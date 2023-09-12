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Усы надежды для «Спартака». Второе пришествие Черчесова не за горами

Ветераны и агенты предрекают назначение экс-главного тренера сборной России в красно-белый клуб.
Усы надежды для «Спартака». Второе пришествие Черчесова не за горами
12 сентября 2023 12:29
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Как только Станислав Черчесов показался в Москве на матче памяти Ильи Цымбаларя, тут же в прессе агенты и бывшие футболисты начали сватать бывшего рулевого сборной России на смену действующему главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

На фоне неудачной серии матчей столичного «Спартака» в начале сезона 2023-2024 в РПЛ, как это обычно бывает, с разных сторон посыпались варианты с вероятными кандидатами на смену испанскому специалисту. Однако среди большого количества возможных вариантов (называются фамилии Карпина, Карреры и т.д.) особняком стоит мощная фигура Станислава Черчесова. К тому же, самый успешный российский в Европе нынче без работы.

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«Признаться, я не сторонник частых тренерских перестановок и дал бы поработать Абаскалю как минимум до конца первого круга чемпионата. Но вполне очевидно, что Станислав Саламович сейчас первый выбор на пост главного тренера на замену испанцу. Его результаты говорят сами за себя: успех со сборной России на домашнем чемпионате мира, добытые чемпионские титулы в Польше и Венгрии. Это сильный менеджер, который сможет наладить в том числе игру линии обороны. Видно, что с футболистами надо работать тщательнее», — приводит слова Валерия Кечинова RT.

Сколько у Черчесова сторонников, столько же и противников. И, если, среди его бывших партнёров по «Спартаку» полное единение во мнении, что они спят и видят Салача рулевым столичного клуба, то у многих болельщиков даже возможность такого назначения вызывает изжогу.

РИА Новости

Тренеру никак не могут забыть первое пришествие в клуб, когда из команды убрали двух многолетних лидеров Егора Титова и Максима Калиниченко, а на второй год своего наставничества спартачи потерпели одно из самых унизительных поражений за всю историю команды в дерби от ЦСКА со счётом 1:5, а также умудрились с треском отлететь в отборе к групповому турниру Лиги Чемпионов от другого принципиального соперника - киевского «Динамо» (1:4, 1:4).

Сам же Черчесов, после довольно успешной европейской компании (золотой дубль в польской «Легии», золотой дубль с венгерским «Ференцварошем») полон сил и идей, которые, сто процентов, хотел бы уже где-то реализовать. Агент, юрист и, по совместительству, друг Станислава Алан Агузаров прямо говорит в своём интервью, что Черчесова хотят видеть в «Спартаке» очень многие.

ФК "Ференцварош"

«Когда Черчесов возглавит «Спартак»? Я думаю, что все, наверное, этого желают. Мы с Саламычем этот вопрос не обсуждали, не разговаривали, честно скажу. Но все знают его отношение к этому клубу. Есть ли у него цель завоевать чемпионство со «Спартаком»? Если говорить о мечте, то это скорее взять Лигу чемпионов со «Спартаком». Ограничиваться чемпионатом он, наверное, не стал бы. Но если вдруг дойдёт до того, что он будет здесь, в «Спартаке», то, конечно, цель будет одна», — рассказал Агузаров в своём недавнем интервью.

Можно воспринимать это компанией по возвращению экс-вратаря и тренера красно-белых в родной клуб? Вполне. Потому что дыма без огня не бывает. Если у команды Абаскаля и дальше будут огромные проблемы с набором очков и большим количеством пропущенных мячей, то вариант с приглашением Станислава Саламовича уже не будет выглядеть фантастикой.

источник: «Советский спорт»
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