Бензема «сливочные» не провернули топ-трансфер сразу же – лучше получить бесплатную конфету завтра, чем сегодня переплатить за нее целое состояние.

Что до предстоящего сезона, то на такой случай у «Реала» припрятан в рукаве Хоселу. 33-летний футболист не просто так был взят у «Эспаньола» в аренду на сезон, это хитрый ход со стороны мадридцев на случай, если что-то по сделке с Мбаппе пойдет не так.

ФК "Реал"

В «Реале» уже научены горьким опытом предыдущего несостоявшегося перехода Килиана, поэтому предусмотрели «пути отхода» на этот случай. При этом сценарий, при которой Килиан переберется в Мадрид в 2024 году устроит две стороны из трех.

«ПСЖ» в патовой ситуации

Можно сколько угодно рассуждать на тему того, прав ли Мбаппе, но одно точно является фактом. Парижане оказались в ситуации, из которой нет выхода. Можно, конечно, пригрозить Килиану просиживанием на лавке на протяжении сезона, но от этого «ПСЖ» только потеряет, особенно, на фоне ухода другой звезды – Лионеля Месси. Так можно и без титула остаться.

С другой стороны, в Париже пытались уговорить Мбаппе все же подписать контракт до 2025 года, активировать ту самую опцию третьего сезона в контракте. И даже предлагали устную договоренность о последующей его продаже в «Реал». Вот только, как показывает практика, таким договоренностям цена далеко не 200+ миллионов, а ломаный грош.

Getty Images

Так что не стоит удивляться, если эта история закончится очень прозаично. Килиан напоследок проведет сильный сезон за парижан, а в следующем году сделает то, к чему был близок еще в 13-летнем возрасте – отправится покорять Мадрид. Ну а «ПСЖ»… «ПСЖ» останется с титулом и пустотой в кармане после ухода главной своей звезды. Как говорится, ничего личного, просто бизнес.

источник: «Советский спорт»
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