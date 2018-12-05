Семин о матче с «Рубином»: Настоящая кубковая игра – много борьбы, мало красоты

Футбол 05 декабря 2018 22:19 Автор: Кринский Константин

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от победы своей команды над «Рубином» (1:0) в первом четвертьфинальном матче Кубка России.

- Настоящая кубковая игра. Очень сложная. Много борьбы, мало красоты. Второй тайм был достаточно интересным, были моменты. Уже качество поля не позволяет нам тонкие комбинации разыгрывать. Хорошо, что мы выиграли. Хороший результат. Больше сказать нечего.

Осталось две игры в таком сложном графике. Мне хотелось поменять Крыховяка, чтобы он сыграл только тайм. Но по такой игре пришлось оставить его до конца матча.

- Вы перестроили игру после перерыва, «Рубин» не смог закрыть Антона Миранчука. Его выход после перерыва стал ключевым в матче?

- Я бы так не сказал. Он молодец, старался, не более того. Да, заработал штрафной. С него подал Фернандеш, потом поборолся Эдер, а забил в итоге Чорлука. Получается, все повлияли на результат!

- Что с Борисом Ротенбергом?

- Как бы там ни была серьезная травма. Дай бог чтобы не повреждение крестообразных связок.

- Ответный матч с «Рубином» будете играть уже в феврале. По сути, встретятся уже другие команды, после длительного перерыва.

- Этот вопрос задавайте составителям календаря. И еще один задайте: почему матч «Оренбурга» и «Арсенала» перенесли, а наш – нет?

- Как чувствует себя Фернандеш? Он не подошел к вам после матча.

- По-моему, нормально себя чувствует. А то что не подошел. Это ни на что не влияет. Конец матча, очень холодно, он пошел в раздевалку. У нас нет такого, чтоб все подходили к тренеру. Я специально так сделал, чтобы у вас не было вопросов. Почему он должен ко всем подходить? Не вижу оснований для обсуждения.

- Большая ротация состава связана со скорым матчем в Лиге чемпионов?

- Сложно сказать. Да, поменяли много игроков. В связи с тем, что через два дня играем с «Оренбургом» и еще через два с «Шальке». Должны силы поберечь. И в то же время мы боремся за результат, за кубок.

- Выпустили Рифата Жемалетдинова, потому что он бывший игрок «Рубина»? У него была дополнительная мотивация?

- А еще он бывший игрок «Локомотива» был когда-то. И что? Он может сыграть флангового игрока в первую очередь. Мне казалось, у него были неплохие последние тренировки. Поэтому он и вышел. Рифат планировался сегодня на поле.

- В матче с «Оренбургом» будете жертвовать лидерами в угоду ЛЧ?

- Да ни в коем случае! Живем от игры к игре. Кто останется живой, тот сыграет с «Шальке».

Курбан Бердыев: ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ ДОМА НАМ НЕ ХВАТИЛО ГОЛА НА ВЫЕЗДЕ

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев также ответил на вопросы журналистов.

- В целом неплохую игру провели. Но гола на выезде не хватило, чтобы чувствовать себя дома увереннее.

- После перерыва Семин перестроил игру и выпустил Антона Миранчука. Вы не смогли его закрыть, а он стал ключевым игроком после перерыва.

- Я бы не сказал, что Антон что-то особенное сделал.

- Что с Вячеславом Подберезкиным? Травма или были недовольны его игрой?

- Травма-травма.