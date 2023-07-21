Краснодар устроил корриду в Москве. Российская премьер-лига вернулась бомбовым матчем

Российский футбольный сезон официально стартовал. Наша любимая лига вернулась на большие экраны на радость миллионам болельщиков по всей стране. В первом матче сезона сошлись два претендента на медали – «Динамо» и «Краснодар».

В межсезонье «быки» особенно не светились. Команда планомерно готовилась к сезону, зализывая раны, полученные в финальном матче Кубка России. Динамовцы, в свою очередь, были заняты поиском нового главного тренера. В итоге им стал бывший наставник «Оренбурга» – Марцел Личка. Да, специалист не самый именитый, но проделавший хорошую работу со скромной по меркам РПЛ командой.

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На трансферном рынке оба коллектива также были не особо активны. Единственное, что можно выделить, так это возвращение в Москву защитника Фабиана Бальбуэны. Парагваец приостановил контракт с бело-голубым и последний год защищал цвета бразильского «Коринтианса». Удивительным оказалось не только возвращение латиноамериканца, но и то, что именно он вывел команду с капитанской повязкой на матч первого тура. Сказать, что данное решение подверглось критике, ничего не сказать.

Личка прививает свою культуру

С первых минут встречи стало понятно, что стиль «Динамо» изменился. Вместо оборонительной и выжидательной манеры игры Йокановича пришёл атакующий и комбинационный футбол Лички. Москвичи первые 20 минут диктовали свою игру гостям и держались очень уверенно.

Приятным открытием стал перевод Фёдора Смолова на позицию оттянутого форварда. Таким образом чешский специалист умудрился уместить на поле всех своих лидеров. Тюкавин на острие, Смолов под ним, а Захарян в центре полузащиты. Но, как оказалось, это не особо помогло бело-голубым.

Везучий случай

На 27-й минуте «быки» убежали в редкую контратаку. Вроде бы ничего не предвещало беды, однако шальной удар Кордобы с дистанции оказался голевым. Мощный отскок пришёл на помощь южной команде. По лицам футболистов после гола было понятно, что они сами были в шоке от такого развития событий.

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Через 8 минут «Краснодар» заработал угловой. К стандарту готовились недолго. Сперцян отправил мяч в район 11-метровой отметки. Там его пытался выбить защитник, но, как назло, он попал прямо в Черникова. Воспитанник «быков» не растерялся и пробил точно в створ. Шунин был бессилен, и счёт на табло стал 2:0 в пользу команды с юга.

Голевая перестрелка

На перерыв команды ушли при том же счёте. Серьёзную пищу для размышлений получили динамовцы, но после выхода на поле изменения были не в лучшую сторону. «Быки» полностью забрали себе контроль. Раз за разом возникали опасные моменты у ворот Шунина, но их реализация удручала. Батчи на 53-й расчехлил свою пушку, он заметил, что голкипер «Динамо» потерял ворота и наказал его за нерасторопность забитым мячом. Дело шло к разгрому.

Однако бело-голубые смогли всё таки собраться с силами. Около 10 минут потребовалось хозяевам, чтобы соорудить опасную контратаку. Тюкавин отлично пробежался с мячом, нашёл в штрафной Смолова, который уже расстреливал Сафонова. Трибуны взорвались овациями.

Российский футбол снова с нами

В концовке встречи «Динамо» изо всех сил пыталось отыграться, однако многочисленные попытки не приводили к какой-то акцентированной опасности. А команду Владимира Ивича полностью устраивал расклад. Футболисты «Краснодара» откровенно докатывали концовку. С одной стороны, их можно в этом упрекнуть, но с другой – когда ваша команда идёт к победе над сильным соперником, не всё ли вам равно, затягивает она время на последних минутах или нет?

Источник фото: ФК «Краснодар»

В итоге «Краснодар» заработал первые очки в этом сезоне и, на радость Сергея Галицкого, хотя бы на денёк займет первую строчку в турнирной таблице. Но это не главное, главное, что наш футбол вернулся. Впереди ещё множество ярких встреч и захватывающих противостояний. Так или иначе, динамовцы и «быки» задали хороший темп всему первому туру РПЛ.