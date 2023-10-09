«Краснодар» уходит в отрыв. Сборная 11-го тура РПЛ

Начало второй трети чемпионата России ознаменовалось московским дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Несмотря на громкий анонс, обе команды показали «колхозный футбол» и остались при своих, завершив встречу вничью. А потерпевшие поражение «Крылья Советов» позволили «Краснодару» оторваться на шесть очков. Правда и сам лидер вырвал победу на последних минутах матча.

«Советский Спорт» совместно с компанией «Рустат» представляют сборную 11-го тура РПЛ.

Вратарь – Артур Нигматуллин, «Пари НН»

Голкипер нижегородской команды в минувшем туре не только сохранил свои ворота в неприкосновенности, но и стал автором голевой передачи. На 13-й минуте он поймал мяч и быстро отправил его на фланг Эдгару Севикяну. А тот, сместившись под левую ногу, точно пробил в ворота голкипера «Крыльев Советов» Богдана Овсянникова.

Предыдущим вратарём, записавшим в свой актив, ассист был Даниил Худяков из «Локомотива» в августе минувшего года.

Кроме того, Нигматуллин по ходу матча дважды удачно сыграл на выходе из ворот.

Левый защитник – Милан Гайич, ЦСКА

Два удара в створ ворот соперника – два гола – стопроцентная реализация у защитника армейцев. Сербский футболист едва не принёс победу красно-синим в московском дерби со «Спартаком».

И при том, что успешно действовал в нападении, не оставлял своих прямых обязанностей защитника. Проведя на поле всю игру, он выиграл 67% всех единоборств в защите, пять раз он успешно перехватывал мяч, останавливая атаки соперников.

Центральный защитник – Лукас Фассон, «Локомотив»

ФК «Локомотив»

Обороне железнодорожников в матче с «Уралом» пришлось очень непросто, о чём свидетельствуют цифры единоборств. На счету Фассона 82% выигранных единоборств в матче. А в обороне он и вовсе выиграл 12 из 12. Также бразилец отдал за матч 60 передач.

Правда, он едва не стал и антигероем матча, когда вбежал в штрафную до исполнения пенальти. Из-за этого Сергей Карасёв заставил 11-метровый удар повторить. И дважды в этой ситуации выручил голкипер Илья Лантратов.

А в конце матча именно он стал автором голевой передачи после которой Тимур Сулейманов сравнял счёт и вырвал ничью для «Локомотива».

Центральный защитник – Силвие Бегич, «Урал»

Не менее ярко проявил себя в минувшем туре и визами Фассона – Бегич. На его счету 80% выигранных единоборств, три отбора и 18 точных передач. Но главной заслугой хорватского футболиста является забитый гол в ворота «Локомотива», позволивший команде сравнять счёт уже на 12-й минуте матча.

Бегич остаётся одним из лидеров своей команды по выигранным единоборствам вверху – 89%.

Правый защитник – Сергей Волков, «Краснодар»

Футболист прочно закрепился в основном составе «быков» и в сборной тура. Волков прекрасно справляется со своими обязанностями защитника – 80% его отборов в игре 11-го тура были удачными, 86% передач точными, 64% единоборств выигранными.

Он также и хорошо обводит соперника. 83% обводок были успешными, девять раз ему удалось перехватывать мяч, дважды на половине поля противника.

Опорный полузащитник – Саша Зделар, ЦСКА

РИА Новости

Саша Зделар не отметился результативными действиями в московском дерби со «Спартаком», зато на славу поработал в центре поля. Он выиграл 71% единоборств в обороне и 50% в атаке. За матч сделал четыре удачных отбора из шести. Семь раз удачно перехватывал мяч и трижды на чужой половине поля.

Проведя на поле весь матч, Зделар сделал 46 передач, 40 из которых оказались точными, трижды успешно делал забросы в штрафную площадь красно-белых.

Левый полузащитник – Клаудиньо, «Зенит»

Бразильский футболист санкт-петербургской команды является одной из надежд тренера чемпионов Сергея Семака. И Клаудиньо эту ответственность осознаёт.

В матче с «Сочи» он сделал 65 передач за матч, выиграл 27% всех единоборств, а также реализовал пенальти на 9-й минуте матча.

Центральный атакующий полузащитник – Эдуард Сперцян, «Краснодар»

Футболист продолжает оправдывать звание одного из лидеров «Краснодара». Его единственный удар в створ ворот «Ростова» оказался результативным, положив начало камбэку «быков».

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич может быть доволен своим игроком. Сперцян выиграл 13 подборов в матче, пять из них на чужой половине поля, 83% его передач оказались точными, а 29% всех единоборств с его участием – выигрышными. Но главное достоинство – забитый мяч, а это как раз ему удалось.

Правый полузащитник - Хесус Медина, «Спартак»

ФК «Спартак»

Бывший игрок армейцев, ныне выступающий за красно-белых, стал героем московского дерби, по меньшей мере для болельщиков «Спартака». Его точный удар в компенсированное время принёс ничью и, возможно, отсрочил отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

На счету Хесуса Медины 67% точных передач в штрафную площадь соперника, 81% точных передач, 65% выигранных единоборств (75% в обороне, 56% в атаке), пять перехватов мяча, четыре удачных отбора.

Медина — спаситель Абаскаля! «Спартак» на последних секундах унёс ноги от ЦСКА

Нападающий – Артём Дзюба, «Локомотив»

От форварда железнодорожников болельщики ждут не только хейта или эксцентричных выходок, а прежде всего результативной игры. И едва начинаются разговоры о том, что Артёму пора завершать карьеру, Дзюба показывает, что мастерство не растерять.

В минувшем туре он выиграл 27% всех единоборств в атаке, 4 раза подбирал мяч на чужой половине, а его единственный удар в створ ворот «Урала», который он провёл на 5-й минуте матча, оказался результативным.

Нападающий - Джон Кордоба, «Краснодар»

Колумбиец вновь попал в состав сборной тура РПЛ. Его игра обеспечивает лидеру чемпионата весомые козыри в перспективной борьбе за чемпионство. И пусть его показатели в 11-м туре выглядят не так впечатляюще (31% выигранных единоборств, 10 передач, из которых 8 оказались точными), своё слово он сказал в компенсированное время матча с «Ростовом». Его точный удар (один из двух за матч) принёс «быкам» победу и очень важные три очка.

У «Краснодара» чемпионский дух! «Быки» отыграли 2 мяча и забили победный гол на 95-й минуте