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«Барселону» официально обвинили во взяточничестве. Клубу грозит тотальная дисквалификация

У каталонцев могут быть большие проблемы.
«Барселону» официально обвинили во взяточничестве. Клубу грозит тотальная дисквалификация
28 сентября 2023 20:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: Gett Images

В Испании по сей день продолжается расследование одного из крупнейших коррупционных скандалов в истории страны. К сожалению, развился он на футбольном поприще, а инициатором стала именитая «Барселона». Ранее общественность уже была шокирована подозрениями в подкупе вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры. Теперь же клубу предъявили обвинение в совершенном преступлении, и, кажется, правоохранительные органы настроены серьезно.

Первая информация о взяточничестве появилась в феврале - марте 2023 года. Тогда испанская прокуратура сообщила о том, что руководство каталонского клуба имело устное соглашение с Негрейрой о том, что функционер будет и совершать действия, «выгодные Барселоне в судействе».

«Барселону» могут исключить из еврокубков

Согласно заявлением следователей, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил от руководства «Барселоны» более 6 с половиной миллионов за якобы «консультационные услуги». Такие же показания дал сам Негрейра, сетуя на то, что полученные деньги не являлись взяткой за «благосклонность». Вскоре под обвинением оказались непосредственно Хосе Мария Энрикес, Жозе Бартомеу и Сандро Росель — бывшие президенты команды

Источник фото: Getty Images

Параллельно с расследованием в Испании к делу подключилась УЕФА. В прошлом сезоне клуб могли лишить очков и запретить участвовать в Еврокубках, но ассоциация решила не «рубить с плеча» и не стала применять санкции по отношению к команде.

Теперь же ситуация приняла новые обороты. «Барселоне» предъявили обвинение в подкупе уже экс вице-президента технического комитета судей. Как сообщает издание El Debate, за все время Негрейра получил около 7,5 миллионов евро от руководства команды. Во взяточничестве подозревают не только непосредственных фигурантов дела, но и сына Хосе Негрейры, Хавьера Энрикеса Ромеро.

Суд обвинил «Барселону» во взяточничестве по «делу Негрейры»

В апреле он признался испанской, что практически еженедельно получал от каталонского клуба деньги за сопровождение судейских бригад перед матчами команды. Исходя из финансовой отчетности компании сына Негрейры, сумма составляла 96 604,49 евро. Однако с его слов, средства, полученные от «Барсы», уходили на «питание, аренду автомобиля, проезд в общественном транспорте и представительские расходы» для сопровождения судей.

Исходя из известных фактов и плохо-прикрытой лжи сына Негрейры, можно ожидать, что расследование только набирает свой ход, а руководство каталонской команды ждет одно из крупнейших потрясений в истории. Команда может отделаться не только снятием очков, но и исключением из еврокубков и… вылетом во второй дивизион. И это все последует только в том случае, если вина будет окончательно доказана - спустя год, два, но рано или поздно мы узнаем конечный итог.

Источник фото: Getty Images

Однако в самой «Барселоне» заявили об отсутствии уведомления о выдвинутых обвинениях по делу Негрейры. Руководство клуба предвещало такой исход событий и не планирует выходить в свет с громкими заявлениями. Не стоит отрицать безумную теорию о том, что все происходящее - козни со стороны «Реала» и злого гения Флорентино Переса.

В «Барселоне» заявили об отсутствии уведомления о выдвинутых обвинениях по делу Негрейры

источник: «Советский спорт»
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