Сборная России – отражение общества. Игроки к Карпину не прислушаются

Сборная России спаслась от поражения в матче с Катаром (1:1), а качество игры в очередной раз оставило много вопросов. Критиковать молодёжь, которая играла с Египтом, нет ни смысла, ни желания. Для многих из них сборная – это что-то новое и диковинное. А вот почему основа в очередной раз не показала ничего приличного – это вопрос. Хотя стало ли это для болельщиков сюрпризом?

Давайте будем честны, многие ли из нас ходят каждый день на работу с максимальной мотивацией? Или всё-таки стараются более-менее адекватно выполнить свои обязанности и пойти отдыхать? Вот и сборная оказалась в схожей ситуации, когда не за что бороться. Единственный выход из ситуации, как представляется, это последовать совету главного тренера Валерия Карпина: «Кто может уехать – уезжайте, даю совет».

Вот только многие ли ему готовы ему последовать? Если уж наставнику вот так сходу видна разница в уровне подготовки Александра Головина и остальных подопечных, выступающих в российской Премьер-лиге, то это говорит о многом. Проблема в другом – довольно инфантильном подходе. Большинство наших игроков хотят уезжать только в топ-клубы или хотя бы крепкие середняки.

Михаил Шапаев / РФС

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Это напоминает периодически проходящие опросы населения. Например, размер желаемой зарплаты, согласно им, в три раза выше средней по стране. Но в таком случае следующим должен быть вопрос о том, что человек делает, чтобы хотя бы попытаться приблизиться к желаемому. Скорее всего, подавляющее большинство ответило бы, что ничего.

Это относится и к футболистам – если они не готовы пахать даже в РПЛ, то каким образом они собираются обратить на себя внимание сильных европейских команд и получить хорошее предложение по зарплате? Дмитрий Медведев ещё много лет назад говорил, что надо поднимать производительность труда. Кажется, это относится не только к обычным гражданам, но и футболистам национальной команды.

Конечно, можно прогрессировать и во внутреннем первенстве даже в текущей ситуации без еврокубков, но для этого требуется прилагать много усилий. Это позор для футболистов сборной, если они приезжают на сбор в физической форме хуже, чем у выступающего в чемпионате Франции, который начался всего лишь месяц назад, Головина.

Михаил Шапаев / РФС

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Возвращаясь к словам Карпина, стоит признать его правоту. В российских реалиях футболистам просто тяжело находить мотивацию пахать на сто процентов. Вот приезжают они в сборную, и что? Да и в РПЛ большинство не борется за чемпионство или сохранение прописки в элите, поэтому им тоже в большинстве случаев нет дела, какое место занять, пятое или, скажем, восьмое.

Ситуация крайне неприятная и сложная. Дело в том, что когда нас вернут в мировое спортивное сообщество, то придётся долго выгребать из той ямы, в которой мы оказались. Вероятно, будут такие уникумы, которые смогут очень быстро снова включиться в процесс и почти сходу демонстрировать свой потолок в плане результатов, но у остальных так вряд ли получится.

Российский футбол и в лучшие времена не отличался высоким качеством, а футболисты усердием. Сейчас обе эти проблемы обострились ещё сильнее. Просто мы пока их не замечаем, так как варимся в своём собственном огороженном мире. Реальность будет болезненной. А чтобы этого избежать, начинать пахать нужно уже сейчас.