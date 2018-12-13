Судьи ошибаются на «Спартаке». Рейтинг судейских ошибок в первой части сезона в РПЛ

Футбол 13 декабря 2018 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

По удивительному стечении обстоятельств, большинство вопиющих ляпов российские арбитры совершили в матчах с участием московского «Спартака», ошибаясь как в его пользу, так и против красно-белых. Из 11 встреч, попавших в наш рейтинг, семь прошла с участием 10-кратных чемпионов России.

РЕЙТИНГ СУДЕЙСКИХ ОШИБОК В ПЕРВОЙ ЧАСТИ СЕЗОНА

1. Уфа – Локомотив – 0:0 (1-й тур)

Судья: Михаил Вилков

14-я минута

Гости неудачно разыграли стандарт. Игорь Денисов хлестким ударом вернул мяч на линию штрафной, где нападающий Эдер нашел свободный пятачок между двумя центральными защитниками.

Лайнсмен Владимир Миневич поднял флажок еще до того, как португалец отправил мяч в дальний угол ворот Александра Беленова. При этом на повторе отчетливо видно, что за спиной Эдера метра на два ближе к своим воротам находился еще один защитник уфимцев.

2. Спартак – Крылья Советов – 3:1 (15-й тур)

Судья: Владимир Москалев

57-я минута

При счете 0:1 Рамиль Шейдаев убежал в контратаку по левому флангу, а Зе Луиш неудачно бросился блокировать его прострел и сыграл рукой. Мяч изменил направление и ушел за лицевую, но арбитр не только не назначил пенальти (что можно было бы объяснить тем, что он трактовал эпизод, как попадание мяча в руку), но и не дал гостям разыграть даже угловой.

3. Локомотив – Ахмат – 2:0 (9-й тур)

Судья: Евгений Турбин

83-я минута

Абсолютно идентичный эпизод, что и описанный выше с той лишь разницей, что произошел на противоположном фланге, а «железнодорожники» к тому моменту вели в счете 1:0. В роли Шейдаева выступил Ризван Уциев, в роли Зе Луиша – Брайн Идову. Арбитр Турбин касание мяча Идову заметил, но ограничился угловым.

4. Спартак – Арсенал – 2:3 (11-й тур)

Судья: Михаил Вилков

3-я минута

Судьбоносный для Массимо Карреры матч против «Арсенала» мог сложиться иначе, если бы арбитр Вилков назначил очевидный пенальти в ворота гостей после того, как Георги Костадинов руками прихватил Сальваторе Боккетти, чем помешал дотянуться до мяча и отправить его в пустые ворота.

Глава российских арбитров Александр Егоров после матча признал, что в данном эпизоде надо было назначать пенальти и удалять болгарского полузащитника.

5. Зенит – Спартак – 0:0 (6-й тур)

Судья: Владимир Москалев

17-я минута

Единственный выход бразильского нападающего «Спартака» в нынешнем розыгрыше РПЛ пришелся на матч в Санкт-Петербурге. В первом тайме ему здорово удалось подхватить мяч после скидки Зе Луиша и ворваться в штрафную. Опоздавший к эпизоду Бранислав Иванович наступил оппоненту на стопу. Москалев спартаковцу не поверил и показал подниматься.

6. Спартак – Динамо – 2:1 (5-й тур)

Судья: Евгений Турбин

90+3-я минута

Последний матч Квинси Промеса в футболке «Спартака» был омрачен несправедливым решением арбитра отменить его абсолютно чистый гол, забитый уже в компенсированное время. Голландец обыграл на фланге оппонента и красиво положил мяч в дальний угол, но Турбин взятие ворот не засчитал, поскольку совершил сразу две ошибки: решил, что пытавшийся замкнуть на дальней штанге Луис Адриано коснулся мяча и при этом находился в офсайде. Оба эти умозаключения неверны, что было очевидно даже в лайве.

7. Краснодар – Спартак – 0:1 (4-й тур)

Судья: Сергей Лапочкин

90+1-я минута

В решающий отрезок матча, когда «Краснодар» всей командой бросился отыгрываться, судья Лапочкин не поставил пенальти после контакта нападающего «быков» Ари со спартаковцем Квинси Промесом в штрафной гостей. Взбешенный решением арбитра российский бразилец бросился на подошедшего к нему Самуэля Жиго и был закономерно удален с поля.

Эпизод получился сложным, поскольку Промес в момент контакта приземлялся после прыжка. Поначалу Егоров публично поддержал Лапочкина, заявив, что такие эпизоды не должны караться назначением пенальти, но вскоре поменял позицию, рассказав о том, что на сборах для арбитров принято решение, что все фолы в штрафной отныне должны фиксироваться вне зависимости от степени вины нарушившего правила.

8. ЦСКА – Спартак – 1:1 (8-й тур)

Судья: Сергей Карасев

61-я минута

Бразильский нападающий «Спартака» Адриано ворвался в штрафную соперника с мячом. Его соотечественник Бекао пытался выбить у оппонента мяч, но вместо этого принял форварда на бедро. Карасев ничего криминального в этом эпизоде не увидел и свистеть не стал. Что, по мнению известного в прошлом арбитра Сергея Хусаинова, было явной ошибкой со стороны рефери.

9. ЦСКА – Локомотив – 0:1 (10-й тур)

Судья: Алексей Матюнин

9-я минута

Фернандеш прорвался по левому флангу и выкатил мяч в центр набегавшему Эдеру, которого в последний момент опередил Бийол. Правда, вместо мяча словенский полузащитник попал по португальцу, лишив возможности нанести удар по воротам.

Справедливости ради, эпизод для арбитража сложный, но к нему Матюнин добавил еще два ляпа – не засчитал чистый гол Чорлуки на 42-й минуте (здесь ошибся лайнсмен) и удалил в концовке встречи Эдера, предъявив ему вторую желтую карточку за опасную игру в чужой штрафной. К счастью для Матюнина, «Локо» в меньшинстве сумел вырвать победу. Иначе скандала было не избежать.

10. Енисей – Крылья Советов – 1:0 (5-й тур)

Судья: Михаил Вилков

14-я минута

Очевидная и несомненная игра рукой Дмитрия Ятченко после фланговой подачи Александра Соболева, которую можно не заметить только в случае очень высокой степени близорукости. Арбитр Вилков, видимо, решил, что мяч сам нашел руку и ограничился назначением углового. Также он зря удалил Олега Ланина, чем вызвал гнев наставника самарцев Андрея Тихонова.

После игры 47-летний специалист долго негодовал, почему на матч с «Енисеем», имеющим в штате бывшего судью нижегородца Игоря Егорова, назначен арбитр из Нижнего Новгорода и даже вступил в заочную перепалку с главой судейского корпуса Александром Егоровым, признавшим наличие в этой встрече результативных ошибок.

11. Спартак – Локомотив – 2:1 (16-й тур)

Судья: Сергей Карасев

67-я минута

Этот эпизод получился по-настоящему сложным. Даже несколько повторов не дают однозначного ответа, была ли игра рукой со стороны Рассказова, а в динамике сомнений в нарушении правил не было вообще. Поэтому по ходу матча в ложе прессы к этому моменту отнеслись лояльно.

Однако если приглядеться, можно заменить, что бросившемуся под удар Смолова защитнику мяч попал не в выставленную руку, а в лицо. Почему же тогда этот сложный для судейства момент попал в наш рейтинг? Из-за того, что впоследствии дисквалификация Рассказова была отменена, а такое в российском футболе происходит нечасто.