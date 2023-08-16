«Краснодар» выдал лучший старт чемпионата в истории. «Быки» — главные претенденты на золото?

Уже много лет «Краснодар» входит в число лучших команд России. Но каждый год «быкам» чего-то не хватало, чтобы реально бороться за чемпионство. В этом сезоне команда выдала лучший старт в чемпионате за всю историю. Она выиграла все матчи в четырёх стартовых турах с общим счётом 8:1. «Краснодар» стал главным претендентом на чемпионство в РПЛ? Или это лишь временная вспышка, после которой команда вернётся к привычной борьбе за попадание в первую пятёрку?

Лучшие условия для футболистов

Про инфраструктуру «Краснодара» можно снимать фильмы в виде пособий, какой она должна быть у хорошего футбольного клуба. Шикарный стадион, много тренировочных полей и академия, в которую едут талантливые дети со всей России. Всё это является мощной базой для главной команды клуба. Да и финансовые условия в «Краснодаре» очень хорошие. Здесь у футболистов никогда не бывает проблем с зарплатой. Причём контракты игроки получают солидные, вполне соответствующие сложившемуся рынку в чемпионате России.

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К этому добавляется ещё и отсутствие психологического давления на футболистов. От игроков «Краснодара» ни владелец клуба, ни болельщики не требуют обязательной борьбы за золотые медали. Конечно, всем этого хочется. Но и просто красивая игра с большим количеством голов, благодаря которой «быки» регулярно побеждают, воспринимается позитивно. Лучших условий для футболистов не придумать, ведь у них всё есть и при этом нет большого груза ответственности.

Всё удачно сложилось

Но такие условия в клубе были и раньше, однако это не помогало «Краснодару» включаться в борьбу за чемпионский титул. В чем причины такого прорыва в сезоне-2022/2023?

РИА Новости

Один из факторов успеха – стабильный состав. К этому сезону «Краснодар» подошёл практически без потерь в основном составе. Из стабильных игроков основы ушли только левый защитник Кристиан Рамирес и вингер Алексей Ионов. Но Рамиреса безболезненно заменил набравший хорошую форму опытный Сергей Петров. А на позицию Ионова у «Краснодара» большая обойма футболистов, которые могут сыграть не хуже. И тренер команды Владимир Ивич сразу определился со стартовым составом. В четырёх сыгранных встречах чемпионата с первых минут в составе «быков» выходили практически одни и те же футболисты. Только пару раз была замена Ахметова на Олусегуна, а в остальном состав оставался неизменным.

Тренерская рука в игре команды тоже видна. И это является еще одним фактором успеха «Краснодара» на старте сезона. Ивичу удалось совместить яркий атакующий футбол с надёжной игрой в обороне, чего раньше наставникам чёрно-зелёных сделать не удавалось. За четыре игры команда пропустила всего один гол, забив в ворота соперников восемь мячей. Когда такое было?!

РИА Новости

Сказывается и удачный график для стартового отрезка чемпионата. Из действительно сильных соперников у «быков» пока было только «Динамо» в 1-м туре. Тогда краснодарской команде немного повезло, и при равной игре она смогла победить в гостях 3:1. Затем были матчи с «Сочи», «Пари НН» и «Оренбургом». Все эти команды из нижней половины турнирной таблицы. А у сочинцев и оренбуржцев сейчас явный игровой кризис, чем «Краснодар» и воспользовался.

РИА Новости

В следующем туре «быки» на своём поле сыграют против непредсказуемого «Локомотива». Даже если в этой встрече они добьются победы, рано будет говорить о притязаниях на чемпионство. Надо подождать встречи со «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА, чтобы оценить конкурентоспособность краснодарской команды. Но прямо сейчас есть ощущение, что «Краснодару» по плечу наконец выиграть золотые медали чемпионата России.