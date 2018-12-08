«Локомотив» победил «Оренбург». Это гениальный камбэк или валидольный отскок?

Футбол 08 декабря 2018 19:33 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Локомотив» добыл волевую победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ. О чудовищном невезении и диком фарте – в репортаже «Советского спорта».

ПОСЛЕДНИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ ГОДА

«Локомотив» прощался с чемпионатом России до марта. Матч против «Оренбурга» стал «РЖД Арены» последним в этом году. В гости к железнодорожникам пожаловал клуб с малой родины Юрия Семина. Когда «Локо» приезжал на Южный Урал в рамках первого круга, Семин даже открыл памятник самому себе. Может, не следовало. Ведь в тот теплый августовский день вернувшийся в премьер-лигу «Оренбург» грохнул чемпиона (1:0) на последних минутах силами воспитанника железнодорожников Андреа Чуканова.

Перед этой встрече особых интриг наскрести не удалось. Возможно «Оренбург» в данной ситуации даже интереснее соперника. Только представьте, в случае победы, команда Владимира Федотова могла обойти в таблице «Ростов» и поравняться по очкам с «Локо» (25)! Оренбуржцев смело можно назвать открытием этого сезона. На «Локомотив» в этом отношении забористый ярлык «разочарование сезона» не повесишь, однако складывается ощущение, что чемпионство в прошлом сезоне брали совсем другие ребята.

За косячную игру против «Спартака» (1:2) Федор Смолова второй раз подряд остался в запасе. Мануэл Фернандеш вновь присел на лавку, хотя отыграл почти 90 минут против «Рубина» (1:0). В старте появились оба Миранчука, Эдер и Гжегож Крыховяк с Игорем Денисовым в опорной зоне. Вместо Ведрана Чорлуки рядом с Соломоном Кверквелией в центре обороны появился Бенедикт Хеведес.

В старте гостей появились лидеры Сутормин и Малых, а также Афонин. Место в воротах занял Довбня, его охраняли Ойеволе. Бегич и Сиваков. На острие – Деспотович. Герой матча первого круга Чуканов остался в запасе.

ПРОДВИНУТЫЙ ОРЕНБУРГСКИЙ АВТОБУС

Постепенно увядающий газон «РЖД Арены» мешал играть в футбол еще во время матча против «Рубина». Сейчас качество покрытия только ухудшилось. Но это могло волновать только «Локомотив». Хозяева предсказуемо владели всем сопутствующим инициативе, но сделать только ничего не могли. «Оренбург» здорово закрывался, редко шел вперед и практически всем составом грамотно сидел у своих ворот. Своего рода продвинутый автобус – с выходом из обороны через фланги и неплохим вылетом в контратаку.

«Локомотив» наступал на грабли. На позиционные атаки, а точнее их подобие, было больно смотреть. В отсутствии Фернандеша придумать что-то нестандартное было некому. Алексей Миранчук постоянно терял на фланге, Антон – плохо грузил в штрафную и неточно был издали. Упругость в обороне позволяла «Оренбургу» атаковать качественнее, хоть и реже. Уже на восьмой минуте человек с говорящей фамилией Деспотович открыл счет. Малых справа прострелил в штрафную на Сутормина, тот превратил прострел в сквозную передачу, ну а Деспотович уже воткнул с нескольких метров под вратарем. Стильно!

После 20-минутной спячки игра вспыхнула не хуже новогоднего салюта. Гости чудом не забили два гола. При выходе один на один точный удар Сутормина в ближний угол потащил Гилерме, а потом он же классно сыграл на угловом, когда после подачи бил Сиваков. «Локо» ответил парочкой моментов, но все они были где-то рядом. Даже в створ мячу не хотелось. В первом тайме контратакующая и четко выстроенная модель Федотова полностью побеждала аморфный и безальтернативный «Локомотив».

ФАРФАН, ТЫ ГЕНИЙ!

После перерыва Семин бросил в игру Смолова и Фернандеша, они заменили Антона Миранчука и Эдера соответственно. Но все внимание досталось Гилерме. Вратарь божил весь первый тайм продолжал выручать во втором. Голкипер совершил несколько классных сейвов, его реакция плюс удача серьезно помогали верить, что возможна хотя бы ничья. А «Оренбург» вообще ничего не хотел менять и все так же рвался вперед. На 56-й минуте Деспотович едва не оформил дубль, мяч из ближней «девятки» вынул Гилерме.

Довбня впервые напрягся только на 60-й минуте, когда за несколько мгновений дважды спас свою команду. Сначала после углового Александр потащил верховой мяч от Фарфана, а потом круто выбросил руку, отразив добивание Крыховяка на противоходе. Заявка на сейв тура, однозначно! Однозначно еще и другое: «Локомотив» в чистую проигрывал встречу, не имея запасного плана. Свежие Смолов и Фернандеш ничего существенного не привнесли.

А меж тем Сутормин все мечтал о голе. На 71-й минуте Алексей пролетел уже с левого фланга и с угла штрафной от души, но четко шмякнул в дальний гол. Спасла штанга. И практически сразу после этого «Локо» все-таки наказал за транжирство. Фернандеш заработал штрафной на правом полуфланге и сам оттуда подал. Мяч попал в бедро Фарфану и отлетел в ворота. Возможно, перуанец был в офсайде, но видеоповторов у нас нет, поэтому оставим эти разговоры до следующего года.

Ох, что началось! «Локомотив» завелся, обновился и пошел на все, чтобы забить второй. Болельщики гнали любимую команду вперед, а мощнее всех концовку матча провел Фарфан. Джефферсон отлично открылся под подачу Миранчука, прицельный удар отразил Довбня, но на добивании перуанец все сделал просто шикарно, проткнув мяч в сетку. Вот это да. Все поменялось в одночасье. А главное, «Локомотив» вновь заиграл нормально только когда почувствовал запах жареного. Ну не могут железнодорожники без валидола в нынешнем сезоне!

Чемпионат России

17-й тур

«Локомотив» – «Оренбург» - 2:1 (0:1).

Голы: 0:1 – Деспотович (8), 1:1 – Фарфан (76), 2:1 – Фарфан (81).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Рыбус, Ан. Миранчук (Смолов, 46), Денисов (Баринов, 76), Крыховяк, Ал. Миранчук, Эдер (Фернандеш, 46), Фарфан.

«Оренбург»: Довбня, Бегич, Сиваков, Терехов (Чуканов, 86), Ойеволе, Маляров (Чиркин, 79), Афонин, Мишкич (Козлов, 88), Малых, Деспотович, Сутормин.

Предупреждения: Сутормин (17), Деспотович (66), Крыховяк (69).