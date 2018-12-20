Куда податься Моуринью? 5 вариантов для одиозного тренера

Футбол 20 декабря 2018 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Один клуб сменяет другой – такова уж доля тренера, если ты, конечно, не Арсен Венгер. Интересно, где дальше окажется Жозе Моуринью?

«Особенный» ищет работу. Примерно так можно сейчас описать происходящее с Жозе Моуринью. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что вряд ли португальский тренер пошел и встал на биржу труда. Такого тренера работа должна находить сама. Правда, бытует мнение, что с таким послужным списком, который сложился у Жозе в последние годы, клубы десять раз подумают перед тем как предложить ему контракт.

«Реал»

Настойчивее всего Моуринью отправляют в мадридский «Реал». Один раз он уже пытался войти в одну и ту же воду дважды, вернувшись в «Челси» Романа Абрамовича. Так почему бы ему не попробовать проделать то же самое и с Флорентино Пересом. Теперь в «Реале» практически не осталось тех, с кем Жозе воевал в прошлый раз. Роналду – в «Ювентусе», Касильяс – в «Порту». Остался один Серхио Рамос, но его уж «особенный» сможет утихомирить. В «Реале» сейчас – выжженная земля – приходи и твори. И деньги есть, и желание. Вот только, Перес – не Абрамович. Согласится ли он еще раз сделать ставку на Моуринью, у которого уже один раз не получилось. Испанец не похож на человека, который дает второй шанс.

«Милан»

Главный вопрос в «Милане» перед новогодней паузой в серии А: «Что делать с Гаттузо?» Молодому тренеру могут дать доработать до конца сезона, но также велики шансы, что его отправят восвояси и будут искать нового тренера. Если так, то амбиции россонери ясны – выиграть все, что только возможно и вернуть клубу былое величие. С деньгами здесь все не так хорошо, как в Мадриде, да и УЕФА с его финансовым фэйр-плей крепко держит за особо нежные места, но итальянцы выкрутятся, а помочь им способен как раз кризис-менеджер Моуринью. Он уже делал один миланский клуб победителем Лиги чемпионов, когда в это никто не верил. Сможет и еще раз. Минус в том, что он уже возглавлял «Интер» и проникся к этому клубу нежными чувствами. Согласится ли он встать у руля главных его врагов и как на это отреагируют фанаты? Хотя, последнее, как мы понимаем, Моура вообще не волнует.

«ПСЖ»

Ошибок не прощают в Париже. Пока что клубом руководит Томас Тухель, но изначально были сомнения, что этот клуб – по зубам немецкому специалисту. Цель шейхов, владеющих командой – победа в Лиге чемпионов. Если ее не будет – голову с плеч. Из топ-менеджеров Парижу лучше всего подходит Моуринью. Да и интересно будет посмотреть, как он уживется с Неймаром и Мбаппе. А так – в «ПСЖ» создана идеальная атмосфера для Жозе – немереные деньги и амбициозные цели. Да и перспектива выиграть очередной национальный чемпионат и Лигу чемпионов с клубом из еще одной страны наверняка согреет душу «особенного».

«Бавария»

Почти все, сказанное про парижский клуб можно отнести к «Баварии». Есть только одно исключение – мюнхенским клубом рулят немцы, а не шейхи. А немцы очень любят считать деньги. Какие-то средства на усиление Жозе выделят, но они будут гигантскими только по меркам бундеслиги. Смогут ли они удовлетворить аппетиты португальца – большой вопрос. Зато его смогут удовлетворить задачи и статус клуба. Вы не поверите, но Жозе – тот еще глорихантер. Если ему сделают предложения «Боруссия» и «Бавария» и у дортмундского клуба по деньгам будет выходить больше, Жозе все равно возглавит «Баварию», даже не сомневайтесь. А еще в «Баварии» на честном слове держится Нико Ковач. Руководство может даже подумать, что зимний перерыв – самое время выгнать неугодного команде тренера и взять нового, великого.

Сборная Катара

Последний вариант из серии – очевидное и невероятное. Сборной Катара перед домашним чемпионатом мира нужен великий тренер, который поведет ее к победам на домашних полях – это факт. У сборной Катара есть практически безлимитный бюджет, который не ограничен никакими фэйр-плеями – это тоже факт. Жозе Моуринью – великий тренер, который любит зарабатывать великие деньги – это третий факт. Но у подобного варианта есть один очень большой минус – глорихантерство Жозе. Он понимает, что с Катаром не выиграет ничего. Поэтому, чтобы убедить его принять предложение, понадобятся какие-то уж совсем космические суммы, целесообразность траты которых вызовет сомнения даже у катарских шейхов. И еще один несущественный минус – Жозе ни разу не работал со сборными.