УЕФА неожиданно жёстко наказала Украину. Санкции коснутся и фанатов

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал УАФ на 20 тысяч евро за расистское поведение болельщиков во время матчей квалификации к предстоящему чемпионату Европы 2024 года против Англии (1:1) и Италии (1:2). Помимо этого, наложены штрафы на 5 тысяч за использование болельщиками на трибунах пиротехники (файеров) и на 8 тысяч за перекрытие выходов. В общем, украинцы собрали целый букет из нарушений. Это привело к дополнительным, неожиданно жёстким санкциям на будущее: частичное закрытие трибун стадиона на ближайшем домашнем матче, запрет продажи билетов в гостевой сектор на следующей выездной игре.

Как вам такая новость от «приличных» украинских болельщиков, которые с таким рвением стараются, чтобы их приняли за равных в «цивилизованном» западном мире? Чёрное нутро, как говорится, не скроешь, что и проявилось в этом хамском и совершенно неприличном поведении фанатов на прошедших матчах отбора континентального первенства. Понятно, что именно футбольные фанаты всегда и во всех странах были, скажем так, крайне неспокойной группой. Но если у вас чуть ли не национальной идеей стало принятие вас за своих в развитых странах, то, наверное, надо вести себя как-то более культурно?

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К тому же подобные санкции в виде штрафа и ограничения количества зрителей на следующих играх сборной будут холодным душем для украинской федерации. Вопрос лишь в том, прислушается ли она к этому посылу? Впредь никто не собирается закрывать глаза, а разыгрывать бесконечно карту жертвы теперь не получится. За свои поступки надо отвечать. Они ведь как раз к этому призывают, стремясь не допустить участия российских спортсменов и команд в соревнованиях? Это правило работает в обе стороны, так что надо привыкать.

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С другой стороны, а не мог ли УЕФА реагировать оперативнее и пресечь такое поведение ещё раньше? Можно вспомнить скандальную историю с матчем сборных на мини-футбольном чемпионате Европы. Если бы уже тогда жёстко были обозначены рамки дозволенного, то, возможно, и нынешней ситуации можно было избежать. Но хорошо, что пусть и с задержкой, но и до УЕФА доходит осознание того, что хоть все и равны, но никто не должен быть ровнее остальных.

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