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Мастер-класс от чемпиона. «Зенит» не заметил «Урал» на поле

В матче шестого тура Российской премьер-лиги петербуржцы разгромили недавнего лидера.
Мастер-класс от чемпиона. «Зенит» не заметил «Урал» на поле
26 августа 2023 17:02
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ФК "Зенит"

КОНТРОЛЬНАЯ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ

«Урал» на старте нынешнего сезона Российской премьер-лиги всерьёз удивил многих. По итогам первых пяти туров команда Виктора Гончаренко не потерпела ни одного поражения и на пару с «Краснодаром» возглавляла турнирную таблицу. Лучшего подарка городу к трёхсотлетнему юбилею и придумать сложно. Тем более, что попрекнуть екатеринбуржцев было, по сути, нечем. С самого начала сезона команда боролась с эпидемией травм, а что касается «скальпов» обыгранных соперников, то среди них значились столичные ЦСКА и «Спартак».

Но на очереди у одной из главных сенсаций начала чемпионата было ещё одно серьёзнейшее испытание — постепенно набравший ход «Зенит». И матч с чемпионом у «Урала» не заладился с самого начала. Гости сразу же угодили под мощный пресс сине-бело-голубых атак. После опасного удара Матео Касьерры на стороне екатеринбуржцев сыграло спортивное счастье, но затем мячи в ворота Ильи Помазуна посыпались как из рога изобилия.

ЛУЧШИЙ ТАЙМ В СЕЗОНЕ

Для начала Сергеев разогнал атаку «Зенита», отдал мяч Клаудиньо и рванул на дальнюю штангу в ожидании ответного паса. Бразилец не стал жадничать и вырезал филигранную подачу на Ивана, оставив не у дел всю оборону гостей. Сергееву оставалось лишь не промахнуться мимо пустого угла — и он воспользовался шансом, выведя петербуржцев вперёд.

ФК "Зенит"

Дальше — больше. «Зенит» продолжил наращивать давление и вскоре на исходе получаса игры увеличил перевес. Ещё одна быстрая атака хозяев поля закончилась выходом на ударную позицию Касьерры, который изящно усадил на газон Помазуна и аккуратно направил мяч в оставленный голкипером створ.

Закончился же первый тайм конфузом голкипера «Урала», после которого счёт стал крупным. Мингиян Бевеев отыграл назад на Помазуна, который попытался продемонстрировать технику обращения с мячом в стиле Мануэля Нойера. Но вместо этого невольно отдал пас под третий гол «Зенита». Клаудиньо воспользовался ценным подарком и аккуратным парашютом обвёл вратаря.

ФК "Зенит"

3:0 — и всё в этом матче стало окончательно ясно уже к перерыву. Отыграть такое преимущество у петербуржцев не способна, пожалуй, ни одна из команд нашего чемпионата. При этом соперникам предстояло провести на поле ещё целый тайм. И было интересно посмотреть, насколько нынешний «Урал» умеет держать удар и не развалится ли недавний лидер окончательно.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

Перед свистком к началу второй половины игры Гончаренко сделал две замены, выпустив на поле героя первого тура Тимура Аюпова и Илью Ишкова. «Урал» наконец-то стал цепляться за мяч, и всё бы для екатеринбуржцев было неплохо, если можно было бы забыть про невесёлый багаж, с которым гости отправлялись в раздевалку. «Зенит» же действовал по счёту, не пытаясь форсировать события в почти уже выигранном матче.

Команду Сергея Семака было несложно понять — травмы на ровном месте на стартовом отрезке сезона не нужны никому. При этом нельзя было сказать, что сине-бело-голубые отошли в оборону. Все их подходы к воротам Помазуна таили опасность для ворот гостей.

ФК "Зенит"

И четвёртый забитый мяч в итоге никуда не делся от «Зенита». Бевеев вновь неаккуратно сыграл у своих ворот, а Касьерра повторил трюк, исполненный в первом тайме — голкипер «Урала» вновь досматривал эпизод, сидя на траве.

4:0 — команда Сергея Семака даёт очередной ответ всем скептикам и теперь отстаёт от лидирующего в таблице «Краснодара» всего на одно очко.

источник: «Советский спорт»
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