Никола Влашич: У ЦСКА есть шансы даже на чемпионство - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 18:51Источник: «Советский спорт»Автор: Григорьевская Юлия

    Никола Влашич: У ЦСКА есть шансы даже на чемпионство

    После матча ЦСКА – «Енисей», в котором армейцы одержали победу 2:1, своим мнение об игре поделились полузащитник хозяев Никола Влашич и нападающие москвичей Абель Эрнандес и Федор Чалов.

    - Что случилось с ЦСКА после перерыва? – вопрос Влашичу.
    - Не знаю, что и сказать. В первом тайме мы могли забивать пять мячей, но во втором просто перестали играть. У «Енисея» было много моментов для взятия ворот, был пенальти. Получились два разных тайма. В дальнейшем ЦСКА нельзя играть так плохо, как во втором тайме.

    - Команда готова к игре с «Реалом»?
    - Думаю, что готова.

    - Как оцените третье место армейцев перед перерывом?
    - Мы можем и лучше. У ЦСКА были игры, где команда могла побеждать, но не брала три очка, как с «Ростовом», где я не забил пенальти. Таких встреч было две или три вначале сезона, когда у нас не хватало игроков. А так могли бы быть на втором или даже на первом месте. Но и третья строчка тоже хороший результат. У нас ведь сохраняются шансы на победу в чемпионате.

    - Как оцените прошедшую часть сезона для себя?
    - Она получилась хорошая, но я хочу играть еще лучше в следующей части чемпионата.

    - Останетесь ли в ЦСКА?
    - Посмотрим позже.

    «Рассчитываю, что останусь в ЦСКА надолго»

    - Сегодня было холодно играть. Уже привыкли к морозам в Москве? – вопрос Эрнандесу.
    - Да, я привык к такой погоде. Я ведь четыре года играл в Австрии, а там климат похожий на российский, поэтому к холоду уже привык.

    - А к партнерам по команде привыкли? Уже нашли с ними взаимопонимание?
    - Конечно. Я уже освоился и привык к требованиям тренера. Взаимопонимание с партнерами тоже на хорошем уровне, несмотря на то, что я выбыл из строя на длительный период времени по травме. Но сейчас уже вернулся в строй. Считаю себя частью команды.

    - Как ваше здоровье? Вы сможете сыграть в Мадриде?
    - Здоровье у меня нормальное. Я уже полностью оправился от травмы. Каждый футболист хочет играть постоянно, с первых минут.

    - Вы останетесь в ЦСКА?
    - Этот вопрос руководству клуба. Пусть оно принимает решение. Что касается меня, я очень доволен и рад, что играю в ЦСКА. Считаю, этот клуб мой, чувствую себя здесь, как дома, и делаю все возможное, чтобы постоянно быть в распоряжении тренера. А окончательное решение по моему контракту будет принимать руководство клуба.

    - Насколько вы довольны, как провели последний отрезок чемпионата?
    - Я недоволен, потому что выбыл из строя на длительное время, но рассчитываю, что останусь здесь надолго, и в следующем году смогу полностью раскрыться и продемонстрировать весь свой талант.

    «ЦСКА не должен был допускать, чтобы «Енисей» забил»

    - Почему второй тайм с «Енисеем» получился таким тяжелым, хотя в первом ЦСКА контролировал игру? – вопрос Чалову.
    - Да, мы ее контролировали, но когда Бекао получил травму, и мы играли вдесятером, то пропустили ненужный мяч. «Енисей» поверил в свои силы. Мы не должны были этого допускать. У гостей были возможности сравнять счет, например, с пенальти. Но и у нас были хорошие шансы, чтобы забить третий мяч. Мы должны были все решать в первом тайме.

    - Как оцените первую часть чемпионата для ЦСКА и для себя?
    - Хорошо. Мы сейчас идем на третьем месте. Это достойный результат для первой половины сезона.

    - В начале чемпионата вы рассчитывали, что будете бороться за чемпионство?
    - Армейцы всегда ставят перед собой максимальные цели.

    - Смотрели повтор с эпизодом пенальти?
    - Нет. Я не его видел. Главное, что мы победили и теперь спокойно готовимся к матчу с «Реалу».

    - На что рассчитываете в этой встрече и верите ли, что можно зацепить очки?
    - Почему нет? «Реал» уже решил свои турнирные задачи и ему ничего не нужно. Но, я думаю, что мадридцы захотят отыграться за московский матч и отомстить нам.

    #влашич никола#эрнандес абель#чалов федор#фк цска#фк енисей#рпл#Футбол-Россия
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