Евгений Бушманов: После Мадрида лидеры ЦСКА попали на карандаш - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 17:49Источник: «Советский спорт»Автор: Августин Александр

    Евгений Бушманов: После Мадрида лидеры ЦСКА попали на карандаш

    Автор одного из голов ЦСКА в легендарном матче 1992 года с «Барселоной» восхищен победой нынешней армейской команды над «Реалом».

    «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ - В ОГРОМНЫЙ ПЛЮС»

    Напомним, в 1992 году заметно обновленный, как и сейчас, состав армейцев смог совершить невозможное - после домашней ничьей 1:1 выбить «Барсу» из Лиги чемпионов, победив на «Ноу Камп» со счетом 3:2. Да еще и отыграв отставание в два мяча… Тогда каталонцы носили звание действующих победителей турнира - как и нынешний «Реал». Который, напомним, в среду потерпел свое самое крупное еврокубковое поражение на «Сантьяго Бернабеу». С разницей в три мяча здесь до ЦСКА еще никто не побеждал…

    - «Реал» не решал в этом матче никаких турнирных задач. Можно ли в таком случае считать победу ЦСКА знаковой для российского футбола? - вопрос Бушманову, который в 1992-м своим голом положил начало армейскому чудо-камбеку на «Ноу Камп», а до недавнего времени возглавлял молодежную сборную России.
    - Этот результат - знаковый и для ЦСКА, и для «Реала». Очевидно, что у мадридцев в нынешнем сезоне большие проблемы. Неслучайно они осенью поменяли главного тренера. Но и с заменой Хулена Лопетеги на Сантьяго Солари команду продолжает лихорадить. Поэтому мадридцы сейчас мотивированы в каждой игре. Они и в среду наверняка хотели победить, но ЦСКА им этого не позволил. Наши показали достойный футбол. Блестяще отработали все 90 минут. Конечно, такие победы входят в историю.

    Жаль только, что команда даже в Лигу Европы не пробилась. Победить два раза «Реал» и занять в группе четвертое место… Невероятная развязка.

    - Чем можете объяснить такой казус?
    - Молодостью армейских лидеров. Им не хватает стабильности. Поэтому они могут в удачный день обыграть «Реал», но при этом, когда необходимо взять хотя бы очко дома с «Викторией», позволяют не самому сильному сопернику одержать волевую победу.

    Но все это полезный опыт для дальнейшего роста футболистов. И победы над «Реалом», и неудачные матчи с «Викторией». В целом Лига чемпионов пошла команде в огромный плюс.

    «В 1992-м НАС ДАЖЕ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ НЕ ПОКАЗАЛИ»

    - Этот ЦСКА напоминает вам команду 1992 года, за которую вы сами играли? Тогда в составе тоже было много новичков. И тоже была сотворена суперсенсация.
    - Победа над «Барселоной» и мой гол на «Ноу Камп» - память на всю жизнь. Но обстоятельства сложно сравнивать. Там была игра на вылет для обеих команд, здесь - групповой турнир.

    - Тогда победа ЦСКА тоже воспринималась как суперсенсация?
    - Даже в большей степени. Никто не думал, что мы в состоянии не пустить ту «Барселону» в групповой турнир Лиги чемпионов. Показательно - игру даже по телевизору в России не показывали… А для меня главное воспоминание - как «Ноу Камп» аплодировал нам стоя. Никто нас не знал, но мы заслужили уважение своей игрой.

    - То же самое можно сказать и о большинстве нынешних игроков ЦСКА. С той разницей, что «Реал», в отличие от «Барсы»-1992, идет дальше, а армейцы из еврокубков выбыли.
    - Тем не менее, команда на высокой ноте завершила год. Не сомневаюсь, в будущем этот ЦСКА ждут новые победы в Лиге чемпионов.

    - Если этот состав не растащат европейские клубы.
    - ЦСКА всегда грамотно вел селекцию. Распродажи только что сформированной команды не будет. С другой стороны, лидеры армейцев после Мадрида наверняка попали на карандаш скаутов европейских клубов. Тот же Федор Чалов, который играл у меня в молодежке. Забивные форварды всегда в цене. А Федор в 20 лет лидирует в гонке бомбардиров премьер-лиги и делает результат на «Сантьяго Бернабеу».

    #Футбол-Россия#бушманов евгений#фк цска#фк реал мадрид#лига чемпионов
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