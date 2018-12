Модрич обогнал и Месси, и Роналду, и Гризманна. Хорват получил «Золотой мяч»

Футбол 03 декабря 2018 18:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

В Париже было объявлено имя нового обладателя «Золотого мяча» от авторитетного еженедельника France Football.

Им стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Второе место в голосовании занял нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, третье - форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию церемонии.

23:45

Лучшей девушкой признана норвежка Ада Хедерберг.

Ada Hegerberg est la première gagnante du tout nouveau #ballondor féminin 💁♀️ pic.twitter.com/VxhscJ3P8k — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 3 декабря 2018 г.

23:40

4-е место: Киллиан Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции)

5-е место: Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентина)

6-е место: Мохаммед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта)

7-е место: Рафаэль Варан ("Реал", сборная Франции)

23:25

8-е место: Эден Азар ("Челси", сборная Бельгии)

23:15

Киллиан Мбаппе стал обладателем Копа Трофи, награды лучшему молодому игроку сезона (не старше 21 года).

22:40

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал свое участие в вечере вручения премии «Золотой мяч».

«Большая честь посетить этот красивый вечер. Я здесь, чтобы получить удовольствие, у меня приятные ощущения. Это отличная награда для борьбы за нее. Посмотрим, кто выиграет, я рад просто быть здесь».

Luka Modric s’est arrêté à notre micro, sera-t-il le prochain #ballondor ? ⚽️🏆



Réponse à partir de 21h sur la chaine L’Équipe ! pic.twitter.com/MSDXpJQmVF — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 3 декабря 2018 г.

21:45

9-е место: Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии)

21:33

Хорватский футбольный союз на своей странице в твиттере написал, что вне зависимости от того, кто выиграет премию, этот год был Модрича.

21:20

10-е место: Гарри Кейн ("Тоттенхэм", сборная Англии)

21:15

11-е место: Н"Голо Канте ("Челси", сборная Франции)

Ролик о Канте

21:10

12-е место: Неймар ("ПСЖ", сборная Бразилии)

Ролик о Неймаре

21:05

13-е место: Луис Суарес ("Барселона", сборная Уругвая)

Ролик о Луисе Суаресе

20:45

14-е место: Тибо Куртуа ("Реал", сборная Бельгии)

20:36

15-е место: Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", сборная Франции).

20:30

16-е место: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", сборная Аргентины).

20:25

17-18 места: Гарет Бэйл ("Реал", сборная Уэльса) и Карим Бензема ("Реал").

20:23

Известный журналист Танкреди Палмери сообщил, что "Золотой мяч"-2018 получит Лука Модрич. 33-летний хорват получит 753 голоса.

Ballon d'Or 2018:



1.Modric 753 pt

2.Cristiano 476

3.Griezmann 414

4.Mbappé 347

5.Messi 280

6.Salah 188

7.Varane 121

8.Hazard 119

9. De Bruyne 29

10.Kane 25

11.Kanté 24

12.Neymar 19

13.Suarez 17

14.Courtois 12

15.Pogba 9

16.Aguero 7

17.Bale, Benzema 6

19.Firmino, Rakitic, Ramos 4 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 3 декабря 2018 г.

20:15

19-21 места: Иван Ракитич ("Барселона", сборная Хорватии), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", сборная Бразилии) и Серхио Рамос ("Реал", сборная Испании).

Ролик об Иване Ракитиче

Ролик о Роберто Фирмино

Ролик о Серхио Рамосе

20:10

Бразильский защитник Даниэль Алвес в своем инстаграме пошутил, прикрепив фотографию себя с "Золотым мячом".

20:07

Ролик о Садио Мане.

20:05

Ролик, посвященный нападающему французского "ПСЖ" и сборной Уругвая Эдинсону Кавани.

20:00

22-24 места поделили Эдинсон Кавани, Садио Мане и Марсело.

19:35

СММ-щики France Football не поленились, и смонтировали бодрые видео про каждого из кандидатов. Вот, к примеру, про бразильского кипера Беккера, который - судя по голосованию - равен Яну Облаку.

А это - про самого Облака:

🇸🇮 Congrats Jan Oblak for your 25th position in our Ballon d'Or 2018 ranking!#ballondor pic.twitter.com/3DPngKyZTw — #ballondor (@francefootball) 3 декабря 2018 г.

Ну и Манджукич тут же:

19:30

Трое игроков поделили 25-27 места в голосовании. Это Алиссон Беккер, Марио Манджукич и Ян Облак.

19:25

Уже назвали игроков, которые заняли в голосовании места с 30-го по 28-е.

19:20

Экс-президент УЕФА Мишель Платини считает, что получить приз должен игрок мадридского "Реала".

«Надеюсь, что «Золотой мяч» получит французский футболист. Для меня не сложно определить такого игрока. Это Рафаэль Варан, он единственный, кто выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом мира. Он отличный игрок, и его результаты объективны. Все остальное субъективно», - цитирует Платини L'Equipe.

Отметим, что единственным защитником, получившем «Золотой мяч» является Фабио Каннаваро (2006 год).

19:10

Полузащитник туринского "Ювентуса" Блез Матюиди назвал своего претендента на "Золотой мяч".

"Я считаю, что Роналду заслуживает "Золотой мяч". Он крайне мотивирован. В этом и заключается его отличие от других футболистов", – приводит слова Матюиди Football Italia.

19:05

Многие фанаты считают, что "Золотой мяч" получит полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич. "Советский спорт" считает иначе. Мы проанализировали действия всех претендентов на награду и считаем, что трофей должен достаться игроку сборной Франции. Подробнее!

19:00

Фаворитами голосования считаются хорват Лука Модрич и французы Антуан Гризманни Килиан Мбаппе. Кто-то из них, скорее всего, станет первым обладателем "Золотого мяча", прервавшим правление Криштиану Роналду и Лионеля Месси, разыгрывавших этот приз только между собой в течение последних 10 лет - с момента, когда Роналду выиграл "Золотой мяч" 2008 года каждый из них завоевывал трофей по пять раз.

"Советский спорт" ранее подробно написал о церемонии вручения награды.