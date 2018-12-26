«Спартак» вычеркивает Карреру из истории, а Дзюба подрался с бойцом ММА

Футбол 26 декабря 2018 09:09 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Наш очередной утренний текст хотим начать с продолжения подведения итогов года. Отличился, как обычно, «Спартак». Красно-белые накануне опубликовали фотоальбом – лучшие моменты года. В подборку вошло порядка сотни фотографий, ни на одной из которых не было главного тренера команды Массимо Карреры, проработавшего в этом году в клубе десять с половиной месяцев. Только после скандала, который учинили в социальных сетях активные фанаты клуба, пресс-служба скрипя сердцем добавила одну фотографию с Массимо – далеко не самую удачную.

Уходящий 2018-й запомнится нам яркими моментами: домашней победой в дерби над «Локомотивом», «камбэком» в еврокубковом матче против «Рейнджерс», выходом в четвертьфинал ОЛИМП — Кубка России... pic.twitter.com/Uuad129f4v — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 декабря 2018 г.

Продолжает подводить итоги года авторитетное испанское спортивное издание Marca. Испанцы собирают 100 лучших футболистов планеты за календарный год. Сначала мы узнали, что Артем Дзюб попал в него, расположившись на 97 месте, а теперь к нему присоединились еще и Денис Черышев с Александром Головиным. Причем Головин занял 78 место и оказался выше выросшего в Испании Черышева, остановившегося на 89 месте.

Отличился Головин и во Франции, только со знаком минус. Одно из французских спортивных изданий назвало его переход среди десятки худших трансферов Лиги 1 в году.

Видимо, подвели итоги года и в калининградской «Балтике». Такое редко бывает, поэтому мы и обратили внимание на этот мало что значащий для нашего футбола трансфер, но «Балтика»… вернула арендованного Константина Плиева в «Ростов». И ладно был он выходил на поле редко, так нет – провел в составе 21 матч… Может готовит плохо, одни яйца на завтрак, ужин и обед?

Если «Спартак» показывает фанатам стадион, когда хочет уволить главного тренера, то «Динамо» публикует видео с новой арены просто, чтобы порадовать болельщиков.

Артем Дзюба тоже поделился со своими поклонниками интересным видео. Нападающий «Зенита» и сборной России в ноябре провел тренировку с российским бойцом UFC Александром Волковым, а сегодня официальный канал бойцовской организации опубликовал видео с этой тренировки. Волков показал Дзюбе некоторые бойцовские приемы, после чего они провели спарринг. И после этого вы удивляетесь, что футболист пропускает концовку сезона с травмой?

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что ответная игра ¼ финала Кубка России со «Спартаком» может пройти в манеже в Екатеринбурге. Первая игра между командами 5 декабря в Москве завершилась вничью – 1:1.

Ужасная история произошла в Москве. Были арестованы мошенники, укравшие у родителей юных футболистов около миллиарда рублей. Мошенники открыли в Москве четыре детских спортивных школы, которые не приносили прибыль. Тогда преступники стали собирать у родителей взносы для открытия новых футбольных клубов. Собранные деньги не содержались на бухгалтерском счету компании. В 2018 году все школы закрыли, а деньги потерпевшим не вернули. Сообщатся, что жертвами мошенников стали более 700 человек. Нас же волнует один момент: если 1 миллиард разделить на 700, получится полтора миллиона – неплохой такой взнос со стороны родителей в футбольной секции.

История выше – очередное доказательство того, что наши футболисты как-то в последнее время измельчали – нет в них нужного масштаба. Мошенники воруют миллиард, а капитана «Спартака» и экс-игрока сборной России Дениса Глушакова хватает только на то, чтобы вывести из семейного бюджета 170 млн рублей. Как-то это не по-мужски. Где размах?