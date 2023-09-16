«Спартак» вымучил победу. Бабич забил в компенсированное время

После долгой паузы на игры сборной России «Спартаку» в перенесённом из Сочи в Москву матче с одноимённой командой надо было доказывать, что затянувшийся кризис – всего лишь эпизод длинного сезона и ничего более. Раздражитель был что надо. «Сочи» в последних сезонах доказал, что он один из самых неприятных соперников для красно-белых.

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БЕСХОЗНЫЕ ПОПЫТКИ «СПАРТАКА»

В первые 20 минут у подопечных Гильермо Абаскаля было подавляющее преимущество, которое, правда, не выливалось в какие-то слишком уж опасные моменты. Да, территорию «Спартак» забрал основательно, но что-то вразумительное как-то не наклёвывалось. Команда вроде была в неплохой форме, но многое не получалось.

Были перспективные подходы к воротам сочинского голкипера Николая Заболотного. Промес, Соболев, Бонгонда через центр буквально препарировали оборону гостей, но мяч никак не шёл в ворота. Однако, такое давление когда-нибудь должно было привести к логичному исходу. У подопечных Дмитрия Хохлова абсолютно не держался мяч, а эта особенность – хлеб для «Спартака».

К концу первого тайма игра как будто совсем успокоилась, а гости были даже поактивнее хозяев. Игроки «Спартака» притихли и перестали включать скорость, игра перешла в пешеходную фазу, что очень напомнило недавнее противостояние российской сборной с египетской молодёжкой. А если нет скорости, то вблизи штрафной «Сочи» создавалось ощущение, что игроков на поле не 22, а 122, настолько плотно было на подступах к владениям южных гостей.

Источник фото: РИА Новости

БЕЗ СКОРОСТИ И СТРАСТИ

Второй тайм проходил вроде бы с полным преимуществом «Спартака», но без стремительных атак (в чём и есть стихия подопечных Абаскаля), даже такой поникший ныне клуб, как «Сочи», обыграть с наскока не получится. Были всплески и возможности, но на последнем рубеже, когда, казалось бы, одно правильное движение может решить эпизод, у москвичей заканчивались идеи, а вся техничность уходила в газон.

Нужны были, как и ранее, постоянная скорость и давление, но этого не было. Зато гости за счёт тактики мелкого фола умело являли атрибуты антифутбола, и это работало как часы. Такие сейчас амбиции у недавнего серебряного призёра РПЛ. Не до жиру Дмитрию Хохлову, он пытается выжимать из своего коллектива максимум возможного.

НЕУДАЧА МЕДИНЫ

Ближе к 80-й минуте футболисты столичного клуба перешли на тактику 4-4-2, с увеличением темпа прежде всего от свеженького Хесуса Медины. Однако именно Медина не попал в пустые ворота в самом опасном моменте в игре. И до этого возникали постоянные опасности, но это был момент истины.

Источник фото: РИА Новости

И всё-таки «Спартаку» привалило счастье. После долгих мучений, тычков в штрафной и трёхматчевой безголевой серии мяч в ворота несчастных гостей отправил… защитник Срджан Бабич. И не головой, как было бы логичнее, а ногой. Тем самым сербский защитник принёс хозяевам долгожданную, мучительную победу.

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