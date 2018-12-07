«Спартак» в Москву не вернется, а из «Зенита» бегут игроки

Футбол 07 декабря 2018 09:45 Источник: РПЛ

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Четверг выдался удивительно скудным на события в российском футболе – одно обсасывание темы Кокорина с Мамаевым без каких-либо новых новостных поводов.

Вот мы и принялись прикидывать, кто же может покинуть нашу многострадальную премьер-лигу в ближайшее время. Набралось немало звезд. Из «Зенита», например, могут уйти сразу три основных футболиста. Из «Спартака» - один, если не считать Романа Еременко. И так в последнее время – каждый год.

Трансферную бомбу решила разорвать «Уфа». Скромный клуб, поваливающий этот сезон выступил в стиле саспенса не хуже признанного гения Альфреда Хичкока. У нас есть только слова источника. Но уж как-то расплывчато он говорит для «откровенного источника». Судите сами: «Новый игрок – россиянин, опытный ветеран, очень и очень известный, универсал, но крупный – скорее, даже таранного типа. Это семьянин и душа компании. Неизвестно, как он заиграет в клубе. Скорее, его берут для поднятия медийности клуба». Учитывая, что Павел Погребняк уже в «Урале», мы грешным делом даже подумали на завершившего карьеру Романа Павлюченко.

Если в «Уфе» прибавление, то в Саранске, самом спортивном городе чемпионата мира 2018, - беда. Несмотря на новый стадион, в клубе «Мордовия не все в порядке. Согласно источнику, игроки основной команды не получали зарплату с августа, также перед ними существует задолженность по премиальным за сезон и бонусам за выход из ПФЛ в ФНЛ. Некоторые футболисты намерены покинуть команду. А ведь в городе так любят футбол. Да?

На следующей неделе пройдут заключительные матчи групповых этапов еврокубков. Оригинально решил поступить «Спартак». Вместо того, чтобы готовиться к матчу в московский холод, красно-белые сразу после матча с «Анжи» в Махачкале отправятся в Испанию и уже там будут работать до четверга.

Последнее время мы очень много пишем о том, как награждают Станислава Черчесова, чья команда не переиграла в основное время в этом году ни одного серьезного соперника. Тем не менее он сначала получает награду тренер года, а теперь становится и человеком года. Итак, кто еще не награждал Черчесова? Так сразу и не вспомнишь.

Вот что действительно важно, так это награда лучшему молодому футболисту года – «Первая пятерка». Второй год подряд она уезжает в ЦСКА. В прошлом году премию получал Федор Чалов. Мог бы рассчитывать на нее и сейчас, но в клубе появился гениальный Ильзат Ахметов, из которого красно-синие уже начали лепить будущую звезду.