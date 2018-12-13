Гендиректор «Ахмата»: Готовы платить Глушакову 30 тысяч рублей в месяц

Футбол 13 декабря 2018 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров прокомментировал опубликованную в сети аудиозапись телефонного разговора, в котором капитан «Спартака» Денис Глушаков угрожал своей жене Дарье переходом в «Ахмат», где ему могут прописать зарплату в 30 тысяч рублей, чтобы с этой суммы платить алименты после развода.

– Что скажете о словах Глушакова? – вопрос гендиру грозненского клуба.

– Конечно, такие заявления комментировать не хочется. Это его личное дело – общение с супругой. Насколько мы осведомлены, Денис находится на контракте с клубом «Спартак». Так вот, когда у него истечет срок соглашения, мы с радостью пригласим Дениса в нашу команду на зарплату в 30 тысяч рублей. Разумеется, если он будет в форме.

– Однако в словах Глушакова явный намек на то, что «Ахмат» может использовать серые схемы в расчетах с футболистами. Все же понимают, что реальная зарплата Глушакова намного превышает 30 тысяч рублей. Не поставил ли он под удар репутацию вашего клуба?

– Он ничью репутацию под удар не ставит. Скорее своей репутацией рискует. Если Глушаков заявит открыто о каких-то нарушениях в «Ахмате», мы подадим на него в суд – и пусть обосновывает свои слова.

У человека, очевидно, сложные взаимоотношения с женой, поэтому не стоит на это обращать внимание. Но повторюсь, если по истечении контракта со «Спартаком» он будет в здравом уме и хорошей физической форме, то за 30 тысяч рублей мы его всегда возьмем.

– Не кажется ли вам, что с его стороны делать такие заявления даже в телефонных разговорах довольно-таки опрометчиво?

– Нас это, повторюсь, никак не касается. Личные отношения игроков с женами клубу «Ахмат» неинтересны.