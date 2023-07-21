ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Краснодар устроил корриду в Москве. Российская премьер-лига вернулась бомбовым матчем

Атакующий футбол Лички пока не даёт «Динамо» желаемого результата.
Краснодар устроил корриду в Москве. Российская премьер-лига вернулась бомбовым матчем
21 июля 2023 21:23
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Российский футбольный сезон официально стартовал. Наша любимая лига вернулась на большие экраны на радость миллионам болельщиков по всей стране. В первом матче сезона сошлись два претендента на медали – «Динамо» и «Краснодар».

В межсезонье «быки» особенно не светились. Команда планомерно готовилась к сезону, зализывая раны, полученные в финальном матче Кубка России. Динамовцы, в свою очередь, были заняты поиском нового главного тренера. В итоге им стал бывший наставник «Оренбурга» Марцел Личка. Да, специалист не самый именитый, но проделавший хорошую работу со скромной по меркам РПЛ командой.

Источник фото: «Советский спорт»

На трансферном рынке оба коллектива также были не особо активны. Единственное, что можно выделить, так это возвращение в Москву защитника Фабиана Бальбуэны. Парагваец приостановил контракт с бело-голубым и последний год защищал цвета бразильского «Коринтианса». Удивительным оказалось не только возвращение латиноамериканца, но и то, что именно он вывел команду с капитанской повязкой на матч первого тура. Сказать, что данное решение подверглось критике, ничего не сказать.

Личка прививает свою культуру

С первых минут встречи стало понятно, что стиль «Динамо» изменился. Вместо оборонительной и выжидательной манеры игры Йокановича пришёл атакующий и комбинационный футбол Лички. Москвичи первые 20 минут диктовали свою игру гостям и держались очень уверенно.

Приятным открытием стал перевод Фёдора Смолова на позицию оттянутого форварда. Таким образом чешский специалист умудрился уместить на поле всех своих лидеров. Тюкавин на острие, Смолов под ним, а Захарян в центре полузащиты. Но, как оказалось, это не особо помогло бело-голубым.

Везучий случай

На 27-й минуте «быки» убежали в редкую контратаку. Вроде бы ничего не предвещало беды, однако шальной удар Кордобы с дистанции оказался голевым. Мощный отскок пришёл на помощь южной команде. По лицам футболистов после гола было понятно, что они сами были в шоке от такого развития событий.

Источник фото: РИА Новости

Через 8 минут «Краснодар» заработал угловой. К стандарту готовились недолго. Сперцян отправил мяч в район 11-метровой отметки. Там его пытался выбить защитник, но, как назло, он попал прямо в Черникова. Воспитанник «быков» не растерялся и пробил точно в створ. Шунин был бессилен, и счёт на табло стал 2:0 в пользу команды с юга.

Голевая перестрелка

На перерыв команды ушли при том же счёте. Серьёзную пищу для размышлений получили динамовцы, но после выхода на поле изменения были не в лучшую сторону. «Быки» полностью забрали себе контроль. Раз за разом возникали опасные моменты у ворот Шунина, но их реализация удручала. Батчи на 53-й расчехлил свою пушку, он заметил, что голкипер «Динамо» потерял ворота и наказал его за нерасторопность забитым мячом. Дело шло к разгрому.

Однако бело-голубые смогли всё таки собраться с силами. Около 10 минут потребовалось хозяевам, чтобы соорудить опасную контратаку. Тюкавин отлично пробежался с мячом, нашёл в штрафной Смолова, который уже расстреливал Сафонова. Трибуны взорвались овациями.

Российский футбол снова с нами

В концовке встречи «Динамо» изо всех сил пыталось отыграться, однако многочисленные попытки не приводили к какой-то акцентированной опасности. А команду Владимира Ивича полностью устраивал расклад. Футболисты «Краснодара» откровенно докатывали концовку. С одной стороны, их можно в этом упрекнуть, но с другой когда ваша команда идёт к победе над сильным соперником, не всё ли вам равно, затягивает она время на последних минутах или нет?

Источник фото: ФК «Краснодар»

В итоге «Краснодар» заработал первые очки в этом сезоне и, на радость Сергея Галицкого, хотя бы на денёк займет первую строчку в турнирной таблице. Но это не главное, главное, что наш футбол вернулся. Впереди ещё множество ярких встреч и захватывающих противостояний. Так или иначе, динамовцы и «быки» задали хороший темп всему первому туру РПЛ.

источник: «Советский спорт»
Десерт для рептилий. «Васко да Гама» несёт убытки из-за аллигаторов
Десерт для рептилий. «Васко да Гама» несёт убытки из-за аллигаторов
База бразильского клуба, на беду руководства команды, расположена рядом с местом обитания хищников.
21.07.2023 20:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Чёрно-белая жизнь. Главный талант советского футбола потерял лучшие годы в тюрьме
Чёрно-белая жизнь. Главный талант советского футбола потерял лучшие годы в тюрьме
Сегодня, 21 июля, ровно 96 лет с рождения одного из самых талантливых, но противоречивых советских футболистов – Эдуарда Стрельцова.
21.07.2023 18:30
Футбол
автор: Юрий Усынин
Не китайская подделка. Топ-клубы Европы вышли на охоту за игроками «второго эшелона»
Не китайская подделка. Топ-клубы Европы вышли на охоту за игроками «второго эшелона»
Погоня за дорогостоящими звёздами на трансферном рынке завершена — время искать альтернативы.
21.07.2023 16:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Месси не поехал в «Барселону». Теперь «Барселона» едет к Месси
Месси не поехал в «Барселону». Теперь «Барселона» едет к Месси
Лионель Месси собирает в «Интер Майами» своих друзей и бывших партнёров по «Барселоне».
21.07.2023 12:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Черчесову указали на дверь. О его чемпионствах забыли мгновенно
Черчесову указали на дверь. О его чемпионствах забыли мгновенно
Российский специалист был уволен сразу после поражения от «почтальонов» с Фарер.
20.07.2023 20:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Наумов: «Зенит» — как океанский кашалот — загребает всё, а потом ненужное выплёвывает
Наумов: «Зенит» — как океанский кашалот — загребает всё, а потом ненужное выплёвывает
Николай Наумов раскрыл подробности питерского межсезонья.
20.07.2023 19:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Черчесов уволен. Саламыч проиграл еврокубки почтальонам
Черчесов уволен. Саламыч проиграл еврокубки почтальонам
Вчера Саламыч был кумиром Венгрии. Сегодня его просто изгнали.
19.07.2023 23:09
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«Не проиграли, а победили поражением». Клуб Черчесова разгромно влетел европейскому карлику
«Не проиграли, а победили поражением». Клуб Черчесова разгромно влетел европейскому карлику
В гостях команда Станислава Саламовича сыграла вничью, а дома... «сгорела».
19.07.2023 21:43
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Бразильский футболист удрал с Украины. Теперь он окажется в «Зените»
Бразильский футболист удрал с Украины. Теперь он окажется в «Зените»
Давид Нерес в это межсезонье может поменять португальский чемпионат на российский, но сумма отступных за него заоблачная.
19.07.2023 20:55
Футбол
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.