Абаскаль обрушился с критикой на сборную России. Кто прав и кто виноват в деле Литвинова

Разговоров о том, насколько необходимы нашему футболу сентябрьские товарищеские встречи сборной России, было немало. Высказывались аргументы «за» и «против», но в итоге спорить оказалось не о чем — игры никто не отменил и о них можно было бы забыть. Но перед матчем в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» принимал «Сочи», эта тема внезапно получила продолжение.

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У Гильермо Абаскаля спросили, чем обусловлено отсутствие в составе Руслана Литвинова. Главный тренер красно-белых сообщил о том, что игрок отправился в сборную России не совсем здоровым, а после того, как он провёл практически полный матч за национальную команду, он оказался не готов к игре за клуб. Абаскаль настаивал на том, что «Спартак» уведомлял руководство сборной о сложившейся ситуации, но к его мнению не прислушались.

Источник фото: Михаил Шапаев / РФС

Заявление, что и говорить, довольно серьёзное. И ответной реакции не пришлось ждать слишком долго. Старший врач сборной России Владимир Хайтин, комментируя слова Абаскаля, особо отметил, что клуб не обращался с рекомендациями по поводу состояния Литвинова. На что главный тренер «Спартака» отреагировал ещё более резко. «Сборная может говорить что угодно, но есть правда. Мы донесли нашу просьбу – всё, финиш, не вижу смысла что-то обсуждать».

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По сути, представители «Спартака» и сборной в немного завуалированной форме обвинили друг друга во лжи. Доподлинно знать, какая же информация была или не была донесена до штаба сборной, могут знать только непосредственные участники этого мини-конфликта. Так что в данной ситуации в первую очередь стоит разобраться — а есть ли, из-за чего, что называется, ломать копья?

Да, Руслан Литвинов провёл практически полный матч против Катара. Столько же игрового времени досталось только Александру Головину. Но, во-первых, стоит обратить внимание на реакцию самого Руслана, довольно удивительную для профессионального футболиста. По его словам, в день матча с Катаром он чувствовал себя нормально — и именно поэтому не стал обращать внимание тренерского штаба сборной на имеющееся у него повреждение. «Думал, что пройдёт», — рассказал Литвинов в беседе с представителями СМИ.

По сути, получается, что футболист сам понадеялся, что называется, на «русский авось» и подверг себя риску усугубить повреждение. Если бы он сам заявил о том, что не в состоянии играть, заставить его выйти на поле было бы невозможно. Так что тренерскому штабу и руководству «Спартака» стоит в первую очередь задавать вопросы самому Литвинову.

Источник фото: РИА Новости

Кроме того, ни для кого не секрет, что красно-белые сейчас переживают не самый простой период с точки зрения функционального состояния игроков и вытекающих из этого результатов. А Руслан Литвинов ещё совсем недавно был одним из главных объектов критики в составе команды. В особенности, после игры с «Уралом», в которой прервалась беспроигрышная серия москвичей на старте сезона и начался путь вниз по ступеням турнирной таблицы.

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Так что искать корень проблем «Спартака» в том, что игрок клуба не без последствий съездил в сборную, вряд ли стоит. Руслану при этом хочется пожелать скорейшего выздоровления и возвращения в строй.