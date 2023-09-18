«С «Лас-Пальмасом» сложнее, чем с «Зенитом». Захарян открывает глаза футбольной общественности

«Играть против «Лас-Пальмаса» сложнее, чем против «Зенита».

Признайтесь, таких слов не ожидали услышать даже самые отъявленные критики российского футбола? Арсен Захарян только месяц назад уехал из РПЛ в Примеру, но уже сейчас готов вынести смертельный приговор нашей лиге. А как ещё это назвать, если, со слов футболиста, против аутсайдера чемпионата Испании, который не выиграл ни одного матча в пяти стартовых турах, играть сложнее, чем с чемпионом России?

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Согласно данным сайта Transfermarkt, общая стоимость игроков «Лас-Пальмаса» составляет 49 миллионов евро, а «Зенита», на секундочку, почти 156 миллионов. Самый дорогой игрок испанского аутсайдера – Максимо Перроне (10 млн), да и тот арендован у «Манчестер Сити», и больше нет никого дороже 5 млн. У питерцев самый ликвидный актив Вендел (24 млн), игроков дороже 10 миллионов четверо, а пяти и более – 11.

РИА Новости

Конечно, всегда найдутся патриоты, которые приведут в пример СССР, спорт в котором вроде как отлично развивался даже в условиях изоляции. Однако это тема для полноценной большой статьи, в которой можно перечислить массу контраргументов и упомянуть кучу нюансов, поэтому касаться этого мы сейчас не будем.

А остановимся на самом главном – изоляция в современных реалиях неизбежно приводит к отставанию. Причём самая большая проблема кроется в том, что мы сами можем даже не замечать катастрофических масштабов этого явления. Как мы это может заметить, если российские команды не принимают участие в еврокубках и не могут напрямую сравнить свой уровень с иностранным?

Тоже самое касается и сборной. Унылые безголевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном мы списываем на отсутствие мотивации. Отсутствие побед и очень слабая игра против Ирана, Катара и молодёжной сборной Египта? Ну так снова это лишь контрольные поединки, чего на них так болезненно реагировать, да?

Хотя серьёзные звоночки слышны вовсю: то наши футболисты удивляются скоростям, на которых играет одна из слабейших сборных последнего чемпионата мира Катар, то главный тренер сборной Валерий Карпин уже в открытую говорит, что Александр Головин на голову превосходит всех других сборников, а потому надо уезжать в Европу, то теперь вот Захарян утверждает, что с аутсайдером Ла Лиги играть сложнее, чем с чемпионом России.

Фото: Михаил Шапаев / РФС

И когда всё это наслаивается на отвратительное качество игры нашей сборной в товарищеских матчах, то понимаешь, насколько быстро мы начинаем отставать в футбольном плане от остального мира. А ведь и до этого мы не то чтобы занимали какие-то особенно прочные позиции: плей-офф Лиги чемпионов видели только по очень редким праздникам, «Зенит» регулярно влетал с крупным счётом клубам, вроде «Брюгге» и «Аустрии», а против топов выглядел мальчиком для битья.

Единственная возможность избежать катастрофических последствий, когда останется только тыкать друг в друга пальцами, желая свалить ответственность на кого-нибудь другого, признать наличие такого неприятного расклада. И начать работать над этим прямо сейчас. Во-первых, постараться минимизировать негативные последствия во время изоляции. Во-вторых, признать, что первые годы после возвращения будут тяжёлыми, засучить рукава, готовясь к тяжёлой работе, и по возможности избегать популистских громких слов, напоминающих лозунги.

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К сложностям надо быть готовыми. Тогда все вместе мы сумеем их так или иначе преодолеть. А если все просто начнут привычно стараться свалить вину на кого-то другого, то наш футбол ждёт не самое радужное будущее.