Богатые пока не плачут. «ПСЖ» разгромил в гостях «Црвену Звезду» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Футбол 12 декабря 2018 01:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

"ПСЖ" занял первое место в группе С. "Ливерпуль" благодаря победе над “Наполи” (1:0) финишировал вторым. А третьим стал "Наполи", и теперь итальянцы поборются за главный приз Лиги Европы.

ОДИН НЕЙМАР ДОРОЖЕ «ЦРВЕНЫ ЗВЕЗДЫ» В ПЯТЬ РАЗ!

Казалось бы: чего можно ждать, когда один из самых богатых клубов мира приезжает в гости к одному из самых бедных? О чем говорить, если вся «Црвена Звезда» (суммарная стоимость игроков 43 млн. евро) стоит в пять раз меньше одного Неймара (222 млн. евро) и в четыре с лишним раза меньше Килиана Мбаппе (180 млн евро)?

Но это – Лига чемпионов. А бедные и никому не известные здесь частенько прыгают выше собственной головы. Для сербской молодежи этот турнир – мостик в светлое будущее. И они реально хотят перебежать по нему в большие европейские клубы.

А еще у «Црвены Звезды» есть 12-й игрок – его безумные болельщики. На стадионе «Райко Митич» (его еще называют «Маракана») не пишут «Добро пожаловать в ад». Но 55 тысяч глоток будут гнать своих любимцев вперед. Отчаянно и самозабвенно. Спросите об обстановочке у «Ливерпуля», который здесь проиграл 6 ноября 0:2, чем поставил себя на грань непопадания в плей-офф. Вдумайтесь: лучшая на сегодня и самая веселая на протяжении последних лет команда Англии не смогла забить в Белграде. «Насухо» (0:0) съездил в столицу Сербии и «Наполи» с Гамшиком, Инсинье и Кальехоном. Получается, в Белграде «Црвена Звезда» на групповом этапе этой Лиги чемпионов еще не пропускала. И не нужно смотреть на гостевые поражения. К примеру, в Париже белградцы сгорели 1:6.

"ПСЖ", кстати, перед последним туром еще не обеспечил себе участие в плей-офф самого престижного клубного турнира мира, а у «Црвены Звезды» оставались шансы на попадание в Лигу Европы.

ГОЛ ЦЕНОЙ 402 МИЛЛИОНА ЕВРО!

"ПСЖ" лидирует в чемпионате Франции с отрывом от ближайшего преследователя в 13 (!) очков. И это после 16 теров. И имея игру в запасе. Но внутренний чемпионат интересует немногих. Разность потенциалов проверяется только в Лиге чемпионов.

Парижане, как показалось, приехали из своей неспокойной столицы Франции с девизом «В Белграде все спокойно». 180-миллионный Мбаппе на 9-й минуте даже финтить не стал – кинул мяч мимо защитника, а потом выдал такой гениальный пас на Кавани, что тому оставалось только покрасивее запихать мяч пустые ворота – 0:1!

Хозяева рванули сравнивать, но оборона "ПСЖ", на удивление, спокойно задушила эти попытки в зародыше. А в конце тайма гости решили забить еще. Неймар получил мяч на левом фланге и, словно гипнотизируя соперников, двинулся в центр. Как только почувствовал, что нужно пробить, ударил. И попал – 0:2! Учитывая то, что пас отдавал Мбаппе, получился гол ценою 402 миллиона евро.

В перерыве хозяева проанализировали турнирную ситуацию ("Ливерпуль" в параллельном матче повел 1:0, и эта ситуация не оставляла шансов "Црвене Звезде" даже на Лигу Европы), но решили не заморачиваться и, как минимум, шибануть дверью. В дебюте второго тайма "ПСЖ" защищался на грани возможного. Мяч несколько раз мог оказаться в воротах, но футбольный Бог какое-то время оберегал гостей.

Однако на свой гол хозяева наиграли. Маркиньос после навеса с фланга вынес мяч точно на ногу Гобеличу. Тот не дал мячу опуститься на газон и пробил в ближний угол. Буффон, проскучавший весь первый тайм без работы, не ожидал такой дерзости и пропустил – 1:2.

"Црвена Звезда" продолжила прессовать более именитых гостей, но тут забил Маркиньос, и хозяева заметно сникли.

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа С. 6-й тур

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 1:4 (0:2)

Голы: Гобелич, 56 – Кавани, 9; Неймар, 40; Мааркиньос, 74; Мбаппе, 90+2

«Црвена Звезда»: Борян, Дегенек, Родич, Стойкович, Йованчич, Гобелич, Марин (Йовелич, 86), Чаушич, Симич (Эбесилио, 72), Павков (Боачи, 72), Бен-Набуан.

«Пари Сен-Жермен»: Буффон, Тиаго Силва, Маркиньос, Бернат, Кимпембе, Ди Мария (Дракслер, 88), Верратти (Рабьо, 83), Керер, Неймар, Кавани, Мбаппе.

Предупреждения: Борян, 10; Павков, 28; Стойкович, 78; Гобельич, 87 – Керер, 29; Бернат, 62