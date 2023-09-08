«Это мечта детства, всё равно с кем играть». Головин - о возвращении в сборную, Катаре и «Монако»

Сборная России по футболу 12 сентября проведёт товарищеский матч с Катаром. В этой игре участие примет полузащитник «Монако» Александр Головин, который около двух лет отсутствовал в национальной команде. 8 сентября после открытой тренировки сборной футболист пообщался с журналистами, рассказал о своих эмоциях от возвращения, поделился ожиданиями от матча с хозяевами ЧМ-2022, а также оценил шансы «Монако» выиграть чемпионат Франции в этом году.

— Какое самое яркое впечатление у вас от возвращения в сборную?

— Самое яркое, что я давно тут не был, что я вернулся, увидел всех друзей, с кем хорошо общаюсь, например, с парнями из ЦСКА. Очень рад видеть всех, вернуться в Россию, давно тут не был.

— Успели ли выучить новые фамилии в сборной, с кем не знакомы?

— Много молодых, мы живём в разных корпусах, особо даже не виделись. С теми, кто играл с Египтом, я не виделся, только в первый день, мы даже тренируемся в разное время. Особо даже не было времени на это. Из основной я только пару человек лично не знал, а так все знакомые.

Источник фото: Михаил Шапаев\РФС

— Изменился ли уровень сборной, пока вас в ней не было?

— Сложно сказать. Всё плюс-минус так же, на хорошем уровне, думаю, особо отличий нет.

— Тяжело ли было перестроиться за такой короткий срок после европейского футбола?

— В принципе это нормальная практика, когда ты приезжаешь в сборную и у тебя мало времени на подготовку. Есть, конечно, небольшой разрыв в уровне футбола, я бы сказал даже в скорости, в принятии решений. А так сильных отличий не наблюдаю, нет никаких проблем, чтобы за 3-4 дня подготовиться к игре, этого хватает.

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— Какое у вас представление о сборной Катара?

— Я не особо помню, какой у них уровень игры был на ЧМ, опять-таки, они там выступили не очень хорошо, не выиграли ни одной игры. Сегодня мы посмотрели теорию, средняя, но очень крепкая команда, игроки стараются играть в футбол низом. На данный момент это очень хороший и сильный соперник.

— Вы сейчас самый звёздный игрок в сборной. Чувствуется ли это как-то? Может быть, молодёжь подходит к Вам, спрашивает советы? Ребята из основной команды просят показать что-то?

— Если честно, советов особо не просят. Просто иногда спрашивают, как быть с тем или иным. Про тренера спрашивают, как обстановка в команде, как футбол за рубежом. То есть такие вопросы. Советов как таковых не было.

Источник фото: Михаил Шапаев\РФС

— Ещё один из вопросов по поводу советов. Далер Кузяев переехал во Францию. Советовался ли он с вами перед переездом?

— Он не советовался перед переездом. Когда Далер приехал, он просто спрашивал меня про чемпионат, про команды. Спрашивал про клубы, с которыми они играли, какой у них стиль игры, чтобы понять какие-то моменты. Мы списывались, поздравлял его с тем, что хорошо начал. Молодец. Пока на этом всё.

— Вы встречались с ним во Франции?

— Нет, мы далековато находимся друг от друга во Франции. Мы в 50 минутах, если на самолёте. Но если брать районы Франции, то это далеко. Я думаю, что если у нас будут какие-то выходные, то он прилетит, сказал, что хочет.

— Разное говорили о том, почему вы не приезжаете в сборную. Были плохие слухи о том, что у вас травмы, а её не было. Вы чувствовали какое-то сопротивление клуба, чтобы вы летали в Россию в тот момент, когда команда не участвует в официальный матчах?

— Мы связывались с врачами сборной, отправляли снимки. Травма была травмой.

— Как клуб относился к тому, что вы едете в тот момент, когда нет официальный матчей?

— Нормально, нет никаких проблем. Всё спокойно. Не имеет значения, официальные матчи это или нет.

— Какой у вас сейчас главный интерес в играх за сборную России? Мы не играем официальные матчи, у нас не самые сильные соперники. Что мотивирует вас играть за сборную?

— Да я с детства мечтал играть за сборную. Всё равно любой хочет играть за национальную команду. Неважно, кто соперник. Даже сейчас, когда у нас не самые топовые соперники, но в любом случае хочется играть и побеждать. Это никуда не делось.

Источник фото: РИА Новости

— Насколько вам удаётся следить за российским футболом из Франции? Знаете, что Дзюба и ваш бывший главный тренер в ЦСКА Леонид Слуцкий стали стендаперами?

— Об этом в курсе. Так, смотрю, наверное, только большие матчи, когда там играют ЦСКА - «Спартак», «Спартак» - «Зенит», «Локомотив», «Краснодар». Плюс - минус только, когда такие команды играют между собой, я смотрю, но опять же, когда есть время, потому что у нас бывают игры в одно время. Там где-то хайлайты, понятно, чаще даже смотрю, потому что ты их можешь в любое время посмотреть. Но не сказал бы, что прям сильно сейчас слежу за Российской премьер лигой.

— Как отнеслись к тому, что Дзюба и ваш бывший тренер стали стендаперами? Смотрели?

— Не знаю, я смотрел выпуски с ними в разных передачах, мне было интересно. Ничего такого. Шока, конечно, не было.

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— Как вы видите свои перспективы? Вам будет 28 лет в следующем году. Мы за вас рады, вы играете в одной из сильнейших команд Франции. Но все титулы вы завоевали в России. Во Франции ваше главное достижение - финал кубка, уступили ПСЖ.

— Понятно, что титулы - это всегда круто, ради этого мы играем. Но, конечно, хочется выигрывать. На данный момент, как вы сказали, я думаю, что да, это самое главное достижение там, к сожалению, я бы сказал. Но будем дальше пробовать, дальше работать, выигрывать. Я думаю, что в этом сезоне у нас самые большие шансы как раз таки, если брать в общем все мои прошлые сезоны.

— Почему именно в этом сезоне?

— По ощущениям у нас сейчас самое сильное «Монако», сколько сезонов я был, за всё время. Самая сильная команда на данный момент.

— Весной, ещё до вашего продления контракта с «Монако», сообщалось, что «Боруссия» и другие большие клубы заинтересованы в вас. Рассматриваете продолжение карьеры среди других иностранных клубов или всё-таки больше сосредоточены на «Монако»? И что знаете о предложении «Боруссии»?

— Был интерес, но конкретного прям предложения не было. Поэтому на данный момент я счастлив в «Монако», то есть я не думаю о том, что мне сейчас нужно срочно куда-то уйти или сижу и жду предложения. Я доволен тем, где я нахожусь. Всё устраивает.

— Правильно я понимаю, что ваша мотивация сейчас остаться в «Монако» - это уровень состава команды, чуть слабее стал ПСЖ, и вы хотите выиграть титул в «Монако»?

— Мотивация, наверное, не только в этом. Понятно, что сейчас у нас, я думаю, самые большие шансы за всё время выиграть чемпионат. Каждый год ты играешь с мыслью, чтобы выиграть. Не просто чтобы занять третье место или второе. Каждый раз ты хочешь выиграть. Иначе не получится хорошо играть, если думать о вторых и третьих местах, мне кажется. А так, я думаю, что плюс-минус вы правы.

Источник фото: Ligue 1

— Вы уже говорили, как относятся в клубе к вашему вызову в сборную. Поменялось ли отношение в клубе и в целом в Европе, учитывая то, что вы играете международные матчи? Особенно, если учитывать, что это ваш первый приезд в сборную после начала СВО.

— Да нет. Лично ко мне ничего не изменилось. На мне это никак не отразилось.

— Вы сказали, что ощущаете себя лидером. Нет ли уже информации будете ли вы капитаном на матче с Катаром?

— Нет ещё. Информации нет, даже близко не общались.

— В принципе готовы выйти с капитанской повязкой?

— Да, я готов.

— Вы играете долго и успешно в «Монако». Уехали сейчас Захарян, Кузяев. Можно ли говорить, что востребованность россиян сейчас повысилась в Европе? С чем это связано, если моя точка зрения верна?

— Не сказать, что прям повысилась. У нас совсем мало футболистов играет. Я думаю, что нужно, чтобы больше игроков играло, тогда можно будет так сказать. На данный момент очень мало нас, поэтому востребованности, как таковой, нет в русских игроках.

— Давайте представим такую ситуацию: вас вызвало руководство «Монако», допустим зимой, и говорит: «Саш, нам нужно усилиться ещё чуть-чуть. Можете посоветовать какого-нибудь интересного россиянина на чемпионате России, который мог бы нас усилить?». Чьи фамилии назовёте?

— Тяжело сказать. Я бы, конечно, как можно больше бы посоветовал. А так, Федю Чалова. Очень хорошо выглядит последние полтора года как минимум. Мне кажется, я бы его выделил.