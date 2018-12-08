О чем говорят три победы «Спартака» с Кононовым. Три вывода Юрия Цыбанева

Футбол 08 декабря 2018 23:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Как новый штаб красно-белых выпустил заключенных на футбольную волю

Уж не знаю, сумеет ли «Спартак» настоять на своей новой мячелюбивой игре в гостях у «Вильярреала» -= тот сам такой. Но то, что команда уйдет на зимовку скорее живой, чем мертвой – уже хорошо.

Ну да, поражение от «Рапида» в Лиге Европы и ничью с «Уралом» в Кубке России в заголовке не упомянуты. Их все тоже прекрасно помнят. И вряд ли кому-то надо объяснять, что в настоящий момент «Спартак» - не топ-командапо меркам РПЛ. Но все-таки три победы кряду в чемпионате под аккомпанемент восьми забитых мячей – в некотором смысле неожиданность, заслуживающая разбора.

Дело-то в том, что Олег Кононов не входит в категорию тренеров-быстроделов. Это не каждый умеет – прийти в новую команду, встряхнуть-зажечь игроков, дать пару-другую свежих тренировок – и команда полетела, забыв былые печали. В эту категории я бы скорее отнес, например, Миодрага Божовича, Станислава Черчесова его клубной поры, Игоря Черевченко.

У Кононова же на новом месте, напротив, дела шли туговато. Чему свидетельство его опыт и в «Ахмате», и в «Арсенале». А вот «Спартак» не сказать, конечно, что мигом возродился – но преобразился уж точно. Команда, есть ощущение, не просто понимает то, что ей предложил новый тренер - она, команда, прямо-таки смакует предложенное Олегом Георгиевичем угощение!

Притом новый штаб не предложил команде «Спартак» чего-то инновационного или революционного. А просто попросил ее вернуться к футбольным истокам. Мяч у нас – контролируем и разыгрываем его аккуратненько, с толком, с чувством, с расстановкой. Мяч у соперника – держим соперника поплотнее. И все дела.

И что обнаружилось? Первым делом то, что у «Спартака» очень приличный исполнительский ресурс. И что по сумме индивидуального мастерства обоймы красно-белые если не возглавляют единолично рейтинг РПЛ, то делят первую-вторую строчки уж наверняка. Я даже не уверен, что «Зенит», лидер чемпионата, способен по этой части со «Спартаком» сравниться.

Второе соображение. За счет этого самого мастерства плюс того, что игрокам дозволили наконец подключить головы к процессу игры, оказалось возможно компенсировать недостаток функциональной готовности, который в матчах с настропаленными соперниками ощущается, но не столь критично.

И, наконец, - соображение самое радикальное. До какой же степени итало-испанский штаб замучил команду на протяжении почти всего, без малого, 2018 года, что обыкновенную просьбу перейти к игре в футбол она воспринимает как ниспосланную благодать! И тем уже счастлива, что больше не нужно метаться туда-сюда, выпрыгивая из трусов и пиная мяч в неизвестном направлении.

Словом, на первых порах Кононову очень повезло. Он пользуется пока тем, что работает на максимальном контрасте с прежним штабом. И продолжает, заметим, команду, весь ее наличный состав, врачевать. В немногих матчах с Кононовым на поле успели появиться почти все имеющиеся в обойме футболисты. Вплоть до Роша и Жано, о котором уже и вспомнилось-то с трудом – а он тут как тут с голевой передачей.