Итоги выходных: Первое поражение «Сити», Либертадорес для «Ривера» и Кубок МЛС

Футбол 10 декабря 2018 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях мирового футбола на выходных.

«СИТИ» ВЛЕТЕЛ «ЧЕЛСИ». ЗАСЛУЖЕННО

Центральный матч английского тура получился невероятно интересным. Здесь вам и дополнительные интриги, и два по-разному смотрящих на мир тренера, и два последних чемпиона Англии. В АПЛ сменился лидер, произошла первая осечка команды Гвардиолы. Это немного развивает миф о непобедимости «Сити» и вносит хоть немного реализма в чемпионскую гонку. Для «Ливерпуля», «Челси» и, возможно, «Арсенала» с «Тоттенхэмом».

Маурицио Сарри классно моделировал и корректировал игру своей команды по ходу матча, просто отпад. Кстати обе команды отказались от классических форвардов в пользу ложных девяток. Так в стиле было как можно меньше изъянов, не всегда дающих результат. «Челси» сыграл на контратаках и просто уничтожил соперника на стандартах. «Сити» играл как всегда быстро, красиво и широко. И как всегда оставляли гектары свободного места – Уокер и Делф не самые домашние защитники.

Если откровенно, то «Челси» оба раза сильно повезло с голами, так как по большому счету футбольная составляющая была за «МС». Как всегда этого удалось добиться за счет выдающегося индивидуального и командного мастерства, а также огненного прессинга. Но это подкосило «Сити» с точки зрения физики. Гол Канте – как раз-таки тому доказательство, за подключившимся чуть ли не третьим темпом опорником тупо никто не побежал.

В итоге «Сити» уступил и пропустил вперед на первое место пока еще никому не уступивший в лиге «Ливерпуль». Также обострилась борьбу за третье и четвертое места. До начала января английские топы проведут еще по восемь матчей, что не может не радовать. Накал обеспечен!

КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС У «РИВЕР ПЛЕЙТ»!

Не совсем качественный матч получился в Мадриде. По исторической составляющей – да, ведь «Бока» и «Ривер» еще ни разу не встречались в финале этого турнира. По географической составляющей – тоже, ведь проблемы с полицией и стадионом вынудили аргентинские клубы отправиться в Мадрид. И самое интересное, что смысл турнира в таком случае как бы автоматически исчез. Кубок Либертадорес создавался в честь свободы Южной Америки от Испании. А тут вот как получилось – приехали его разыгрывать в самый центр страны-узурпатора.

Матч ушел в дополнительное время, но по по содержанию оставлял желать лучшего. «Бока» играла с небольшим преимуществом, забила первая и будто открыла шампанское. Футбол после первого забитого мяча словно вылился наружу и расплескался во все стороны. В итоге «Бока» осталась в меньшинстве, а перед самым концом еще и потеряла Фернандо Гаго. Полетев вперед отыгрывать с 1:2, номинальные гости получили третий от Мартинеса и все было решено – Кубок Либертадорес взял «Ривер Плейт».

КУБОК МЛС – САМЫМ ПЕРСПЕКТИВНЫМ!

За два года «Атланта Юнайтед» прошла нереальный путь от новичка лиги до самого главного претендента на победе в кубке. Чемпионский титул был добыл благодаря победе над «Портлендом» (2:0), голами отметились Хосеф Мартинес (засветился в «Янг Бойз» и «Торино») и . Второго считают весьма перспективным игроком, но в сущности он пригодится разве что европейскому середняку.

«Портленд» практически не имел моментов, поэтому победитель Восточной конференции вынес его в одну калитку. Самое смешное, что «Портленд» по сути подтвердил свое прозвище «дровосеки», сыграв в соответствующий футбол. Кстати, одну из главных заслуг в космическом прогрессе «Атланты» связывают личностью главного тренера. Херардо Мартино работал в «Барселоне» и сборной Аргентины и вот уже два года трудится в МЛС.