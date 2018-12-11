Адриано бежит из «Спартака», а Дзюба критикует «Зенит» и не летит с командой

Футбол 11 декабря 2018 09:45 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Единственное чисто футбольное событие понедельника в России – последний матч премьер-лиги в этом году. В Грозном местный «Ахмат» переиграл тульский «Арсенал» и поднялся в таблице на четыре места. Теперь можно подводить итоги футбольной осени.

Пять российских клубов готовятся к своим матчам в еврокубках. ЦСКА прибыл в Мадрид – на встречу с местным «Реалом». При определенных раскладах армейцев устроит и ничья, но лучше все же выиграть и ждать, что «Виктория» оступится в матче с «Ромой».

«Зениту» играть только в четверг – с пражской «Славией». Но и питерцы уже улетели из России. По традиции под конец осенней паузы чемпионата что-то происходит с Артемом Дзюбой. Он не играл в чемпионате, не полетел и на игру с чехами в Лиге Европы.

Зато нападающий щедро раздает интервью в России. Накануне, например, он накинулся с критикой на состав сине-бело-голубых – на его качественную составляющую. Сказал, мол, все считают, что у «Зенита» - лучший состав в России, но количество – не значит качество. Вот так вот.

А еще Дзюба вошел в тройку самых популярных людей в России по запросам в поисковике «Яндекс». Правда одним из самых популярных запросов стала фраза «как зовут Дзюбу». Акинфеев же стал самым популярным человеком в стране. Но он об этом вряд ли узнает – Игорь с интернетом не то что на вы, он с ним вообще не разговаривает. Все дело – в грязи в сети.

И снова к еврокубкам. «Локомотив» сыграет с «Шальке». Ждать ли РЖД помощи от «Газпрома»? А если вспомнить, что в «Локомотиве» работает бывший сотрудник «Шальке», который уже привел в клуб несколько своих бывших подопечных? Отлично завернули, а?

Сложнее всех придется московскому «Спартаку». Ему, как России в Великой отечественной войне – нужна одна победа и за ценой никто стоять не собирается. Но и «Вильярреал» не лыком шит. Испанцы прямо накануне матча с красно-белыми взяли и вероломно уволили тренера. А ведь все знают, что после смены наставника команда обычно выигрывает. Шансов нет?

Их и дальше не будет, этих шансов, если «Спартак» все же расстанется с одним из своих лучших игроков. В Бразилии сообщают, что местный «Интернасьонал» ждет, когда же на зимние каникулы в Бразилию приедет Луис Адриано – хотят провести с ним переговоры и купить у «Спартака». Южная Америка – это уже третья часть света, из которой приходят слухи по форварду. Обычно такое синхронное помешательство случается, когда футболиста выставляют на трансфер. Это правда, «Спартак»?

Бразилец бразильцем, но лучший нападающий России на данный момент – не он. И даже не лидирующий в бомбардирской гонке Федор Чалов. Лучший – молодой нападающий «Краснодара» Шапи Сулейманов. Во всяком случае он – самый эффективный в пересчете голов на минуты игрового времени. Не удивительно, ведь среди молодых нападающих в Европе он занимает второе место, уступая лидеру самую малость.

Без судов и криминала, если мы говорим о российском футболе – никак. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил бывшему футболисту «Зенита» Александру Кержакову и его жене Милане наркологическую экспертизу. Вы удивитесь, но Милана – далеко не первая супруга Кержакова, которую он обвиняет в пристрастии к запрещенным препаратам. Так может дело не в девушках, а?