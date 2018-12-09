Сергей Семак: Клясться на Библии по поводу Дзюбы не буду

Футбол 09 декабря 2018 22:30 Источник: ФК «Зенит» Автор: Абушкин Руслан

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак – об итогах матча с «Рубином» в 17-м туре РПЛ (1:2).

– Что ожидали, то и получили. Игра сложная. Понятно, что «Рубин» ждал наших ошибок и стандартов. Было и одно, и другое. Вернуться после 0:2 было сложно, но возможно. Забили один, еще моменты были. За то, что в сложном матче проявили характер и старались повернуть игру в другую сторону, – молодцы. Результат не может радовать. Второе поражение подряд. Достаточно курьезные ошибки второй матч подряд влияют на результат. Сложно собраться с силами после пропущенных мячей. Сегодня сыграли так, будем готовиться к следующей игре.

– Почему с первых минут вышел Шатов, а не тот же Заболотный, который был бы более опасен при стандартах?

– У нас было достаточно высокорослых игроков при стандартах, не меньше, чем у «Рубина». Хотелось, чтобы легкие форварды играли более активно. В первом тайме не совсем удалось создавать остроту. Во втором тайме стали играть лучше, матч смотрелся по-другому.

– Пару дней назад вы сказали, что есть понимание, как бороться с угловыми «Рубина». Конкретизируйте, пожалуйста, что именно вы понимали и что не получилось сегодня?

– Многие команды пользуются таким розыгрышем, не нужно давать сопернику опережать и блокировать вратаря. Помешали выйти Луневу, он не сумел добраться до мяча. Понадеялись, что он выйдет. Неразбериха в этом моменте, к сожалению, присутствовала. Неоправданно много фолили в простых ситуациях, особенно в начале первого тайма, понимая, что это то, что нужно «Рубину». Шанс забить со стандарта выше, чем с игры. Сыграли невнимательно. Разберем, посмотрим.

– Сложилось впечатление, что Лунев сыграл неуверенно. Что скажете по его игре?

– Да, второй матч, в котором он допускает ошибки. Сложный сезон, наверное, накопилась психологическая усталость и отсюда те элементарные ошибки, которые ему несвойственны.

– Отсутствие Дзюбы означает, что он и в Праге не сыграет?

– У него рецидив травмы, сегодня не смог сыграть. Что касается Праги, то завтра решим. Такая вероятность есть.

– Иванович в роли Дзюбы в конце матча – это от безысходности или тактическая заготовка?

– Весь атакующий потенциал был на поле. Нужно было делать что-то дополнительно, чтобы усилить давление. Не было смысла играть в три защитника, поэтому сыграли в два. К сожалению, ничего не смогли выжать из этого, хотя он добавил остроты.

– Американские журналисты, которые не верили, что их соотечественники были на Луне, как-то спросили у астронавта: «Готовы ли вы поклясться на Библии, что были на Луне?» А вы готовы поклясться на Библии, что отсутствие Дзюбы – это рецидив травмы, а не следствие его интервью, которое еще не вышло в печать, но уже широко обсуждается?

– Во-первых, я никогда ничем не клянусь. Это абсолютно, на мой взгляд, ни с чем не совместимо. Что касается Дзюбы, то я вам сказал, а ваше дело – верить или не верить. Я не могу заставить вас во что-то поверить.

– Что с Ерохиным? Насколько серьезна его травма?

– Посмотрим. Возможно, это нарушение, которое заслуживало прямой красной карточки. Играл очень опасно, был большой риск нанести повреждение. Момент очень неприятный. Дай Бог, чтобы не было чего-то очень серьезного.

– Какую оценку вы бы поставили команде за первый этап сезона?

– Команда идет на первом месте в чемпионате России, идет на первом месте в Лиге Европы. Оценки давать не мне – это уж точно. Есть осадок из-за того, что мы могли сыграть лучше. Есть хорошие матчи, есть не очень. Учитывая проблемы, которые есть, абсолютно нормальный результат.

– Есть много слухов по поводу того, что Паредес и Иванович могут покинуть команду. Прокомментируйте, пожалуйста, и поделитесь планами на зимнее трансферное окно.

– То, что зачастую появляется в прессе, кроме улыбки ничего не вызывает. Иногда такая чушь, что даже непонятно откуда берется. Что касается Паредеса и Ивановича, то ни слухов, ни официальной информации нет. Они такие же игроки команды, как и все остальные. Что касается тех, кто останется или может уйти на какое-то время, будем обсуждать отдельно по каждому игроку. Никого не собираемся удерживать. Если будет возможность усилить ту или иную позицию, мы этим тоже будем пользоваться.

– С выходом Маркизио появилось больше осмысленности в атаке, интересные комбинационные решения. Может быть, стоит использовать его интеллектуальный и технический потенциал с первых минут?

– Мы это и пытаемся сделать. Если футболист выходит и играет хорошо, он получает возможность играть дальше. Клаудио сыграл хорошо, мы рассчитывали и рассчитываем на него. Только рады, если он будет показывать свое мастерство, что он и делал сегодня.

БЕРДЫЕВ: СЕМАК – ЛУЧШИЙ ИЗ МОЛОДЫХ ТРЕНЕРОВ РОССИИ

– Очень важные три очка, хотя достались они тяжело. Есть удовлетворение от результата, – начал пресс-конференцию наставник казанцев Курбан Бердыев.

– Много молодых было в составе. Как это повлияло на игру?

– Благодарен Всевышнему за то, что молодые воспитанники в первый раз вышли и одержали победу над заслуженным лидером чемпионата. Удовлетворение есть. Абдуллин попросил замену, так бы я его не менял. Степанов вышел неплохо. Сагитов сыграл хорошо.

– По Бабурину неожиданное решение. Чем его объясните?

– У нас кто сильнее, тот и играет. Бухаров болел, играл Сагитов и делал это хорошо.

– По Бабурину: сыграло ли роль то, что он хорошо знает большинство игроков «Зенита»?

– Он очень хорошо выглядит на тренировках. Уже в домашнем матче мы хотели его ставить. Он действительно лучший. Место рождения тут ни при чем.

– Можно ли сказать, что сегодня учитель переиграл ученика?

– Это стечение обстоятельств. Сергей – сильный тренер, лучший из молодых в России. Нужно терпение. Первое место – это его заслуга. В начале чемпионата я говорил, что «Зенит» станет чемпионом с большим отрывом.

– Расскажите о Сорокине. За счет чего воспитанник петербургского футбола достиг такого прогресса?

– Опять намеки на место рождения. Когда он выглядит хорошо – мы ему доверяем и наоборот. То, что он опасен при стандартах, было понятно, когда он пришел к нам. У него навыки нападающего при стандартах очень сильно развиты. Этому не научишь, это от Всевышнего.