ЦСКА разгромил «Реал» в Мадриде! Легендарная победа, но такая бессмысленная

Футбол 12 декабря 2018 22:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Армейцы победили действующих обладателей кубка чемпиона, но не попали даже в Лигу Европы из-за «Ромы», проигравшей «Виктории».

Мадридскому «Реалу» в матче с ЦСКА не было нужно примерно ничего. Это правда. В запасе осталось как минимум четыре футболиста основного состава, включая весь центр защиты. Это тоже правда. Но…

Разве «Реал» тем составом, который вышел против красно-синих не должен был разрывать российский клуб, не моргая? По-хорошему, должен был. Те, кто вышел на поле были мотивированы показать себя против ЦСКА, да еще и при своих трибунах, еще больше, чем те, кто остался в запасе. Это им надо завоевывать место в основе. Не смогли. Почему?

Идеальный ЦСКА

Перед матчем футболисты ЦСКА не говорили, что они смогут победить «Реал». Они говорили, что для этого лишь нужно показать идеальную игру. Вряд ли игроки говорили своими словами. Это слова Виктора Гончаренко, человека, который в себе уверен, человека, который знает, покажи его подопечные идеальную игру, можно и с БАТЭ обыграть «Баварию», не говоря уже о том, чтобы победить с ЦСКА мадридский «Реал». А если самый титулованный клуб Европы играет без проданного Роналду, оставленных на скамейке новоиспеченного обладателя «Золотого мяча» Луки Модрича, лучшего защитника мира Серхио Рамоса, то это – исключительно его проблемы. ЦСКА это только на руку.

Говорили об идеальной игре? Выдали ее. Идеально играли все, начиная с Игоря Акинфеева, вытаскивавшего мячи из дальних углов, после ударов в упор, с дальних рубежей. Более чем идеально сыграл получивший перед матчем травму Бекао. Он сыграл лучше, чем все защитники «Реала» вместе взятые. Сложно даже поверить, что до перехода в ЦСКА человек провел всего шесть матчей на взрослом уровне. И дело даже не в его «взрослой» внешности.

Слово «идеал» вообще абсолютное, но глядя на игру Федора Чалова так и хочется сказать, что он сыграл идеальнее всех, даже идеальнее идеального Бекао. Футбол – это не физика, и не химия, но в случае с Чаловым сработал закон, который в свободном стиле можно сформулировать так: ничто не появляется ниоткуда, ничто не исчезает в никуда. Перестал забивать лучший бомбардир чемпионата России в премьер-лиге? Зато забил потрясающий гол и отдал шедевральный пас пяткой, когда ЦСКА забивал второй мяч в ворота сливочных.

Реальный разгром

Очень долго за ЦСКА было просто страшно. «Реал» в первом тайме доминировал безапелляционно. И чем больше проходило времени, тем более подавляющим становилось преимущество хозяев. Правда, до опасных моментов практически не доходило. Острее остальных действовал Марко Асенсио с правого фланга атаки. То он с острого угла пробил так, что мяч облизал дальнюю крестовину ворот Игоря Акинфеева, то с угла штрафной зарядил так, что голкипер красно-синих лишь кончиками пальцев смог перевести мяч на угловой.

Не забиваешь ты… Избитая фраза, но она сработала. Хердур Магнуссон, собрав на себя защитников, отдал мяч Федору Чалову. Форвард отлично качнул Хавьера и классно пробил в дальний угол – 1:0! В этот момент трибуны 80-тысячного «Сантьяго Бернабеу» замолчали. Вест мир услышал ликующие песни 1800 фанатов ЦСКА.

Шла 37-я минута и второго мяча ждать оставалось немного. Через шесть минут Чалов великолепным пасом пяткой отправил Марио Фернандеса в чужую штрафную. Бразилец, который когда-то мог оказаться в «Реале», пробил. Куртуа отбил мяч и тот в итоге оказался у Георгия Щенникова в районе 11-метровой отметки. Защитник пробил слегка коряво, но мяч поскакал точно в дальний угол – 2:0!

Во втором тайме «Реал» пытался переломить игру. Не просто так же Сантьяго Солари выпустил на поле сначала Гарета Бейла, а потом и Тони Крооса. Ничего не помогло. В отличие от игры с «Викторией» из Пльзени, ЦСКА продолжил гнуть свою линию, владеть мячом и иногда даже поддавливать «Реал». Все это привело к третьему голу. Влашич, слегка заводившись в штрафной выложил мяч под удар Сигурдссону. Исландец пробил в дальний угол – 3:0!

Как жалко, что все это было напрасно. Немотивированная «Рома» в параллельном матче проиграла «Виктории» из Пльзени со счетом 1:2. В Лигу Европы вышли чехи, а ЦСКА с семью очками остался на последнем месте.