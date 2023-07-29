«Зенит» потерял победу из-за пенальти. Семак набросился на судью и был удалён

Если для последнего чемпиона «Зенита» игра с «Ростовом» достаточно будничное событие, где фаворит не имел права терять свои очки. Единственная интрига – это первое появление в РПЛ в составе гостей Марио Фернандеса и Страхиньи Эраковича.У южан накануне игры случился настоящий праздник – ФИФА сняла запрет для команды главного тренера сборной России на дозаявку новичков. Поэтому состав ростовчан выглядел несколько иначе, нежели в 1-м туре. В составе хозяев с первых минут на поле появились опытные Евгений Чернов и Алексей Ионов, которые к слову, в прошлом немало поиграли за клуб из Санкт-Петербурга, ещё шесть игроков остались в запасе.

РАННИЙ ВЫХОД ЭРАКОВИЧА

По истечении трети первого тайма, как по иронии судьбы, центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков получил травму и был вынужден покинуть поле. Ему на замену ровно по позиции вышел тот самый камень преткновения между «Спартаком» и «Зенитом» серб Страхинья Эракович. И выход этот был очень даже нужен. Не то чтобы гости сильно страдали от атак «Ростова», но хозяева выбрали тактику игры в давление и прессинг, периодически отбирая мячи у питерцев на их половине поля. Правда, ещё по прошлой игре чемпиона в Кубке России можно было заметить, что мячи в ворота «Ахмата» были забиты с двух быстрых контратак. Поэтому выбранный формат игры фаворита не должен был стать откровением для подопечных Валерия Карпина.

ФК "Зенит"

ФУТБОЛ БЕЗ ШИКА И ШАРМА

После 30-й минуты показалось, что команды как-то уж очень сильно осторожничают, изредка взрываясь не совсем опасными выпадами, которым было далеко, чтобы назвать их голевыми. «Ростов» в этом плане понять было можно – они изначально находились в статусе команды, которая в случае успеха сотворила бы подобие сенсации, а вот такой футбол от питерского клуба – это удивительно, но, видимо, потери Малкома и Вендела не могли не сказаться на привычной атакующей мощи «Зенита», да и деятельность бразильца Клаудиньо без своих стандартных партнёров прилично потускнела. Там, где нет голевой феерии, есть иная прелесть – постоянный нерв в игре. Этим блюдом в первом тайме команды щедро кормили своих фанатов.

КАССЬЕРРА — ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР РПЛ

И вновь у «Зенита» прошла комбинация по сценарию недавней кубковой игры. Под занавес первого отрезка колумбиец Матео Кассьерра забил свой третий мяч с начала сезона. Комбинация была предельно предсказуемой — пас из глубины поля Дугласа Сантоса на реактивного форварда, который спокойно переиграл с близкого расстояния Сергея Песьякова. Удивительно, но Кассьерра за два первых неполных матча забил больше, чем за весь прошлый сезон.

РИА Новости

«Ростов» на время опомнился. Пропущенный гол «в раздевалку» – одно из самых неприятных событий для футболистов. Несколько неплохих атак ростовчане провели в добавленные три минуты к первому тайму, но они ни к чему не привели.

ДЕБЮТ МАРИО ФЕРНАНДЕСА

С самого начала второго тайма страсти в игре накалились, причём на ровном месте. Повздорили ростовчанин Хорен Байрамян и Густаво Мантуан. Горячие парни чуть потолкались, после чего бразилец кривляньями и падением показывал главному судье, что его грубо и больно обидели. Евгений Кукуляк не купился на эти действия, выписав бузотёрам по жёлтой карточке. Сразу после этого эпизода Валерий Карпин решил обновить состав своей команды и сделал тройную замену, выпустив на поле очередных дебютантов — Романа Акбашева, иранца Мохаммада Мохеби и Алексея Миронова. Сергей Семак ответил не зеркально, но мощно, дав старт в РПЛ легендарному полузащитнику Марио Фернандесу. Вечер новичков на берегах Дона. Буквально через несколько минут после выхода на поле иранец Мохеби имел прекрасный шанс для того, чтобы стать героем Ростова-на-Дону, но из убойной позиции пробил чуть выше «девятки» ворот Михаила Кержакова.

РОСТОВСКИЙ НАВАЛ

Минут за 20 до конца игры «Ростов» начал осаду ворот «Зенита». Иного шанса у подопечных Карпина не было. Нужно было обязательно нагружать штрафную гостей, иначе быть беде, а точнее, первому поражению уже во 2-м туре. Гости из Петербурга лишь откидывали мяч куда подальше, внимательно наблюдая за тем, когда появится возможность для колющей контратаки. Тактика скучная, зато действенная. На 80-й минуте Кассьерра мог оформить дубль. Вновь быстрые ноги колумбийца легко убежали от защитников ростовчан, на этот раз новоиспечённый голеадор пробил чуть дальше левой стойки ворот.

РИА Новости

Как-то примитивно и безыдейно катались волны атак «Ростова» на противоположные ворота. Никаких серьёзных шансов для изменения статус-кво на поле у хозяев не было. Однако на первой добавленной минуте к основному времени ростовчане получили право на пенальти, и Николай Комличенко принёс южанам спасительную ничью. После окончания матча не выдержал даже обычно спокойный наставник «Зенита» Сергей Семак, что-то наговорил судьям, за что получил красную карточку.