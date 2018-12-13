«Краснодар» проиграл «Севилье» и чуть не вылетел из Лиги Европы. Чудом пронесло

Футбол 13 декабря 2018 22:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Краснодар» на выезде крупно уступил «Севилье» (0:3), но вышел в плей-офф Лиги Европы. О худшем матче «быков» - в репортаже «Советского спорта».

МОЖНО ПРОИГРАТЬ. ГЛАВНОЕ – НЕ КРУПНО

Турнирная ситуация в группе J сложилась таким образом, что после заключительного тура сразу у трех команды могло быть по 12 очков. В таком случае места распределяться по дополнительным показателям. В случае победы «Севильи» над «Краснодаром» и «Стандарда» над «Акхисаром», на первое место в группе поднимались бы испанцы, а судьбу второго места решала бы разница мячей. Краснодарцам главное было проигрывать с разницей в четыре мяча.

Судя по стартовому составу, команда Мурада Мусаева надеялась в Испании на очки. Стартовые 11 слабо отличались от тех, кто выходит на поле против топ-клубов РПЛ. Вопросы вызвало появление защитника Йона Гудни Фьолусона, а выход Ивана Игнатьева с первых минут наоборот обрадовал. «Краснодар» вполне мог сыграть и без нападающих, но выбрал хорошо зарекомендовавшую себя в последних встречах формацию 4-2-3-1.

Состав «Севильи» всецело отражал настрой на победу. На поле появились все сильнейшие. Разве что вместо Виссама Бен-Йеддера мог выйти Луис Муриэль. С первых минут появился экс-спартаковец Квинси Промес, которому с начала сезона все никак не найдется места в стартовом составе. Может быть этот матч поможет Пабло Мачину определиться с ролью для голландского вингера?

ЧЕРНАЯ ДЕСЯТИМИНУТКА

Как-то слишком плохо все началось. За первые десять минут «Краснодар» умудрился пропустить два гола после дичайших ошибок. Сначала Станислав Крицюк неудачно вынес мяч после прессинга, чем застал врасплох Газинского. Юрий в борьбе случайно отпасовал к своим воротам и выдал голевую на Бен-Йеддера. Форвард развернулся в касание пробил в дальний угол с правого края штрафной. «Краснодар» пропустил как «Барселона». Когда за каталонцев играл Клаудио Браво, такие голы в воротах чилийца забивались регулярно.

На спустя пять минут борьбу за верховой мяч проиграл Фьолусон. Исландец позиционно проиграл Бен-Йеддеру и позволил тому убежать к воротам Крицюка. Виссам четко реализовал выход один на один, легко пробив мимо вратаря. Позади 1/10-я матча, а «Краснодар» пропустил половину из того, сколько нужно «Стандарду».

Гости отодвинули игру от своих ворот только к середине тайма, хотя порой все равно пропускали соперника слишком близко. «Севилья» била в зону Фьолусона и место между Александром Мартыновичем и Сергеем Петровым. Белорус смотрелся лучше партнеров по обороне, он несколько раз классно отобрал, заблокировал и вынес. Уверенность капитана передалась выше, в креативную зону. Несколько моментов появилось у Игнатьева, справа классно обострял Вандерсон, а Рамирес даже посадил Промеса на карточку. Вот так бы с самого начала!

В ШАГЕ ОТ ВЫЛЕТА

После перерыва была уверенность гостей куда-то исчезла. «Севилья» круто начала второй тайм, зажав «Краснодар» на своей половине. Быстрая атака испанцев вылилась в очередной удар Бен-Йеддера. На этот раз спас вратарь, но на добивании успел Андре Силва. Португалец пробил по пустым воротам, куда успел только Рамирес. Защитник выбил мяч с ленточки рукой, хотя максимально старался это замаскировать. Арбитр не купился, а поставил пенальти и удалил рукастого эквадорца. 11-метровый реализовал Банега.

«Краснодар» повис на волоске собственной беспомощности. Еще один гол в его ворота и в случае победы «Стандарда» ни о каком выходе из группы не может быть и речи. От греха подальше Мусаев переформатировал состав, убрав с поля Маурисио Перейру, Игнатьева и Вандерсона, вместо них появились Дмитрий Стоцкий, Кристиан Куэва и Роман Шишкин. Гости перешли на 4-4-1 и контратаки.

Невозможно представить, как тряслись ноги и что творилось в душе у игроков «Краснодара», пока они терпели до финального свистка. Они могли вылететь из Лиги Европы в любой момент. В ситуации, когда остаться в турнире в разы проще. Но «Стандард» не победил «Акхиар», а «Севилья» не – забила четвертый. По совокупности разных факторов – позиционных и результативных ошибок, а также поведении во время матча – это был худший матч «Краснодара» в сезоне. Будет хорошо, если так останется до его конца.