Сергей Томаров: Нет самоцели получить тренерскую лицензию категории Pro. Главное – это знания

Футбол 17 декабря 2018 17:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

После экзамена на лицензию категории Pro Сергей Томаров и Андрей Каряка поделились впечатлениями от происходившего и обучения в целом.

Томаров: У меня такая установка – всегда получать новые знания

- Что сложнее, выиграть матч в РПЛ или сдать экзамен на лицензию категории Pro? – вопрос Томарову.

- Это невозможно сравнивать хотя бы потому, что матчи в РПЛ проводятся раз в неделю, а выпускной экзамен – событие разовое. Мы учились полтора года, напряжение, конечно, присутствует. В игре оно тоже присутствует, но совсем иное.

- Вы учились в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Схожие ощущения?

- В университете у нас преподавали педагоги, которые были профессорами, докторами наук, кандидатами в доктора – в общем, уважаемыми людьми. Здесь в комиссии тоже очень уважаемые люди. Поэтому напряжение, которое было тогда, присутствует и сейчас. С той, пожалуй, разницей, что мы стали старше, научились справляться со стрессом.

- Когда вы начали обучение, еще не были главным тренером «Уфы». Что вас мотивировало на получение тренерской лицензии?

- У меня такая установка – всегда стараться получать новые знания. В первую очередь, в профессии, но и в жизни тоже. Если есть возможность узнать новое, в любой форме – стажировки ли это, общение с коллегами или курсы в интернете – стараюсь этим пользоваться. У меня не было самоцели получить лицензию, я хотел получить именно знания.

Мои ожидания полностью оправдались, потому что то время, которое я провел здесь, однозначно пошло на пользу. В прошлом году в это же время я был на стажировке у Лучано Спаллетти в «Интере». Мистер Спаллетти очень тепло нас встретил на базе. Мы там были неделю, посмотрели две игры и очень много узнали.

- Как соотносятся в тренерском ремесле теория и практика?

- В футболе это вечный спор. На мой взгляд, проблема состоит в том, что зачастую теория и практика у нас идут параллельным курсом, не пересекаясь. Мне кажется, что тренер должен окунаться в теоретическую часть. Теоретика должна идти с практикой рука об руку, потому что каждый день в практике ты сталкиваешься с такими вещами, которые должен объяснить себе с точки зрения теории, чтобы сделать анализ и исправить ошибки. Если не будет обоснования даже для самого себя, это сделать очень сложно.

- Теоретическая часть развивается?

- Конечно, но есть основополагающие принципы, базис. От этих фундаментальных вещей мы отталкиваемся. Хотя новые веяния, конечно, присутствуют.

- Планируете продолжить обучение и в дальнейшем?

- Обязательно. С документальной точки зрения, лицензия категории Pro – высшее звено, но это совершенно не значит, что ты сформировался, как тренер. Очень многое еще предстоит узнать.

Каряка: В «Анжи» ребята отдавались на тренировках – это подкупает

- Как вам с высоты выступлений за сборную России видится обучение тренерскому ремеслу?

- Всегда интересно узнавать что-то новое, общаться с коллегами.

- Что нового узнали вы?

- Футбол не стоит на месте. Всегда появляются новые тенденции. Ребята в своих клубах их пробуют, рассказывают. Положительные наработки всегда можно перенести на свою команду. Хотя понятно, что все зависит от уровня клуба, наличия игроков и других факторов.

- Как вам удавалось совмещать постоянную работу с обучением?

- Нормально удавалось. Как говорится, узнавал в теории и проверял на практике. Обучение – неотъемлемая часть тренерской работы. Ты всегда стремишься что-то усовершенствовать. Здесь для этого есть все условия.

- Какой у вас была самая интересная поездка на стажировку?

- Не обязательно даже ехать в топ-клуб, чтобы получить полезную информацию. Мне, например, как бывшему футболисту «Динамо» было интересно съездить в этот клуб, очень познавательной получилась поездка в гости к «Анжи», испытывающему множество проблем.

Здесь мы узнали, как тренерский штаб выстраивает рабочий процесс, каково отношение к этому футболистов. Мне понравилось в «Анжи» тем, что, несмотря на сложную ситуацию, тренерский штаб работает очень успешно. Ребята отдавались на тренировках полностью, в команде было заметно не безразличие. Это подкупает. В такой сложный период держать команду в таком хорошем тонусе и набрать 15 очков – это большая заслуга тренерского штаба.

- Где будете применять накопившиеся знания?

- Хочется их применить в профессиональном футболе, но в каком клубе, пока трудно сказать.