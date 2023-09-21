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«Я всегда говорил, что вернусь». Скитания Глушакова привели его в «Спартак»

Костромской… но и это не самый плохой вариант.
«Я всегда говорил, что вернусь». Скитания Глушакова привели его в «Спартак»
21 сентября 2023 17:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

«Отмененная» легенда и бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков на протяжении долгих лет не мог обрести себя в футболе и плавно перекочевал в статус «игрока-скитальца». «Ахмат», «Химки», «Пари НН» - целых три команды сменил полузащитник после скандала с отставкой Массимо Карреры.

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Тем временем, шли годы и «футбольный век» Глушакова плавно подходил к концу. После семи матчей в составе нижегородского клуба игроку не нашлось место в РПЛ и тот вынужден был искать новые варианты для продолжения карьеры. Идеальным вариантом для полузащитника стала… Медиалига. А почему бы и нет? Сколько бы не было споров касательно личности экс-спартаковца, харизмы и скандальности ему не занимать. Чем не идеальный продукт для медийного футбола.

Источник фото: РИА Новости

Между прочим, в МФЛ Глушаков установил достижение, которое точно никому не удастся побить стал первым игроком РПЛ, сыгравшим в турнире. Хорошо это или плохо - решать вам, но дебютировал он в июле 2022 года. Тогда Денис примерил футболку команды «Reality», однако спустя сезон перешел в другой медийный клуб - «Broke Boys».

Денис Глушаков забил свой дебютный гол в Медиалиге

Познав и обосновавшись в Медиалиге, Глушаков решил продолжить «изучать футбол» и решился попробовать себя в пляжке. 7 июля 2023 игрок был внесен в заявку пляжного футбольного клуба «Строгино», а через неделю дебютировал в матче против команды «Саратов».

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И вот теперь после оглушительного турне и хайпа футболист понял, что «наигрался» и вернулся в профессиональный футбол. И не абы куда, а в «Спартак». Правда, костромской, однако и это не мешает нам восхититься стремлением и искренней любовью полузащитника к футболу. 20 сентября руководство команды анонсировало этот переход.

В данный момент коллектив занимает занимает последнее место в Золотой лиге ФНЛ-2, потому переход возрастного футболиста определенно пойдет на пользу команде, а наличие у Глушакова тренерской лицензии позволяет сделать вывод, что рано или поздно мы увидим его на тренерском поприще.

Источник фото: РИА Новости

Сам же футболист питает оптимизм и отмечает, что согласился на уступки по зарплате из-за искренней любви к футболу:

Я же всегда говорил, что обязательно вернусь в «Спартак», но не уточнял, в какой. Ребята попросили меня помочь решить задачу, у них хороший коллектив, есть понимание, куда будет двигаться проект, поэтому я согласился. Деньги вообще не главное, я играю из любви к футболу, и эти два месяца до открытия зимнего трансферного окна буду отдавать всего себя команде. Я пошел «Спартаку» на уступки, они пошли мне навстречу, считать деньги и делать из этого сенсации точно не нужно, — заявил Глушаков «Спорт-Экспрессу».

Таким образом, скитания Глушакова привели его к позитивному исходу. На самом закате карьеры игрок получил настоящий вызов, но главным остается вопрос: получится ли у футболиста реабилитироваться в профессиональном футболе? Ну а в случае каких-либо форс-мажоров у него всегда есть возможность остаться на медийном поприще. В команде дали ясно понять, что не будут препятствовать выступлениям Дениса на стороне.

источник: «Советский спорт»
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