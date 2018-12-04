Евгений Ловчев: Модрич давно на виду, он – как коньяк хорошей выдержки - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 11:50Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

    Евгений Ловчев: Модрич давно на виду, он – как коньяк хорошей выдержки

    Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о присуждении «Золотого мяча»-2018 хорвату Луке Модричу.

    Долгое время «Золотой мяч» поочередно получали Лионель Месси и Криштиану Роналду, но традиция прервалась. И здесь все логично. Понятно, что оба не молодеют, и лучше самих себя, допустим, трехлетней давности играть они уже не могут. Хотя все равно – оба выдающиеся футболисты и держат планку достаточно высоко. Но многое в год чемпионатов мира решает выступление именно на этом турнире. Для Месси и Роналду чемпионат не задался, как и для их сборных. А вот Лука Модрич тащил сборную Хорватии весь турнир, был явным лидером и довел команду до серебряных медалей.

    Модрич – свежее лицо, хотя он давно на виду, давно играет в больших клубах. Он – как коньяк хорошей выдержки.

    Кто-то может вспомнить, что хорваты проиграли испанцам 0:6 после чемпионата мира в матче Лиге наций. Но этот матч уже никто не вспомнит, а вот недавнюю победу со счетом 3:2 в Загребе над теми же испанцами в ответной игре Лиги наций, помнят все. И в этой игре Модрич вновь проявил себя настоящим лидером и капитаном.

    Несколько лет назад Франк Рибери оказался в первой тройке голосовавших сразу после Месси и Роналду. Было понятно, что Рибери не составит им конкуренцию. А вот когда в тройке оказался Мануэль Нойер, многие полагали, что ему «Золотой мяч» отдадут. Он тогда проводил очередной выдающийся сезон. Но – не дали. А сейчас относительно свежее лицо – Модрич – на фоне двух великих победил.

    Раздаются голоса: почему не Килиан Мбаппе или Антуан Гризманн, выигравшие чемпионат мира?

    Скажу так: Мбаппе хорош, быстр, несомненный талант. Но для того чтобы победить в таком конкурсе, нужно несколько лет играть на высоком уровне. А у Мбаппе карьера по сути только начинается.

    Что касается Гризманна, то ему мешает то обстоятельство, что он не играет в суперклубе. Все-таки «Атлетико» – не «Реал», не Барса», не «ПСЖ». Гризманн очень полезен в клубе и сборной, он все же он пока не на столько ярок, как Месси и Роналду в своих клубах.

    #золотой мяч#модрич лука#сборная хорватии по футболу#фк реал мадрид#ловчев евгений
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