Мутко ушел окончательно, а скоро изменится и лимит на легионеров

Футбол 20 декабря 2018 09:45 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Главное и можно даже сказать единственное футбольное событие среды в России – исполком Российского футбольного союза, на котором завершилась эпоха – Виталий Мутко окончательно ушел из футбола. Политик покинул должность президента РФС.

Исполняющим обязанности пока назначен Сергей Прядкин, но это только до второй половины февраля, когда состоится конференция РФС. На ней будет выбран новый постоянный президент организации. Пока что официальных претендентов нет. Не удивительно, что практически весь исполком был посвящен попыткам угадать, кто же будет баллотироваться на выборы.

Прядкин пока не знает, будет ли он претендовать на должность. Исполнявший обязанности президента до Прядкина Алаев сказал, что вряд ли будет претендовать на должность. Первым, кто признался, что рассматривает такой вариант стал сын Владимира Жириновского и член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Вместе с Мутко, как мы уже заметили, ушла эпоха. Мы постарались вспомнить главные вехи российского футбола, к которым приложил свою руку Виталий Леонтьевич. Здесь и первый иностранный тренер для сборной, и лимит на легионеров, и, конечно, чемпионат мира в нашей стране.

Лимит – идея Мутко. Его жестокость – принципиальная позиция Мутко. Теперь Мутко нет. Непонятно, кто будет следующим президентом РСФ, но Сергей Прядкин уже открыто говорит о том, что лимит на легионеров будет пересмотрен так быстро, как только это возможно. Неужели сторонником лимита в нашей стране был всего один человек?

Немного футбольных новостей, связанных с Россией. Их у нас примерно одна. Пока «Монако» без Александра Головина обыгрывал своего соперника в четвертьфинале Кубка Франции, решалась судьба российского полузащитника в последнем матче чемпионата получившего удаление. В итоге Головина дисквалифицировали на четыре матча. Не везет парню: то травма, то грипп, то дисквалификация…

Пока муж сидит в СИЗО жена пиарится, устраивает несанкционированные акции протеста и поддержки, выпускает брендированные шмотки и, конечно, раздает интервью. Накануне Алана Мамаева погостила в популярном интернет-шоу «Дневник хача», где рассказала о том, какие испорченные у нас футболисты и как она собирается проверять Мамаева на полиграфе каждый месяц. Можете почитать у нас самое интересное, но лучше все же посмотреть – то еще шоу.