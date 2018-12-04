«Я услышал гнев французов». Из-за чего перенесен матч «ПСЖ» – «Монпелье»?

Футбол 04 декабря 2018 17:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Во Франции – топливная война. Все дело в повышении цен на бензин.

Что случилось?

Во вторник стало известно о переносе матча 17-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» - «Монпелье», запланированного на 8 декабря. Такое решение было принято по просьбе парижской полиции. Новая дата проведения встречи пока неизвестна.

Почему полиция попросила о переносе?

Потому что в данный момент гарантировать безопасность всем участникам невозможно. С 17 ноября по всей Франции набирает силу протестное движение, выступающее против повышения цен на автомобильное топливо.

Все так серьезно?

Похоже, что да. Ситуация начинает выходить из-под контроля властей. В минувшие выходные манифестации достигли пика (численность протестующих по всей стране оценивается в 140 тыс. человек) и окончательно переросли в массовые беспорядки.

Участники протестов строили баррикады на Елисейских полях, ломали дорожные знаки, жгли покрышки, атаковали полицейских. В ночь на воскресенье группы молодых людей в масках с арматурой и топорами в руках нападали на сотрудников правоохранительных органов, поджигали машины, грабили дома и магазины.

В ходе погромов пострадала даже Триумфальная арка – она была разрисована вандалами. Пострадали и музейные экспонаты. Так, мраморная статуя Наполеона была «обезглавлена», а неназванная гипсовая скульптура 30-х годов – разбита на мелкие кусочки.

Нанесенный ущерб оценивается в 3-4 млн евро. В ответ полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

Есть пострадавшие?

Около 130 человек получили ранения, из них 23 – полицейские. Сообщается также о четырех случаях с летальным исходом: один из митингующих был убит во время паники на контрольно-пропускном пункте; водитель фургона врезался в грузовик, остановившийся перед баррикадой; мотоциклист столкнулся с фургоном, маневрировавшим из-за заграждений митингующих; слезоточивая граната попала в лицо 80-летней женщине, когда она закрывала ставни своей квартиры в Марселе.

Кто-нибудь задержан?

Около 400 человек. Из них 140 в понедельник предстали перед судом.

Кто лидер протестного движения?

Это главная головная боль французских властей, поскольку у митингующих, прозванных «желтыми жилетами» (за то, что носят светоотражающие накидки – обязательный атрибут каждого водителя), нет одного лидера. Поэтому и диалог вести не с кем.

При этом, согласно опросам, 72% французов поддерживают митингующих, однако 85% осуждают насилие – как с той, так и с другой стороны.

Тем временем «желтые жилеты» продолжают блокировать автомагистрали по всей стране и выводить из строя дорожные камеры, устраивают акции у школ и лицеев, призывая примкнуть к их движению. В понедельник они перекрыли подъезды к 11 топливохранилищам концерна Total, из-за чего на заправках заканчивается топливо. 75 из 2200 заправочных станций уже пустые, остальные сообщают, что и у них бензин вскоре закончится.

Чего хотят «желтые жилеты»?

Изначально речь шла только об отказе от повышения цен на бензин, но теперь «желтые жилеты» уже требуют отставки правительства и изменения всей системы налогообложения в стране. В понедельник представитель протестующих Кристоф Шаленсон, выступая по радио, в качестве кандидата в новые премьеры назвал бывшего начальника Генштаба Пьера де Вилье.

Поднять цены на бензин – необходимость?

Вовсе нет, но за последний год бензин подорожал на 15%, а дизтопливо – на 23%, а со следующего года станет еще дороже. Правительство планировало вновь повысить налоги на топливо с 1 января 2019 года. С точки зрения местных чиновников это должно побудить французов отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта или машин с электродвигателями. Цель – улучшить экологическую ситуацию в стране.

Как на протесты реагируют власти?

Из-за беспорядков президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден досрочно прервать участие в саммите G20 и перенести поездку в Сербию. Но сам на встречу с митингующими, опасаясь за свое здоровье и рейтинг, который на протяжении всего президентского срока (чуть более года) стремительно и неуклонно снижается и уже достиг 25%, не идет. Вместо этого он выступил с несколькими речами, осуждающими действия «желтых жилетов», и отправил к ним премьер-министра Эдуара Филиппа.

Однако встреча, запланированная на утро вторника, была отменена из-за угроз и призывов не пускать сотрудников правительства в Матиньонский дворец, где должны были состояться переговоры.

Переговоры с лидерами партий (по французской традиции президент занимается внешнеполитическими вопросами, а премьер – внутренними, поэтому за них также отвечал Филипп) тоже не дали положительного результата. Как отметил лидер правоцентристских республиканцев Лоран Вокье, правительство «не понимает всей глубины народного гнева». По его словам, удалось договориться лишь о проведении парламентского обсуждения сложившейся ситуации, но единственным решением, которое может остановить протесты, может быть только отмена новых налогов на топливо.

Что дальше?

В среду вопрос будет обсуждаться в Национальном собрании (нижней палате парламента), а на следующий день в Сенате (верхней палате). Пока же введен шестимесячный мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо. «Никакие налоги не стоят единства общества. Я услышал гнев французов», - прокомментировал решение Филипп.