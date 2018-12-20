Тимур Жамалетдинов: Пройдут годы, а нашу победу над «Реалом» будут помнить

Футбол 20 декабря 2018 18:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

Первая половина российского сезона прошла под знаком молодежи. Ярче всего она проявила себя в ЦСКА. Итоги года подвел 21-летний нападающий армейцев, который ответил на наши вопросы перед вылетом в Таиланд на зимние каникулы.

«СУПЕРКУБОК ЗАДАЛ НАСТРОЙ НА ВЕСЬ СЕЗОН»

– Как вам 2018 год? Для ЦСКА он ознаменовался серьезной перетряской состава. Однако неожиданно для многих команда не понизила планку результатов.

– Год получился хорошим. Весной мы завоевали серебро, в последний момент опередив «Спартак», чего никто не ждал. Летом действительно произошли изменения – ушли опытные ребята, в основной состав подтянулись новички. И мы, безусловно, довольны, итогами первой части чемпионата. Плохо, что вылетели из еврокубков. Зато есть отличные шансы побороться весной за золото. Отставание от первого места небольшое. Постараемся отыграть.

– Вы забыли упомянуть титул – победу в Суперкубке.

– Это всего один матч. Но та победа над «Локомотивом» задала правильный настрой на сезон. Мы поверили в себя, поняли, что этим составом можно решать серьезные задачи здесь и сейчас. Хотя вокруг все говорили, что ЦСКА потребуется много времени на перестройку. И что новички не в состоянии равноценно заменить ветеранов. Оказалось, все у нас по-прежнему хорошо.

Лично для меня Суперкубок особенно ценен, ведь это первый трофей во взрослой карьере. Впрочем, то же самое можно сказать о многих из нас.

– Получается, тот матч с «Локо» стоит особняком?

– Я тогда вышел на замену в самой концовке дополнительного времени. К тому моменту Хетаг Хосонов уже забил гол. Эмоций после финального свистка было много. ЦСКА ведь мог и не сыграть в этом матче. Мы заменили обладателя Кубка «Тосно», у которого возникли финансовые трудности. Когда узнал, что будет Суперкубок, сразу подумал: вот шанс на первый в жизни титул. Было приятно этот шанс использовать. Для любого футболиста это событие.

Но лучшей для себя, конечно, считаю игру с «Уфой», когда удалось оформить дубль. А худшей – против «Оренбурга». Я тогда провел на поле много времени – и, к сожалению, без особой пользы. Впрочем, мы победили. А это главное.

«ЧАЛОВ – ЗАВИСИМЫЙ? ТАК МОЖНО СКАЗАТЬ О ЛЮБОМ ФОРВАРДЕ»

– Конкуренция в атаке ЦСКА в сезоне-2018/19 обострилась. Вы шесть раз появлялись в стартовом составе – и это уже неплохой показатель.

– Мне кажется, конкуренция в ЦСКА всегда была высокой. Тут надо постоянно доказывать на тренировках свое право выходить на поле. На самом деле игровых минут у меня могло быть и меньше, если бы не травмы других футболистов. Однако я стараюсь по максимуму использовать любой шанс. Даже если выхожу в самой концовке.

– В матче с «Ахматом» вам удалось забить самый поздний гол сезона-2018/19, выйдя на замену на шестой добавленной минуте…

– Да, удачно получилось. Но, конечно, чем больше ты проводишь на поле, тем лучше. Впереди – два месяца зимних сборов. Надеюсь плодотворно поработать, чтобы весной количество минут еще увеличилось.

– Почему именно в ЦСКА так быстро акклиматизируются молодые ребята? Федор Чалов – уже лучший бомбардир РПЛ. Все ваши легионеры, включая главное открытие сезона Николу Влашича, тоже молоды. Сразу же в основе закрепились Иван Обляков и Ильзат Ахметов…

– Секрет прост – у нас есть Виктор Гончаренко. Он не боится доверять молодым, не смотрит тебе в паспорт, со всеми держится одинаково. Наш главный тренер умеет сплотить коллектив, четко распределить роли, найти нужные слова, чтобы поддержать человека, когда что-то не получается, указать на ошибки. Мы знаем, что результат может быть любым. Это же футбол. Но отношение к работе всегда должно быть одинаковым. А еще у Гончаренко очень интересные тренировки и разборы.

– Как воспринимаете такую высокую результативность Чалова? Многие эксперты по-прежнему считают вашего нападающего узкопрофильным специалистом, голы которому делает остальная команда.

– Любой форвард зависит от партнеров. Это во дворе можно в одиночку обыграть 11 человек. Да и то в раннем детстве… Можно ли сказать, что Чалову везет? Так без фарта голов не бывает. Даже если ты Месси или Роналду. По-моему, Федор – идеальный бомбардир. Реализация моментов у него очень высокая. Не знаю, что там говорят эксперты, но, если он продолжит столько забивать до конца чемпионата, ЦСКА будет счастлив. Однако, как повторяет Гончаренко, мы атакуем и обороняемся всей командой. В этом наша сила. И Чалов – это не только голы. По объему проделанной на поле работы он тоже среди лидеров.

– Ахметов недавно получил приз «Первая пятерка», который РФС каждый год вручает лучшему молодому футболисту. Заслуженно?

– Если брать осенний отрезок, то, конечно, Ахметов был лучшим. А в целом за год, с учетом выступлений еще в «Уфе», здорово проявил себя Ванька Обляков. Мне кажется, он тоже был достоин этой награды. Впрочем, какая разница? ЦСКА и здесь держит марку. Мы порадовались и за Ахметова, и за Облякова, который попал в число номинантов.

«ГОНЧАРЕНКО В МАДРИДЕ ЛИШНИХ СЛОВ НЕ ГОВОРИЛ»

– Особая тема – Лига чемпионов. Набрать четыре очка в первых двух турах, в итоге одержать две победы над «Реалом», но занять четвертое место в группе… Как ЦСКА все это удалось?

– А что тут сказать? Все угробил домашний матч с «Викторией», в котором должны были побеждать, но каким-то непостижимым образом даже не удержали ничью. Просто подарили на ровном месте три очка. Если бы не эта осечка, вполне могли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, не то что Лиги Европы.

Почему проиграли чехам в «Лужниках», я не знаю. Это был шок.

– После этого к выезду в Мадрид в последнем туре относились как к формальности?

– Нет, конечно. Верили, что «Рома» победит «Викторию» в гостях – а при таком раскладе нас и ничья с «Реалом» устраивала для попадания в Лигу Европы.

– В результате вы разгромили «Реал» 3:0…

– Я не участвовал в игре. Но и для меня это память на всю жизнь. Пройдут годы, а эту нашу победу будут вспоминать. Как победы ЦСКА над «Барселоной» и «Спартака» над тем же «Реалом» в прошлом веке.

– Когда матч на «Сантьяго Бернабеу» закончился, уже знали, что чехи в параллельной игре победили «Рому»?

– Да. Это испортило праздник. Но честно, позитива было намного больше. Ну, вы же понимаете. 3:0! В Мадриде! Это же история!

– Что Гончаренко говорил в раздевалке?

– Поздравил и пожелал хорошего отдыха. Каких-то особых слов о значимости победы не было. А зачем? Что тут объяснять? Все и так понимали, что сделано большое дело.

«ЕСЛИ ОТДЫХАЕШЬ, ВЕСЕЛИШЬСЯ – ДЕРЖИ СЕБЯ В РАМКАХ РАЗУМНОГО»

– Вернемся к делам российским. В прошлом интервью нашему изданию вы нелестно отзывались о решении Романа Еременко после двухлетней дисквалификации продолжить карьеру в «Спартаке». Дескать, ЦСКА на него рассчитывал, а он перешел в стан принципиального соперника. Теперь выясняется, что красно-белые продлевать контракт с Еременко не будут…

– По правде говоря, я не следил за тем, как Еременко выступал за «Спартак». Эта команда мне в принципе неинтересна. В интернете вроде писали, что Еременко не набрал форму, не оправдывает ожиданий. Если это так, значит, красно-белые правильно сейчас поступили. Карма это или нет? Может, и карма, но не мне об этом судить.

– Не боитесь делать заявления? А вдруг Еременко теперь вернется в ЦСКА?

– Думаю, он не вернется.

– Осенью новый главный тренер появился у молодежной сборной России. Ваше отношение к Михаилу Галактионову?

– Так я по возрасту уже не прохожу в молодежку. А на последние матчи меня не вызывали. Жаль, ребята не отобрались на чемпионат Европы. Там было несколько игроков ЦСКА… У Галактионова я никогда не играл, но, по разговорам, это сильный специалист. Желаю ему удачи.

– Осень выдалась богатой на скандалы вокруг игроков премьер-лиги…

– Пресса любит нагнетать. Футболисты – публичные люди, поэтому каждый из нас готов к тому, что о нем могут написать все что угодно. Потом читаешь все это и ухмыляешься.

– Но вам не кажется, что истории с Павлом Мамаевым, Александром Кокориным, Денисом Глушаковым рисуют в глазах обывателя не самый лицеприятный образ современного российского футболиста? Теперь вот и Андрея Аршавина застукали… Не возникает страха лишний раз появиться на публике, что-то написать в соцсетях?

– Что значит страх? У любого должна быть голова на плечах. Если отдыхаешь, веселишься, не надо вылезать за рамки разумного. Но у каждого эти рамки свои. Не собираюсь никому давать советов.

При этом я о коллегах по публикациям в прессе не сужу. Бывают хорошие люди и плохие. Это от профессии не зависит. Как и от того, что про тебя пишут. А пишут порой всякую чепуху.

– Вы солидарны с теми футболистами, которые поддержали Мамаева и Кокорина с помощью видеообращений?

– В принципе я согласен, что парни уже получили то, что заслужили. Мне кажется, они продолжают сидеть не совсем по закону. Надо бы их уже выпустить. Решит, конечно, суд, но я за пацанов.

«МБАППЕ, САНЧО, САНЕ… КОНЕЧНО, РАВНЯЕШЬСЯ НА ЛУЧШИХ»

– Не только в России, но и в Европе в этом году на первые роли вышла молодежь. Кто из сверстников является для вас ориентиром?

– Я смотрю много европейского футбола. И действительно бросается в глаза: почти в каждой команде минимум 3–4 человека моего возраста, 20–22 года. Наверное, идет глобальная смена поколений. Не вечно же Роналду и Месси будут всех разрывать.

Фамилии можно долго перечислять. Килиан Мбаппе и в прошлом сезоне выделялся, а сейчас блеснул на чемпионате мира. В «Боруссии» здорово смотрится Джейдон Санчо. В «Ман Сити» – Лерой Сане. Безусловно, я равняюсь на них. Подмечаю какие-то моменты в игре. Хочется выйти на такой же уровень.

– А за карьерой Александра Головина следите?

– Если знаю, что Саня должен сегодня играть за «Монако», стараюсь не пропустить трансляцию. Все ребята продолжают поддерживать с ним связь.

– Однако «Монако» показывает чудовищные результаты. Головин ошибся с командой?

– Сейчас он пропускает матчи из-за дисквалификации, но до этого имел постоянную практику. Сейчас это самое важное. А «Монако» – все равно серьезный клуб. Не факт, что Головину имеет смысл куда-то уходить.