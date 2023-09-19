Матч РПЛ рассудит девушка-арбитр. Революция в отечественном судействе

Женщина-судья на матче клубов РПЛ – это уже не мечта или анекдот. Это самая настоящая реальность. Игру Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов» рассудит главный арбитр Вера Опейкина.

Источник фото: ФК «Чайка»

Данный ход от РФС – прямое доказательство того, что судейство в России выходит на принципиально новый уровень. И теперь эта дорога открыта не только мужчинам. А назначение рефери-девушки на кубковую игру – это подготовка почвы и проба пера перед заходом прекрасной половины человечества в РПЛ. И это даже хорошо.

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Российские судьи подвергаются критике и фанатов, и футбольных экспертов. И всё это заслуженно. Частые ошибки, потеря очков и концентрации, непонятные кадры и одни и те же назначения надоели. Российскому футболу нужна новая кровь. А на опыте коллег из-за рубежа, которые пришли к этому гораздо раньше, мы можем убедиться, что и девушкам в футболе место.

Например, в самой футбольной стране мира, в чемпионате Бразилии одна из девушек-арбитров Силвия Режина работает главной на поле с 2003 года, уже более 20 лет. И собирает исключительно положительные отзывы, считаясь одной из главных судейских сил местного первенства.

Да что далеко ходить – француженка Стефани Фраппар на последнем чемпионате мира 2022 года в Катаре (страна, в которой к женщинам «особое» отношение, там у них гораздо меньше прав) стала первой девушкой-арбитром на мужском мундиале. Она вышла главной в матче между сборными Германии и Коста-Рики. И отработала отлично. Без грамма сомнения в её профессионализме. Если есть опыт наивысшего футбольного соревнования, то чего бояться в России?

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Но опасения есть, и им действительно место быть. В России другой менталитет. В нашей стране новым позициям девушек в обществе рады не все. Поэтому вполне часто можно встретить случаи, когда с трибуны слышны нелестные крики и обзывательства в сторону арбитров женского пола по типу: «иди домой варить борщ».

Тем не менее, и культура, и менталитет меняются и в России. Если изначально такое новшество поймут не все, то со временем дело станет обыденным. Девушки докажут свою состоятельность, своё право на получение самых лучших матчей на том или ином уровне.

Женский уровень судейства в России – высокий по мировым меркам. Наших девчонок часто приглашают судить международные игры и соревнования. И таким активом нужно гордиться, поддерживать и верить в него. Грядёт новая эра в российском судействе.

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