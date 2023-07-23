«Спартак» спас парень из Крыма. Хлусевич молчал 35 матчей – прорвало!

В 1-м туре сезона 2023-2024 московскому «Спартаку» выпала нелёгкая задача – один из самых неудобных клубов по прошлому сезону «Оренбург». Столичная команда потерпела в прошлом сезоне весьма болезненное в гостях 0:2 и было очень много разговоров об искусственном газоне команды из «Оренбурга», однако, если вынести за скобки все эти околофутбольные мотивы, красно-белые уступили абсолютно по делу.

Сейчас же всё начинается с начала. У гостей новый тренер – хорошо знакомый «Спартаку» чешский специалист Иржи Ярошик, попивший немало спартаковской крови в бытность игры за ЦСКА. Но и «Спартак» вступает в сезон по обыкновению с огромными амбициями, иного и быть не может. «Спартак» вновь рассматривается, как один из фаворитов в борьбе за «золото». «Оренбург» же решает свои задачи – сохранить заданный темп прошлого сезона даже без учёта потери главного тренера Марцела Лички, ушедшего в московское «Динамо».

НЕРУКОПОЖАТНЫЙ СУДЬЯ

Сальваторе Боккети, бывший защитник «Спартака», который вышел произвести первый удар по мячу, демонстративно отказался пожать руку судье Артёму Чистякову. Матч не успел начаться, а уже небольшой скандал на поверхности.

Источник фото: РИА Новости

КЛАСС МОЗЕСА

Уже на первых минутах «Спартак» обязан был открыть счёт, но чудо сотворили защитник и вратарь «Оренбурга» Перес и Сысуев, вытащившие хороший удар от Романа Зобнина. Все самые острые передачи в начале матча раздавал Виктор Мозес – джокер красно-белых чётко показал, что он в полном порядке, а значит сопернику нужно было ждать беды в любой момент. По первым десяти минутам чёткое ощущение, что игра должна была пройти в обоюдном атакующем русле.

Первую треть тайма «Спартак» владел подавляющим преимуществом и чуть ли не каждый подход к воротам «Оренбурга» таил в себе опасность. Однако в любой момент гости были готовы взорваться молниеносной контратакой. Учитывая проблемы хозяев в обороне, да ещё и сильно высокую линию обороны красно-белых, подопечным Гильермо Абаскаля нужно было быть постоянно начеку.

ПРОМЕС НА МОЗЕСА – ЭТО ГОЛ

Ближе к середине первому тайму игра чуть выровнялась, игроки «Оренбурга» привыкли к скоростям и сами начали подольше владеть мячом, совершая вылазки в спартаковскую штрафную. Никто не обещал хозяевам поля лёгкой жизни. А «Спартак», в свою очередь, в конце первого отрезка упустил подряд три голевых момента. Что-то не так было у красно-белых с завершением, казалось бы, уже стопроцентных эпизодов.

По наборам красивых, но бессмысленных фишек футбола в виде различных вариантов дриблинга, рабон, ударов через себя и эффектных эпизодов – эта игра явный лидер первого тура нового сезона РПЛ. Оренбургские аргентинцы и спартаковские интернациональные кудесники с вкраплениями действий Хлусевича или Зобнина, делали из игры настоящее шоу. Ребята знают, что такое дать жару. Те десять тысяч, которые пришли на трибуны могли быть довольны – голов не было, но всего остального было в достатке.

И всё-таки нашла коса на камень в компенсированное к первому тайму время. Многоходовочка в штрафной «Оренбурга» с пасом пяткой от Антона Зиньковского, продолжением на Квинси Промеса, который оказался не жадным и выкатил практически на пустые ворота Виктору Мозесу. Звездный полузащитник не мог загубить прекрасный момент и открыл счёт в игре. 1:0!

Источник фото: «Советский спорт»

БЫСТРАЯ ОТВЕТКА

Не успел начаться второй тайм, причём в том же ключе, что и заканчивался первый, как ближе к 50-й минуте Воробьёв убрал финтом Дуарте и спокойно переиграл Максименко, сравняв счёт. Именно после этого, не «Спартак» улетел оправдываться перед своими болельщиками, а гости продолжили штурмовать ворота красно-белых. Явно было видно, что такое течение матча в планы столичной команды совсем не входило.

На 60-й минуте матче дебютировал в составе «Спартака» Тео Бонгонда, заменив, кстати, своего визави по позиции Антона Зиньковского. Чуточку горячего Конго в РПЛ – не помешало. Бывший игрок испанского «Кадиса» сразу бросился в гущу событий, показывая, что он в деле и купили его не зря.

Источник фото: «Советский спорт»

ТЕО ВЕЗДЕСУЩИЙ

Пять минут прошло с момента появления на поле Бонгонда, а он уже наблюдал, как Максименко вытаскивал из своей сетки второй мяч. Интересно, в этот момент у многообещающего легионера не появилось мысли о возвращении в Ла Лигу? Тем не менее, Флорентин удвоил преимущество, еще раз доказывая, что «Оренбург» крайне неудобен для «Спартака» – это, во-первых, а во-вторых, у красно-белых явно открылись старые раны в виде бедовой обороны.

Минут за пятнадцать до конца основного времени матча, гости отдали инициативу, а «Спартак» пытался отчаянно что-то соорудить впереди. И, вроде, всё было неплохо, но вновь вся канитель происходила до входа в штрафную, а ступор. Но количество иной раз переходит в качество. Даниил Хлусевич получил пас от вездесущего Бонгонда, сместился ближе центру и шмякнул точно в угол, делая дебют конголезца за «Спартак» результативным – 2:2.

Источник фото: «Советский спорт»

ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ ХЛУСЕВИЧА

А дальше хозяева решили забрать игру и начали наслаивать быстрые атаки одну на другую. «Оренбургу» оставалось доиграть на приемлемый результат. Ничья в гостях со «Спартаком» – для любого клуба, кроме «Зенита» – замечательный итог. И всё-таки, у подопечных Абаскаля ещё с прошлого сезона не было проблем с характером, на 90-й минуте Дании Хлусевич сотворил гол, оформив дубль, и принося ещё и победу хозяевам. В добавок, ещё и Квинси Промес, получив прекрасный пас от Бонгонда, вышел на один на один с вратарем гостей, но пробил мимо. Припас свои голы для будущих матчей.

РПЛ. 1-й тур

«Спартак» – «Оренбург» – 3:2 (1:0)

Голы: Мозес, 45 – 0:1, Мансилья, 51 – 1:1, Флорентин, 67 - 1:2, Хлусевич, 75 – 2:2, Хлусевич, 90+1 – 3:2