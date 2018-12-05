Александр Ташаев: Шокирован, что Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО еще на два месяца

Футбол 05 декабря 2018 23:37

После матча 1/4 финала на Кубка России «Спартак» - «Урал» (1:1) своим мнение поделились полузащитник хозяев Александр Ташаев, голкипер красно-белых Александр Максименко и нападающий гостей Владимир Ильин.

- Вы дважды в этом сезоне не смогли переиграть «Урал». Чего не хватает? – вопрос Ташаеву.

- Не получилось забить свои моменты, которые мы создали. Надеюсь, что будем создавать моменты в дальнейшем и забивать больше мячей.

- «Урал» чем-то удиви сегодня, ведь у него было много возможностей?

- Мы разбирали «Урал», но больше отталкивались все-таки от своей игры. Хотели навязать ее сопернику.

- Как играть в Екатеринбурге в феврале в ответном матче?

- Поживем – увидим, но, наверное, будет холодно.

- Готовы ли сыграть в манеже?

- Где скажут, там и будем играть, но в манеже не хотелось бы. Это всем было бы неудобно.

- Силы у вас остались на заключительный отрезок осенней части сезона?

- У меня остались. Я готов играть. Надеюсь, два оставшихся матча мы выиграем, потому что нам очень нужны очки в чемпионате. И «Вильярреал» тоже нужно обыгрывать, чтобы пройти дальше в еврокубках.

- Кононов сказал, что на правом фланге ему нравится использовать Мельгарехо. Там еще играют Самедов и Ломовицкий. Как относитесь к конкуренции?

- Нормально. Так и должно быть в большом клубе. Я разговаривал с тренером, и мы сошлись на том, что мне будет комфортнее играть слева. Он видит меня именно левым полузащитником.

- Вы следите за ситуацией с Кокориным и Мамаевым? Сегодня было судебное заседание и им продлили срок ареста еще на два месяца.

- Конечно, я слежу. Сашу Кокорина вообще знаю с детства. Хотелось бы поддержать его, и всех близких. Это ужасная ситуация. Надеюсь, что все закончится хорошо.

- Многие ожидали, что ребят могут выпустить хотя бы под залог. Вы шокированы, что их оставили в СИЗО еще на два месяца?

- Конечно, я шокирован, потому что Саша мой друг. Павла Мамаева я тоже знаю. Все это очень неприятно. Думаю, большинство людей за то, чтобы ребята были на поле, помогали своим командам. Это для всех будет хорошо. Надеюсь, что в скором времени этот кошмар для них закончится.

«Мы хотели все вопросы с «Уралом» решить в первом матче»

- Сегодня фанатская трибуна была закрыта. В такой атмосфере вратарю играть легче или сложнее? – вопрос Максименко.

- Я думаю, всей команде играть тяжелее без болельщиков. Но они сегодня были на стадионе и мы их слышали, хотя, конечно, нам не хватало наших трибун.

- У «Спартака» было достаточно моментов для взятия ворот. Чего не хватило команде: удачи или эмоций?

- Наверное, удачи нам не хватило. У нас действительно было много возможностей. Забивай мы, и к шестьдесят пятой минуте было бы все решено. Но мы не смогли этого сделать и получили в свои ворота.

- Сегодня была последняя домашняя игра «Спартака» в этом году. Наверняка хотели победой закрыть осеннюю часть сезона.

- Мы каждый матч выходит на поле биться на победу, и хотели в этой встрече с «Уралом» решить все вопросы по выходу в следующую стадию кубка России,. Остается вторая игра и мы будем к ней готовиться.

«Эта ничья в пользу «Урала»

- Вы не забивали больше двух месяцев. Насколько важно было отличиться сегодня? – вопрос Ильину.

- Важно было забить, поэтому я очень доволен своим голом. Он получился полупобедным. Все-таки мы остались в плюсе после этой ничьей. Еще приятно, что моя жена сделала сюрприз и приехала на стадион, хотя не должна была, и я забил в этом матче. Получился для меня хороший день.

- С четвертьфинала в Кубке России теперь проводится по два матча. Как считаете, это более справедливо?

- Мне интереснее, когда в кубке два матча. Больше игр для футболистов всегда лучше. Меньше приходится тренироваться и больше играть.

- Вы не так давно уже играли против «Спартака» и победили 2:1. Тогда тренером у него был Рианчо, а в этот раз Кононов. Заметили какие-то отличия в том, как играл «Спартак» сегодня и насколько легче было действовать против соперника?

- Сегодня было тяжелее. У «Спартака» заметны улучшения, и это видно по счету. Тогда мы победили, а сегодня сыграли вничью.

- Вы снова не проигрываете «Спартаку». Чего такого вы знаете про него, чего не знают другие команды?

- Не могу сказать.

- То есть вы что-то все-таки знаете?

- Да, что-то мы знаем.

- Как будете играть дома в феврале в ответном матче?

- Надо посмотреть, какая будет на улице погода. «Енисей» уже играл при плохой погоде. Думаю, что мы тоже сыграем.

- Кто фаворит в ответной встрече?

- Я думаю, что в небольшом плюсе все-таки мы, потому что эта ничья в нашу пользу. Мы играем дома. Наверное, «Спартак» понесется вперед, потому что ему надо забивать. А мы попробуем сыграть на контратаках.

- В воскресение вам играть с «Динамо». Есть силы?

- Конечно. Чем чаще матчи, тем лучше. Паузы для восстановления достаточно.

- У вас был отличный момент, когда вы не забили. Расскажите об этом?

- Я просто не поверил, что мяч пройдет, и уже выключился из эпизода. Думал, вратарь забирает мяч, а он выскочил и попал мне в ногу.

- Если бы вы его обработали, то могли забежать с ним в ворота.

- Да, я просто завел бы его в пустые ворота. Это будет для меня опытом. В следующий раз не буду выключаться.