«Зениту» забил ученик, Семак проиграл учителю

Футбол 09 декабря 2018 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Копылова Татьяна

Питерский клуб удержал звание зимнего чемпиона, но ушел на зимний перерыв в чемпионате в отвратительном настроении. Первое за пять лет поражение от «Рубина» да еще с двумя голами воспитанника местной «Смены» Егора Сорокина – что может быть хуже?

ТРИБУНЫ ПРОТИВ «ГАЗПРОМ АРЕНЫ»

Накануне игры случилось знаковое для Питера событие: стадион на Крестовском острове, который после окончания строительства носил временное название «Санкт-Петербург», получил имя – «Газпром Арена». Правда, болельщики встретили это событие перед стартовым свистком скептически. Объявление диктора утонуло в свисте трибун.

Неоднозначность решения, кстати, признали и депутаты местного Законодательного собрания. Все-таки стадион строился на бюджетные деньги, обошелся городу в 40 миллиардов рублей, при этом референдум по поводу переименования не проводился. И с городской топонимической комиссией название «Газпром Арена» тоже не согласовывалось…

МИНУС ДЗЮБА, ПЛЮС АРШАВИН

А тут еще одна неприятность. В заявку на матч с «Рубином» не попал главный бомбардир «Зенита» Артем Дзюба. Нападающего все еще беспокоит давняя травма колена, в субботу он занимался по индивидуальной программе – и его здоровьем тренерский штаб Сергея Семака решил не рисковать. Поэтому юбилейный, 50-й гол Дзюбы за клуб, судя по всему, был перенесен на 2019 год. Вряд ли теперь Артем сыграет на неделе в ничего не значащем матче Лиги Европы со «Славией».

В его отсутствие Семак отрядил в нападение Себастьяна Дриусси и недавно залечившего свои болячки Олега Шатова. Аргентинец перед началом игры успел еще и получить напутствие от Андрея Аршавина, который вручил Дриусси приз лучшему футболисту «Зенита» в ноябре. Аршавин, в отличие от нового названия арены, был встречен трибунами продолжительной овацией.

Андрей Аршавин вручил Себастьяну Дриусси приз лучшему игроку ноября в РПЛ по итогам голосования @rfpl и @matchpremier 👏 pic.twitter.com/0anVgKnrYJ — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 9 декабря 2018 г.

ПРИВЕТ ОТ СОРОКИНА И БАБУРИНА

У «Рубина» кадровые проблемы выглядели еще серьезнее: из-за дисквалификации не мог играть Сердар Азмун, Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов пропускали матч по условиям арендного соглашения, травмы не позволили Курбану Бердыеву включить в заявку Игоря Коновалова и Федора Кудряшова. Тем не менее, в самом дебюте счет открыли именно гости.

Дебютировавший в стартовом составе казанцев 18-летний Артур Сагитов заработал штрафной, мяч ушел на угловой, и после подачи Игоря Калинина всю оборону «Зенита» вместе с вратарем Андреем Луневым на втором этаже переиграл Егор Сорокин.

Сорокин – уроженец Санкт-Петербурга, начинал играть в питерской «Смене». Воспитанником местного футбола является и Егор Бабурин, который занял место в воротах «Рубина» и нейтрализовал все попытки хозяев сравнять счет до перерыва. А сразу после все тот же Сорокин снова забил головой. Теперь в стиле заправского центрфорварда, воспользовавшись несогласованностью Лунева и Александра Анюкова. 0:2 не сулили команде Семака ничего хорошего. Против Бердыева такая фора отыгрывается редко.

КРЕПОСТЬ БЕРДЫЕВА ВЫСТОЯЛА

«Зенит» пошел ва-банк, заменив Роберта Мака на Антона Заболотного. Моменты в штрафной гостей посыпались как из рога изобилия. И вскоре Эрнани заработал на себе фол Раиля Абдуллина (еще одного дебютанта стартового состава «Рубина»), а Леандро Паредес реализовал пенальти.

Впрочем, крепость Бердыева выстояла. А потом гости сами огрызнулись – Сорокин даже оформил хет-трик, но его третий гол судьи отменили из-за офсайда. Хозяйский навал на последних минутах стройностью не отличался. Бабурин не подкачал, сделав заявку на возвращение в Питер. Ну а Семак проиграл третий раз за последние четыре тура. И не кому-нибудь, а своему учителю. Ведь нынешний главный тренер «Зенита», как известно, в 2008 и 2009 годах выигрывал чемпионат России с «Рубином» под руководством Бердыева…

Выиграет ли теперь Семак чемпионат-2018/19 – большой вопрос. Отрыв от «Краснодара» увеличить не удалось. А тут еще и другие преследователи подтянулись. ЦСКА – в четырех очках, «Спартак» и «Локомотив» – в шести, «Рубин» – в девяти.

«Зенит» – «Рубин» – 1:2 (0:1)

Голы: Паредес, 59 (пен.) – Сорокин, 7, 50

«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Анюков, Кузяев, Эрнани, Мак (Заболотный, 56), Паредес, Ерохин (Маркизио, 65), Шатов, Дриусси

«Рубин»: Бабурин, Сорокин, Абдуллин (Степанов, 63), Навас, Гранат, Уремович, Камболов, Могилевец, Калинин, Байрамян, Сагитов (Бухаров, 84)

Предупреждения: Эрнани (18), Шатов (28), Байрамян (29), Калинин (39), Нету (48), Паредес (55), Сагитов (61), Уремович (78), Маркизио (85) , Гранат (90+4)