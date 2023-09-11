Уникальный провал! Сборная Германии осталась без тренера перед домашним Евро

Сборная Германии всегда считалась оплотом стабильности в этом переменчивом мире. Хотя и у неё не всегда были хорошие времена, достаточно вспомнить позорное выступление на Евро-2000 в Бельгии и Нидерландах или неудачи на последних чемпионатах мира в России и Катаре. И вот Ханс-Дитер Флик умудрился стать первым за сто лет уволенным наставником Бундесманншафт. Уникальный надо отметить провал! Ранее специалисты покидали сборную только по истечении контракта или сами подавали в отставку.

Флик отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Германии

В истории немецкой команды только два тренера выиграли меньше половины матчей – Эрих Риббек и как раз Флик. Первый успел съездить со сборной только на один крупный турнир – чемпионат Европы 2000 года. Там Германия провалилась: одно очко за ничью с Румынией, поражение от принципиального соперника, Англии, и разгром от Португалии. Та сборная нуждалась в обновлении, поэтому неудача не должна была сильно удивлять, хотя провал был, конечно, слишком унизительный.

Флик тоже продержался только два года, но сам не ушёл после провала на Мундиале в Катаре, а продолжил готовить сборную к домашнему континентальному первенству. Всё пришло к тому, что в последних четырёх встречах у некогда топовой сборной четыре поражения и ничья в пяти играх, в предыдущих трёх забит только один мяч. Последней каплей стал разгром от Японии – 1:4.

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Провал Флика особенно сильно бросается в глаза на фоне 15 лет работы Йоахима Лёва с победой на чемпионате мира и Кубке конфедераций. От него требовалось провести обновление команды, которая бы предстала омолодившейся к домашнему крупному турниру. Вместо этого оборона продолжает хромать, новый качественный нападающий так и не был найден, а Серж Гнабри не стал лидером, который мог бы вести команду за собой. Флик опирался в основном на старых проверенных бойцов, что шло в разрез с необходимостью вливания свежей крови.

Вот и встаёт вопрос, а что успел сделать Флик? Кажется, вообще ничего. Собственно, а чем думало руководство федерации, когда назначало его? У Ханс-Дитера в карьере был только один большой клуб – «Бавария». Он добился с ней солидных успехов, но пришёл после Нико Ковача, так что от наставника скорее требовалось просто установить правильный микроклимат в коллективе. А вот более серьёзную работу он и не проводил.

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Теперь все эти задачи лягут на плечи нового главного тренера. Спортивный директор сборной Руди Фёллер будет временно руководить коллективом. Кстати, он полноценно тренировал сборную в 2000-2004 годах. Основным претендентом на освободившееся кресло считается Юлиан Нагельсман, который также может проследовать в сборную по маршруту из мюнхенского суперклуба.

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Справится ли он с задачей менее чем за год? Сложный вопрос. Сейчас, кажется, новому наставнику придётся выполнять хотя бы задачу-минимум: определиться с обоймой и подготовить её к домашнему Евро-2024, чтобы избежать провала. Кажется, теперь наблюдать за немцами станет вдвойне интересно.