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У Дзюбы провалы в памяти. Недавний кумир миллионов падает всё ниже

Нападающий «железнодорожников» не набрал результативных баллов на поле, зато «отличился» в послематчевом интервью.
У Дзюбы провалы в памяти. Недавний кумир миллионов падает всё ниже
24 сентября 2023 23:03
автор: Юрий Усынин
автор фото: ФК "Зенит"

Артём Дзюба в очередной раз привлёк к себе внимание не прямыми обязанностями на поле, а разговорами после матча. На вопрос журналиста о примирении с Сергеем Семаком, нападающий ответил коротко: «А кто это?».

Какая была необходимость так себя вести? Про инфантильность форварда метко сказал Геннадий Орлов: «Мягко говоря, не джентльмен. Дзюба есть Дзюба. Мат, участие в шоу... Не знаю. Мне иногда кажется, что он остался в школе. Так вести себя, так говорить – уровень 10-го класса, ей-богу.С годами человек вообще-то мудреет. Но здесь, увы, ничего не происходит».

Дзюба играл под руководством Семака четыре сезона в «Зените», но после того, как главный тренер, судя по всему, захотел омолодить атакующую линию команды, обиделся и ушёл. Сергей – пятикратный чемпион России в составе трех разных клубов, капитан сборной на великом для нас Евро-2008. В штабе «Зенита» работал помощником у Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу. В сборной ассистировал Фабио Капелло и ставшему близким другом нападающего «Локомотива» Леониду Слуцкому. С другой стороны, для Артёма и 4-катный победитель Лиги Европы, чемпион Франции и лучший тренер европейского клубного сезона-2013/2014 Унаи Эмери всего лишь «тренеришка», то о чём мы вообще?

РИА Новости

Можно вспомнить, как в апреле в матче второго круга предыдущего чемпионата России после игры «Зенита» и «Локомотива» Семак направился пожать руку Дзюбе, а тот, оглянувшись, отвернулся и пошёл дальше. Артём позднее объяснил это тем, что не видел тренера, хотя видео как раз говорит об обратном. Сергей не стал демонстративно обижаться и уменьшил градус напряжения словами: «Ничего страшного. Устал, наверное». Сравните с тем, как себя повёл форвард вновь.

Дзюба – яркий футболист, ставший чуть ли не героем нации после домашнего чемпионата мира. На этой волне он мог бы стать образцом для всех мальчишек, которые хотели бы играть в футбол, но найдётся ли сейчас хоть кто-нибудь, кто будет ставить Артёма в пример подрастающему поколению? Вряд ли. Дзюба стал эдаким собирательным образом всего плохого, за что ругают наших футболистов: не слишком высокий уровень грамотности, хамское отношение к окружающим, аморальное поведение.

Артём отказывается общаться с журналистами, обвиняя их в «желтушности» и скучных вопросах, но сам продолжает эпатировать зрителей, матерясь на своих шоу в интернете, словно заправский пьяный портовый грузчик. Называть капитана своей команды, Дмитрия Баринова, туповатым – это нормально? Обижаться на Валерия Карпина и, по сути, отказываться ехать в сборную, которая дала Дзюбе всю ту славу, деньги и почёт – в этом тоже нет ничего такого?

Надо понимать, что популярные спортсмены – люди, которые всегда на виду, а потому им вдвойне важно следить за тем, что они говорят и делают. Можно сколько угодно воображать себе, что негатив – это просто злые хейтеры, которые хотят обидеть или задеть. Но это не правда. Если зрители критикуют Алину Загитову за работу корреспондентом, то это не значит, что они хотят её задеть побольнее. Нет, просто им не нравится объективно очень низкий уровень «журналистки». Также и тут: никто не набрасывается на Артёма просто потому что хочется. Он за свою карьеру накопил какое-то неприличное количество некрасивых историй, поэтому его репутация вполне оправданна.

РИА Новости

Когда теряет последние морально-этические ориентиры и заигрывается в эпатаж какой-нибудь очередной юный блогер – в этом нет ничего хорошего, но более-менее объяснимо и понятно. Когда такое происходит с недавним кумиром огромной страны – это грустное зрелище.

Семак заявил, что готов пожать руку Дзюбе, несмотря на инцидент минувшей весной

Семак высказался об отказе Дзюбы пожать ему руку

Дзюба объяснил, почему не пожал руку Семаку

источник: «Советский спорт»
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