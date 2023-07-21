Краснодар устроил корриду в Москве. Российская премьер-лига вернулась бомбовым матчем

Российский футбольный сезон официально стартовал. Наша любимая лига вернулась на большие экраны на радость миллионам болельщиков по всей стране. В первом матче сезона сошлись два претендента на медали – «Динамо» и «Краснодар».
В межсезонье «быки» особенно не светились. Команда планомерно готовилась к сезону, зализывая раны, полученные в финальном матче Кубка России. Динамовцы, в свою очередь, были заняты поиском нового главного тренера. В итоге им стал бывший наставник «Оренбурга» – Марцел Личка. Да, специалист не самый именитый, но проделавший хорошую работу со скромной по меркам РПЛ командой.
На трансферном рынке оба коллектива также были не особо активны. Единственное, что можно выделить, так это возвращение в Москву защитника Фабиана Бальбуэны. Парагваец приостановил контракт с бело-голубым и последний год защищал цвета бразильского «Коринтианса». Удивительным оказалось не только возвращение латиноамериканца, но и то, что именно он вывел команду с капитанской повязкой на матч первого тура. Сказать, что данное решение подверглось критике, ничего не сказать.
Личка прививает свою культуру
С первых минут встречи стало понятно, что стиль «Динамо» изменился. Вместо оборонительной и выжидательной манеры игры Йокановича пришёл атакующий и комбинационный футбол Лички. Москвичи первые 20 минут диктовали свою игру гостям и держались очень уверенно.
Приятным открытием стал перевод Фёдора Смолова на позицию оттянутого форварда. Таким образом чешский специалист умудрился уместить на поле всех своих лидеров. Тюкавин на острие, Смолов под ним, а Захарян в центре полузащиты. Но, как оказалось, это не особо помогло бело-голубым.
Везучий случай
На 27-й минуте «быки» убежали в редкую контратаку. Вроде бы ничего не предвещало беды, однако шальной удар Кордобы с дистанции оказался голевым. Мощный отскок пришёл на помощь южной команде. По лицам футболистов после гола было понятно, что они сами были в шоке от такого развития событий.
Через 8 минут «Краснодар» заработал угловой. К стандарту готовились недолго. Сперцян отправил мяч в район 11-метровой отметки. Там его пытался выбить защитник, но, как назло, он попал прямо в Черникова. Воспитанник «быков» не растерялся и пробил точно в створ. Шунин был бессилен, и счёт на табло стал 2:0 в пользу команды с юга.
Голевая перестрелка
На перерыв команды ушли при том же счёте. Серьёзную пищу для размышлений получили динамовцы, но после выхода на поле изменения были не в лучшую сторону. «Быки» полностью забрали себе контроль. Раз за разом возникали опасные моменты у ворот Шунина, но их реализация удручала. Батчи на 53-й расчехлил свою пушку, он заметил, что голкипер «Динамо» потерял ворота и наказал его за нерасторопность забитым мячом. Дело шло к разгрому.
Однако бело-голубые смогли всё таки собраться с силами. Около 10 минут потребовалось хозяевам, чтобы соорудить опасную контратаку. Тюкавин отлично пробежался с мячом, нашёл в штрафной Смолова, который уже расстреливал Сафонова. Трибуны взорвались овациями.
Российский футбол снова с нами
В концовке встречи «Динамо» изо всех сил пыталось отыграться, однако многочисленные попытки не приводили к какой-то акцентированной опасности. А команду Владимира Ивича полностью устраивал расклад. Футболисты «Краснодара» откровенно докатывали концовку. С одной стороны, их можно в этом упрекнуть, но с другой – когда ваша команда идёт к победе над сильным соперником, не всё ли вам равно, затягивает она время на последних минутах или нет?
В итоге «Краснодар» заработал первые очки в этом сезоне и, на радость Сергея Галицкого, хотя бы на денёк займет первую строчку в турнирной таблице. Но это не главное, главное, что наш футбол вернулся. Впереди ещё множество ярких встреч и захватывающих противостояний. Так или иначе, динамовцы и «быки» задали хороший темп всему первому туру РПЛ.