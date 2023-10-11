Абаскаль остаётся в «Спартаке». Его увольнение стоит 1,5 миллиона евро

«Спартак» продолжает терять очки. За последние три матча – только один набранный балл. Но зато какой. Команда спасла ничью в огненном матче с ЦСКА, забив лишь на последней минуте. Результаты радовать не начали, но в клубе всё равно высказались в поддержку главного тренера Гильермо Абаскаля.

Быстров считает, что Абаскалю не удалось наладить атмосферу в «Спартаке»

Генеральный директор команды Олег Малышев заявил в интервью «РБ Спорт», что кредит доверия к специалисту большой. Получается, в тренера верят. Получается, в клубе довольны результатами? Нет. Позже Малышев добавил, что последние матчи руководство не радовали. Выходит странная ситуация – результаты не радуют, а кредит доверия большой. За достойные выступления в прошлом? Но при нём команда заняла только третье место в чемпионате, а в Кубке вылетела от «Акрона» из Первой лиги. Результат для второго по стоимости клуба России средний. Этот сезон пока что команда проваливает. Какая атмосфера в раздевалке – тоже непонятно.

Источник фото: РИА Новости

Кажется, что «Спартак» таким решением лишь тратит время, очки и деньги. Столь важных баллов в турнирной таблице не набирается. А отставание от лидера «Краснодара» уже насчитывается в 10 очков. И это во время, когда буксует «Зенит», который потерял своего лидера Малкома. Вот сейчас то красно-белым и нужно было бороться за золото. Но лидируют «быки», а за ними идут «Крылья Советов». И предпосылок к тому, что вскоре всё изменится, никаких нет. Команда набирает очки с трудом и теряет их на пустом месте.

Время – тоже несказанно важный ресурс. Заменить тренера к зиме может быть уже поздно. Пройдёт уже больше половины чемпионата и хотя бы догнать конкурентов будет нелёгкой задачей, а о борьбе за чемпионство вряд ли пойдёт речь. Потратил «Спартак» на летние трансферы 24 миллиона евро. Но запросы у тренера не останавливаются, наверняка придётся подавать ещё и форварда зимой, ведь прошлых наставник распустил.

Источник фото: РИА Новости

И ради чего «Спартак» терпит все эти убытки? А может быть клуб боится суммы расторжения контракта Абаскаля? Ценник, по информации СМИ, там приличный. Сообщается, что заплатить неустойку испанцу в случае разрыва отношений, нужно будет в размере 1,5 миллиона евро. Но контракт тренера и клуба рассчитан до конца сезона-2024/25. И терпеть неудовлетворительные результаты полтора года вряд ли получится. Так что нечего бояться таких цифр. Руководство само продлевало с Абаскалем контракт на таких условиях, вот и пожинайте свои плоды. Быть может, случится чудо, команда наладит игру, появится сыгранность и результат. Но пока что всё в этой истории туманно. Большой кредит доверия – это три игры или весь сезон?

Испанский бездельник. Абаскаля спасло экс-армейское чудо