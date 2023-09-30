Так чемпионы в защите играть не должны. «Зенит» Семака больше не вывозит

«Зенит» пробил дно? Команда Сергея Семака не может выиграть уже третий матч кряду в основное время. А в рамках первенства страны клуб потерпел второе поражение подряд, пропустив пять мячей.

Евгений Ловчев: в первом тайме с «Оренбургом» оборона «Зенита» отыграла просто безобразно

Перед сезоном о «Зените» говорили в духе того, что эта команда – гегемон. Мюнхенская «Бавария» в России. Но по итогам трети чемпионата клуб так и не набрал прошлогоднюю форму. Сейчас команда выглядит претендентом на титул, а не его досрочным победителем. Многие спишут это на уход главного актива Малкома. Ведь на замену ему так никого и не купили. Но проблемы идут не от этого.

Источник фото: ФК «Зенит»

У клуба нет никакой выстроенной игры в обороне. По игре в защите это абсолютно средняя команда РПЛ, которая часто совершает ошибки и не выглядит непробиваемой. Не впечатляет Марио Фернандес, которого увели у ЦСКА. Из основы выпал Роберт Ренан, которого когда-то хотел приобрести мадридский «Реал», ключевым стал Нуралы Алип, купленный у «Кайрата». Чёткой линии обороны нет. Нет в ней и лидера, которым когда-то был Иванович. Он мог взять игру на себя, вовремя «напихать».

Слабое место Семак пытался прикрыть тактическими изменениями и тотальным владением мячом. Но сам себя поймал в ловушку. Фланги стали ещё более проходимой зоной «Зенита». Зато команда контролирует мяч больше других. Это, конечно, хорошо. Но очки помогают набрать голы, а не минуты с мячом. Преобразовать моменты в забитые мячи у коллектива Семака никак не выходит. В матче с «Оренбургом» сине-бело-голубые нанесли 30 ударов – гол только один. В атаке игра тоже не налажена. Как не отдавать сопернику мяч, футболисты знают, а вот как ворваться в штрафную, перевести игровую комбинацию туда – понимания нет.

Новичок Вильсон Изидор не впечатляет. Мотивированного француза хватило на один гол с «Рубином», а на матч с «Оренбургом» он вышел и отбывал номер. Также не впечатлил и Иван Сергеев. Большую часть голов в этом сезоне соорудил Маттео Кассьерра, который получил повреждение и данный матч пропускал. А без него атака снова заглохла.

Источник фото: ФК «Зенит»

Не помогло команде даже закрытое собрание с генеральным директором Александром Медведевым, которое было после поражения от «Локо». Команде нужно встряхнуться именно сейчас. Иначе потом войти в нужную колею будет трудно, да и соперники уже убегут в турнирной таблице. Эти поражения – не череда случайностей, команда на них наиграла.

«Оренбург» переиграл «Зенит» во всём. У команды Семака начались проблемы