«Лигу стало мерзко смотреть. Люди не должны за такое платить». Обзор тура РПЛ от Евгения Ловчева

После небольшого перерыва на игры сборной Российская премьер-лига наконец-то вернулась к нам. Пускай в 8-ом туре было не так много громких вывесок, однако он подарил нам не одну жаркую развязку. «Пари НН» и «Оренбург» сенсационно смогли отобрать очки у москвичей, а матчи ЦСКА и «Ростова» превратились в настоящие триллеры. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев подвёл итоги тура.

— Пять игр из восьми окончились ничьей. Не показался ли вам прошедший тур самым скучным с начала чемпионата?

— Я раньше говорил, что из восьми игр тура я засыпаю на шести, на одной просыпаюсь, а последнюю смотрю с интересом. Сейчас я говорю о зрелищности. Например, «Спартак», который забивает на последних минутах. Сейчас мне интересно смотреть все матчи. Фраза из прошлого «они поставили автобус у своих ворот» постепенно уходит из российского футбола с приходом Лички в «Оренбург», с командой «Факел», «Краснодаром». Эта фраза попросту испарилась. Смотреть стало интересно. В этом туре даже ничьи зарабатывались на последних минутах матчей, забито было много голов.

РИА Новости

— Не складывается ли у вас впечатление, что перерыв на игры сборной слишком сильно расслабил топ-клубы?

— Мне Личка очень нравится. С его приходом «Оренбург» начал играть, этот тренер всколыхнул наше футбольное болотце. Он сказал очень важную фразу, когда упоминал, что практически все тренеры на этот вопрос отвечают: «Конечно, повлияло. Игроки вернулись только что». Как будто от того, что они месяцами работали с этими футболистами, ничего не меняется, а как они уехали на два дня, то всё, трагедия. Личка на это сказал: «Ребят, а вы когда-нибудь слышали, что «Реал» жалуется на то, что его игроки разъезжаются по сборным? Что об этом говорить, если к этому надо быть адаптированным. Это происходит каждый год. Это оправдание, вот и всё». Для меня совершенно очевидно, что за эту паузу ничего не должно меняться. А если после нескольких месяцев или даже лет планомерной и упорной работы всё может измениться за неделю, тогда вам грош цена как тренерам.

— По накалу страстей было два ярких матча: «Балтика» - «Ростов», ЦСКА - «Крылья Советов». Назовите главный триллер тура.

— Наверное, главный триллер - матч ЦСКА против «Крыльев Советов». Стоит обратить внимание всем командам, важным являются не только техника и физическая подготовка, но и моральная составляющая. Бегать можно научить, а психологическую устойчивость получить сложно. Когда команда выигрывает 2:0, в данном случае «Крылья», рвёт армейцев на куски, у ЦСКА происходит удаление. Тут надо было 11 на 10 раздавить соперника, а «Крылья» отошли на свою половину поля и стали пытаться удержать этот результат. Они сами реанимировали ЦСКА, армейцы ожили и заиграли. Это всё зависит от морального состояния, а с этим очень сложно во многих наших командах, потому что по большому счёту те, кто выигрывает, должны уметь доигрывать концовки. У нас никто не умеет этого делать. Команды, которые выигрывают, в концовке отходят назад и начинают всячески тянуть время вместо того, чтобы играть в футбол, дальше забивать и заканчивать игру. Они трусливы. А это уже дело в тренерах. Это психология - самое главное, что сейчас должно быть изменено в командах.

ПФК «Крылья Советов»

— «Сочи» в последнее время играют не стабильно, но «Спартак» смог еле-еле забить в концовке матча. Не показалась ли вам победа красно-белых вымученной?

— Победа «Спартака», возможно, вымучена, но по игре красно-белые были однозначно сильнее. А «Сочи» со «Спартаком» всегда играют довольно-таки хорошо. Москвичи умеют играть в быстрый футбол, но совершенно не могут одолеть команду, которая стоит около своей штрафной площади. И это тоже ошибка тренера, значит, он должен научить этому. Или же он не может этому научить. Здесь я согласен с Александром Мостовым, которого не любят за его высказывания по поводу Абаскаля. Он говорит простую вещь: «Это всё происходит потому, что сам человек не играл в футбол на большом уровне». Только и всего. Поэтому к нему надо прислушаться.

Это не вопрос того, что мне не нравится, как играет «Спартак». Мне нравится, я люблю смотреть на этот клуб и эти концовки, когда он вырывает. Я смотрю футбол, потому что это мне дарит эмоции. «Спартак» это делает. Но дальше за этим идут строчки в турнирной таблицы, в истории команды, сколько выиграли. Здесь «Спартак», конечно, отстаёт. А так на них смотреть интересно, и даже в игре с «Сочи» он был сильнее, тут вопросов нет. Сочинцы поняли в конце концов, что это они в больше мере виноваты, а не Хохлов. Видимо, они уже знали, когда шли на игру, что если команда проиграет, то Хохлов будет уволен. Это и произошло. Ребята бились за своего тренера. Более того, за хорошего человека и очень заметного футболиста в своё время.

«Спартак» вымучил победу. Бабич забил в компенсированное время

— Абаскаль опять устраивал клоунаду на бровке. Не устали ли вы от его истерик?

— Это сегодняшнее время. Один тренер бегает, другой ещё что-то делает, Лобановский сидел и качался. Мода была такая. Сидели на лавочке запасных. Сегодня это немного по-другому выглядит. Ничего он не устраивал. Тренер должен быть таким, какой он есть. Вот почему Юрия Павловича Сёмина любили все футболисты «Локомотива»? Потому что он порядочным был для них. Он вёл себя правильно всегда. Где надо было напихать, он напихивал, где надо было хвалить, он хвалил. Вот только и всего. И Абаскаль такой же.

— Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи». Кого видите на замену ему? Как оцениваете возможное назначение Черчесова? Верите ли вы в это?

— Не знаю. В нашем футболе всякое может быть. У нас сегодня ценность тренера заключается только в одном — выиграла или проиграла команда игру. Выиграл две игры — ой, тренер такой великий! А проиграл — всё. Люди, которые вкладывают деньги в футбол, исходят только от одного — выиграл или проиграл. Не смотрят на то, хороший ли это специалист, какой у него состав, нужно ли ему дать какое-то время на адаптацию. Я работал со многими великими тренерами тогда, когда они уже по двадцать пять лет и больше работали на тренерской позиции. У них были и успешные и неуспешные сезоны. Всё было. А сейчас что? Мы смотрим одно и то же. Здесь Шалимов, здесь Рахимов, здесь Хохлов. Их туда-сюда гоняют. А поработать и помочь, как это делал Старостин, никто не хочет. Например, Романцев стал замечательным тренером. Самым плодовитым для «Спартака», можно сказать, потому что больше, чем он, первенство никто не выигрывал.

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— «Ростов» просто-напросто упустил свою победу в игре с аутсайдером лиги. Можно ли сказать, что Карпин сливает команду?

— В смысле Карпин сливает команду? Ничего себе. У Карпина это лучшая работа тренером, где он работал. Ранее не давали даже поработать. Как раз он в прошлом году из всех этих ребят выжал всё. Они большего не могут сделать. Там надо менять половину команды и привезти игроков более высокого класса. Что эти ребята чуть-чуть сдали — это всегда так бывает. Они вышли на какой-то пик, а потом куда-то спускаются. А то что на последних минутах было — такое только в «Ростове» что ли? Ну, «Спартак» тоже выиграл на последних минутах, с «Динамо» та же самая история.

Даже нет разговора о том, что Карпин сливает себя или кто-то его сливает. Это его основная работа. Знаете, меня когда-то назначили главным тренером сборной страны по мини-футболу. Была пресс-конференция, там меня поздравил журналист один. Я его тогда спросил, с чем собственно поздравляет. Он ответил, что с назначением. На это я тогда ответил: «Ребят, с сегодняшнего дня пошёл отчёт времени до того момента, как меня снимут». Другого не бывает, это тренерская работа. Невозможно всё время быть первым. Даже если постоянно будешь брать золото в национальном чемпионате, то уволят за то, что Лигу чемпионов не выиграл.

— Какой потенциал у подопечных Игнашевича? Сможет ли «Балтика» стать в этом году новым «Оренбургом»?

— Ну, я бы не сказал, что это прям «Оренбург» второй. Они играют в другой футбол. Там команда очень молодая, Игнашевич молодой тренер, который только в начале своего пути. К ним вообще только сейчас приходит осознание, что тот состав, который был в Первой лиге, не способен бороться за высокие места. Только сейчас начали брать неплохих легионеров, чилиец там хороший есть. Увы, нужно просто смотреть статистику - команда поднялась, значит в конце сезона РПЛ будет стоять на вылет или вылетит. Уровень другой совершенно, осознание приходит только через год.

— «Локомотив» неожиданно уступил «Оренбургу» со счётом 0:2. В прошлом году казалось, что железнодорожники перезапустились. Что сломалось в «Локомотиве» Галактионова?

— Что-то в «Локомотиве» эта вспышка, которая была с приходом Пиняева, Дзюбы и Глушенкова, начала затухать. Надо всегда на футбольном поле рвать. Рвать за клуб, за страну. Но учитываю, что все постоянно меняют клубы - это исчезает. Они только приходят и первый месяц настроены, а потом всё тише, тише и тише. Смотрел игру, увидел, что Дзюба уже не тот, пацаны эти не те. Нужна какая-то крепкая рука тренера, чтобы всё это упорядочить. А в «Локомотиве» этого не видно.

Фото: Михаил Шапаев / РФС

— Дзюба начал рвать на себе форму во время игры…

— Вспомните, с чего началось. Там сначала ему разорвали форму. Отсюда идёт огромная претензия к судьям. Вспомните матч «Спартака». Там игроки «Сочи» уже на 20 минуте фигачили всех по ногам. А судьям, видимо, на таком уровне не играл никогда, вот и не знает, что это такое. Решил себя главнее всех поставить, а главное - мяч, поле и футболисты. Рефери лишь при них находится.

В этом случае тоже самое. Дзюба показывал, что на нём порвали форму. А потом уже дорвал, так сказать. Изначально всё начал защитник «Оренбурга». Ему нужно было давать карточку, но ничего. Судьи скоро допустят, что игроки обороны начнут рвать всё, даже волосы на головах. Арбитры распустили наш футбол. Эти бандерловщики. Только кто-то начинает выигрывать, то сразу начинают тянуть время, от малейшего касания помирают. В моё время, подходил судья и говорил: «Вставай, а то простудишься». В футбол идут играть, забивать голы. Стало мерзко смотреть нашу лигу, постоянно ложатся, ноют. Судьи, я обращаюсь к вам, вы испохабили весь футбол, мировой, а главное российский. Руководство РПЛ должно собраться и внушить игрокам, что это зрелище в первую очередь. Люди не должны платить за такой футбол, который сейчас мы видим.

Дзюба в ярости порвал футболку во время игры. «Оренбург» ответил голами

— Как оцениваете перфоманс Изидора, он вышел и забил? Насколько его не хватает «Локомотиву»?

— Галактионов, видимо, его особо не видел, как основного игрока. Решили сделать ставку на Пиняева и Глушенкова. Выходя на замены в начале сезона он показывал свой класс всё равно. Так что я не сомневался, что в Питер приехал игрок очень высокого класса. Даже повыше уровнем, чем тот же Сергеев или Кассьера. Но надо понимать, что это не Малком, не суперзвезда. Хорошо проявил себя, забил гол. Пока он в моменте хорош, посмотрим, что будем дальше. Но для «Зенита» хорошая сделка, без вопросов.