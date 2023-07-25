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Галлюцинации и мания преследования. Почему звезда «Спартака» вместо сборной ездил в психушку

Некомпетентность врачей надолго ослабила сборную СССР и не позволила Фёдору Черенкову покорить мировые стадионы.
Галлюцинации и мания преследования. Почему звезда «Спартака» вместо сборной ездил в психушку
25 июля 2023 10:14
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Все гении в мировой истории не обходятся без странностей в повседневном поведении, но всё это тонет за ширмой восторгов и оваций, выплывая на свет лишь тогда, когда мастер уходит из большого футбола. Уже после окончания карьеры в прессе появляются подробности жизни человека, которому рукоплескали стадионы. Именно такая трагедия случилась у легенды московского «Спартака» Фёдора Черенкова.

Всю свою карьеру, за исключением небольшого периода во Франции, Фёдор Черенков провёл в родном для него «Спартаке». А всё началось со скандального вылета одного из самых титулованных клубов страны в первую союзную лигу. Именно тогда, в 1977 году команду отдали в руки заклятого динамовца Константина Бескова, сделавшего через пару лет из блеклого и окутанного скандалами коллектива чемпиона СССР. Именно в тот момент в столичном клубе засияли такие футболисты, как Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Олег Романцев и конечно же Фёдор Черенков.

РИА Новости

Бесков, без учёта своего динамовского прошлого, построил игру красно-белых через витиеватый и кружевной футбол во главе которого стояла прежде всего мысль и игра в короткий пас. Всё то, чем в те годы славились голландцы со своим тотальным футболом. Управляемый хаос, когда защитники соперника совершенно не ведают, как будет развиваться атака в следующую секунду, а линия нападения, словно веер, распадается по всей ширине поля, делая невозможным разгадать замыслы и конструкции предстоящего наступления. Такой игрой футболисты «Спартака» ставили в тупик практически всех, даже самые железобетонные обороны соперников, включая невероятно подготовленное ментально и физически киевское «Динамо».

Фёдор Черенков был связующим звеном между обороной и атакой, в его функции входило разрезающими передачами парализовать оборону соперника, что он крайне успешно исполнял на поле, не брезгуя и забитыми мячами. Да ещё какими! У настоящего мастера не может быть всё просто так. Большая часть голов Черенкова – это элегантное завершение многоходовой комбинации. Ну не мог он по-другому, потому что в его представлении футбол был сродни театру – без фальши, без отбывания номера на поле, без попыток передохнуть.

Казалось бы, с такими талантами футболист непременно будет первой скрипкой сборного ансамбля, но на каждое блестящее действие в карьере найдётся и то, что будет противодействием. Долгое время от массовой публики скрывалась информация о здоровье Фёдора. У Черенкова периодически случались нервные срывы и ночные галлюцинации. О том, что звезда «Спартака» проходил реабилитацию в психиатрической больнице люди и вовсе узнали уже после окончания его карьеры. Из-за того, что спартаковский кудесник очень сильно переживал поражения и критику Бескова, у него было сильнейшее психическое переутомление. А 1984 году врачи диагностировали у 25-летнего игрока психическое расстройство, которое с тех пор периодически обострялось, особенно в весенне-осенние периоды.

Архив "Советского спорта"

Впервые, наглядно болезнь проявилась перед матчем с бельгийским «Андерлехтом» в Тбилиси. У Черенкова случился нервный срыв, вследствие чего появилась странная мания преследования. Фёдору постоянно казалось, что кто-то хочет его отравить, поэтому он полностью отказывался от трапезы в кафе и ресторанах.Из-за всей этой ситуации он был постоянно на взводе, никак не мог расслабиться.Ходили слухи о том, что лидер «Спартака» пытался покончить с собой. Через годы, близкие Фёдора поведают, что врачи тогда халатно отнеслись к симптомам прогрессирующей болезни.

Именно эти проблемы и стали причиной игнора Черенкова главным тренером сборной СССР Валерием Лобановским. При этом, в середине 1980-х годов продвигалось мнение, что Валерий Васильевич не берёт в свою команду Фёдора исключительно из-за его стиля игры. Киевское «Динамо», главным тренером которого был наставник сборной, исповедовало другой футбол, построенный на строгих действиях в каждой линии и на длинных передачах, которые отправляли бы форвардов в прорыв, тем самым создавая скоростное преимущество впереди. Черенков не попал на чемпионаты Европы 1984 и 1988 годов, а также пропустил мировое первенство 1986 года. Что ещё сильнее сказалось на его психическом и психологическом состоянии.

Болезнь прогрессировала, и во время острых фаз Фёдор Черенков ложился в больницу, но лечение давало краткосрочный эффект, через непродолжительное время всё возвращалось обратно. Из-за этого футболист часто находился в подавленном состоянии, балансируя на грани депрессии, от которой не спасали даже лекарства. Черенков неоднократно проходил лечение у лучших специалистов в стране, но помочь ему побороться с напастью так и не смогли.

22 сентября 2014 года Фёдору Черенкову стало плохо, и он потерял сознание у родного подъезда. Легенду «Спартака»привезли в одну из столичных больниц, где врачи диагностировали сильную гипотонию, однако причину такого диагноза найти никак не удавалось. За жизнь футболиста доктора боролись почти две недели, но, к сожалению, спасти его не удалось.

РИА Новости

Фёдору Фёдоровичу было каких-то 55 лет. Специалисты сошлись на том, что причиной сильного ухудшения его состояния, приведшего к смерти стала опухоль мозга. На похороны пришли десятки тысяч человек. Похоронили Черенкова на Троекуровском кладбище в Москве. В октябре 2015-го года истинному спартаковцу, установили памятник около «Открытие Арена», а южная трибуна стадиона нынче носит его имя. Летом 2020 года, после долгих трений и скандалов, Федору Черенкову наконец-то поставили памятник на кладбище.

источник: «Советский спорт»
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