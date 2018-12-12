Евгений Алдонин: Не жду от ЦСКА в Мадриде феерии. Я же не сумасшедший

Футбол 12 декабря 2018 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Сегодня армейцев ждет встреча с победителем Лиги чемпионов трех предыдущих сезонов. Для выхода в плей-офф может хватить ничьей. А может не хватить и победы – если в параллельном матче «Виктория» возьмет верх над «Ромой». Ожиданиями от игры на «Сантьяго Бернабеу» поделился бывший полузащитник ЦСКА, который сыграл на этом стадионе в марте 2012 года, когда красно-синие уступили «Реалу» 1:4 в ответном поединке 1/8 финала ЛЧ.

«2012-й ЗАПОМНИЛСЯ РОНАЛДУ И ЧЕПЧУГОВЫМ»

– В первом круге ЦСКА победил «Реал» в Москве, – напомнил Алдонин. – Однако в среду главным будет сыграть если не на равных, то по крайней мере достойно. На своем поле «Реал» очень силен. И московское поражение дополнительно мотивирует мадридцев. Тем не менее пока есть шансы на выход из группы, надо за них цепляться.

– То, что «Реал» досрочно занял первое место в группе, повышает шансы ЦСКА?

– В Лиге чемпионов каждая команда всегда стремится к победе. Это вопрос финансов и репутации. А для футболистов, получающих мало игрового времени, такие матчи – возможность показать себя с лучшей стороны тренеру. Впрочем, «Реал» в любом составе – это «Реал».

– Ждете на поле мадридских резервистов?

– Скорее всего, состав будет смешанным. Но кто бы ни вышел на поле, по именам хозяева ЦСКА точно не уступят.

– Верите в то, что «Рома» поможет ЦСКА, победив в гостях «Викторию»?

– Конечно. Это клубы разного уровня. И отсутствие у «Ромы» турнирной мотивации, повторюсь, не играет роли. Не сомневаюсь, что итальянцы будут выкладываться.

– Чем запомнился вам гостевой матч с «Реалом» в 2012 году?

– Это был плей-офф Лиги чемпионов. Мы приехали в Мадрид после домашней ничьей 1:1. Ворота в обеих встречах защищал Сергей Чепчугов, так как Игорь Акинфеев был травмирован… Игра сразу стала складываться не по нашему сценарию.

– И в Москве, и в Мадриде тогда забивал Криштиану Роналду…

– Роналду можно называть как угодно: космический футболист, марсианин. В чужой штрафной он невероятно опасен. Причем как наверху, так и внизу. Самый сильный игрок, с кем мне довелось пересекаться на поле.

«ЛЮБОЙ МАТЧ НА «САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ» – ПАМЯТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

– Что еще врезалось в память из 2012-го?

– То, что дома, хотя и отыгрались на последней минуте, вполне могли победить. Игра давалась. Хотя «Реал» представлял тогда настоящую машину. Это сейчас после смены тренера у них есть вопросы по составу. Тогда мадридцы были на ходу, невероятно сыграны. А мы проводили первые матчи после зимнего перерыва. В Мадриде нас прилично поддавили.

– Тяжело гостевой команде на «Сантьяго Бернабеу»?

– Если игра получается, то это, наверное, огромное удовольствие. А если тебя таскают по всему полю и прижимают к своим ворота, то приятного мало. (Смеется.) «Реал» был решительно настроен. На кону стояла путевка в четвертьфинал. Однако почти до середины второго тайма мы уступали 0:1.

– В конечный успех тогда верили?

– Мы понимали, куда попали, и отдавали себе отчет в том, что «Реал» являлся одним из лучших клубов мира. Поэтому главным было проверить свои возможности… Конечно, после 1:4 все расстроились. Однако сам факт игры на «Сантьяго Бернабеу» в плей-офф Лиги чемпионов дорогого стоит. Не у каждого в карьере такое бывает.

Предстоящий матч тоже получится очень трудным для ЦСКА. Единственный плюс то, что теперь у «Реала» нет Криштиану. Но у мадридцев остались другие игроки из состава 2012-го. Да и у нас такие есть. Георгий Щенников.

– Какую игру предложит «Реалу» нынешний ЦСКА?

– Особых иллюзий не питаю. Главное, чтобы армейцы не отказывались от своей командной игры. Да, в составе много молодежи. Но психологически ребята крепкие. Надеюсь, давление стадиона на них не скажется. Конечно, не жду от ЦСКА какой-то феерии. Я же не сумасшедший. Однако показать свои лучшие качества команда в Мадриде в состоянии. Вопрос – хватит ли этого для положительного результата. Ведь на той стороне – «Реал».

– На «Сантьяго Бернабеу» недавно проходил ответный финальный матч Кубка Либертадорес. Смотрели?

– Видел только кусок второго тайма. Но голы я пересмотрел. Они получились хорошими. И атмосфера вокруг – как на настоящем дерби, хотя играли гостевые команды… Болельщики «Боки» и «Ривера» вели себя порой не то что безбашенно, а абсолютно неадекватно. Поэтому и матч перенесли из Буэнос-Айреса. Однако футбол удался. Имею в виду скорее не качество игры, а желание команд забить друг другу, выдать максимум.

– Кому симпатизировали?

– «Боке» – из-за Карлоса Тевеса. И за новостями вокруг этого финала следил. Читал, что кто-то из игроков «Боки» даже травмы получил после нападения фанатов «Ривера».

– «Сантьяго Бернабеу» примирил аргентинских болельщиков?

– На один вечер – пожалуй. В Мадриде вроде бы никаких столкновений не было. И для участников финала это память на всю жизнь. Игра получилась во всех смыслах уникальной.

«ЗАЩИТА У ГОНЧАРЕНКО НАЧИНАЕТСЯ С НАПАДЕНИЯ»

– Вернемся к ЦСКА. Как расцениваете 4-очковое отставание команды от лидирующего «Зенита» после 17 туров?

– Если бы перед началом сезона мне сказали, что на зимний перерыв ЦСКА уйдет в тройке, не поверил бы. После таких перемен в составе это большое достижение. И дело не в набранных очках. Команда Виктора Гончаренко показывает качественный, быстрый, зрелищный футбол, хотя и нестабильный.

Гончаренко правильно сказал, что нынешнее место – хороший плацдарм для усиления игры весной. При наличии таких прогрессирующих ребят, как Иван Обляков, Федор Чалов, Арнор Сигурдссон, Тимур Жамалетинов, Константин Кучаев, действительно вырисовываются хорошие перспективы. И не важно, попадет ЦСКА в весеннюю стадию еврокубков или нет.

– Кого еще, кроме названных игроков, можете выделить?

– Ильзата Ахметова. Техничный, хорошо развивает атаки, можно сказать, системообразующий игрок. И, конечно, Никола Влашич выделяется. Открытие первой половины сезона.

– Удастся сохранить хорвата, который арендован у «Эвертона»?

– Влашич сказал, что его переход в ЦСКА – лучшее решение в карьере. В ЦСКА он приобрел опыт Лиги чемпионов, пробился в стартовый состав сборной Хорватии. Думаю, армейцы сделают все, чтобы удержать его в составе. Даже если придется много заплатить.

– Вы отмечали атакующий потенциал ЦСКА. А вас не удивляет, что обновленная армейская защита пропустила в РПЛ меньше всех – 8 мячей за 17 туров?

– Оборона начинается с нападения. Вся команда у Гончаренко отрабатывает в обороне. И молодые ребята активно помогают защитникам, несмотря на естественное в их возрасте желание бежать вперед и забивать голы. Дисциплина в ЦСКА на уровне. При этом Гончаренко удачно меняет схемы прямо в ходе матчей. Армейцы то в три центральных защитника играют, то в четыре. Ну и нельзя не сказать самые теплые слова о Родриго Бекао и Хердуре Магнуссоне. Оба этих игрока задней линии пришлись ко двору.

– Каких изменений ждете в ЦСКА зимой?

– Не думаю, что будут большие изменения. Нужно прибавлять за счет внутренних ресурсов. Ребята молодые. Им еще расти и расти. Потенциал огромен.

– Команде по силам побороться за чемпионство?

– Разумеется. ЦСКА участвует в гонке за золотые медали. Отрыв от «Зенита» – четыре очка. По сути, весной чемпионат начнется заново.